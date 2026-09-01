DOUBS BESANÇON JOURNÉES DU PATRIMOINE (PROGRAMME)

Dans le Doubs, capitale Besançon, se déroulent les #JEP, Journées européennes du Patrimoine. Elles sont organisées sous l’égide du ministère de la Culture.
- Les explorateurs du patrimoine mondial, Saline royale, Arc-et-Senans
19 septembre 2026 à 09h00
Saline royale — Arc-et-Senans
- SNCF Réseau vous ouvre les portes de la gare de Pontarlier, Gare de Pontarlier (Doubs), Pontarlier
19 septembre 2026 à 09h00
Gare de Pontarlier (Doubs) — Pontarlier
- Les trésors menacés de l’Humanité, Saline royale, Arc-et-Senans
19 septembre 2026 à 09h00
Saline royale — Arc-et-Senans
- Portes ouvertes au Musée de la Meunerie de Métabief, Musée de la Meunerie, Métabief
19 septembre 2026 à 09h00
Musée de la Meunerie — Métabief
- Visite de la Banque de France de Besançon, Banque de France de Besançon, Besançon
19 septembre 2026 à 09h00
Banque de France de Besançon — Besançon
- Visite de la maison de saint Joseph Marchand, Maison de saint Joseph Marchand, Passavant
19 septembre 2026 à 09h00
Maison de saint Joseph Marchand — Passavant
- Exposition de peintres amateurs à l’abbaye de Baume-les-Dames, Abbaye de bénédictines, Baume-les-Dames
19 septembre 2026 à 09h00
Abbaye de bénédictines — Baume-les-Dames
- Visites commentées « Découverte de la Saline », Saline royale, Arc-et-Senans
19 septembre 2026 à 09h00
Saline royale — Arc-et-Senans
- Mini conférence thématique : De Pointevin à Fessy : une petite histoire de la photographie à la Saline Royale d’Arc-et-Senans (1847- 2026), Saline royale, Arc-et-Senans
19 septembre 2026 à 09h00
Saline royale — Arc-et-Senans
- Visite libre de la Saline royale et de ses expositions, Saline royale, Arc-et-Senans
19 septembre 2026 à 09h00
Saline royale — Arc-et-Senans
- Fête des Gaules d’Alaise dans la commune d’Eternoz Vallée du Lison, Alaise (25), Éternoz-Vallée-du-Lison
19 septembre 2026 à 09h30
Alaise (25) — Éternoz-Vallée-du-Lison
- Restaurez votre patrimoine : comprendre les enjeux à travers des exemples à Sombacour / Val d’Usiers, Sombacour, salle des fêtes, Val-d’Usiers
19 septembre 2026 à 09h30
Sombacour, salle des fêtes — Val-d'Usiers
- Visite du Centre de Maintenance du tramway, Centre de maintenance du tramway Hauts du Chazal, Besançon
19 septembre 2026 à 09h30
Centre de maintenance du tramway Hauts du Chazal — Besançon
- Visite du musée-parc de Nancray, Musée des Maisons Comtoises, Nancray
19 septembre 2026 à 10h00
Musée des Maisons Comtoises — Nancray
- Visite du parc du château de Miserey-Salines, 3, route de la chapelle, 25480 Miserey Salines, Miserey-Salines
19 septembre 2026 à 10h00
3, route de la chapelle, 25480 Miserey Salines — Miserey-Salines
- À la découverte du patrimoine au Château de Joux, Château de Joux, La Cluse-et-Mijoux
19 septembre 2026 à 10h00
Château de Joux — La Cluse-et-Mijoux
- Démonstrations de métiers anciens, Citadelle de Besançon, Besançon
19 septembre 2026 à 10h00
Citadelle de Besançon — Besançon
- Visites guidée de l’Horloge astronomique de la cathédrale de Besançon, Horloge astronomique de Besançon, Besançon
19 septembre 2026 à 10h00
Horloge astronomique de Besançon — Besançon
- Visite de l’Hôtel Grand Quartier Général de Clévans – Patrimoine Militaire, Hôtel de Clévans, Besançon
19 septembre 2026 à 10h00
Hôtel de Clévans — Besançon
- Eau et Moulins : tours et détours : visites de 2 anciens moulins, Chasnans, Les Premiers Sapins
19 septembre 2026 à 10h00
Chasnans — Les Premiers Sapins
- La grande histoire du château, Château et musée de Montbéliard, Montbéliard
19 septembre 2026 à 10h00
Château et musée de Montbéliard — Montbéliard
- Visite de la Maison prélot, Maison prélot 25190 Saint-Hippolyte, Saint-Hippolyte
19 septembre 2026 à 10h00
Maison prélot — Saint-Hippolyte
- Parcours d’énigmes au cœur du circuit, Château et musée de Montbéliard, Montbéliard
19 septembre 2026 à 10h00
Château et musée de Montbéliard — Montbéliard
- Visite de la chapelle Sait Féréol et Saint Ferjeux, route de la chapelle à côté du cimtière, 25480 Miserey Salines, Miserey-Salines
19 septembre 2026 à 10h00
route de la chapelle à côté du cimtière, 25480 Miserey Salines — Miserey-Salines
- Ceija Stojka (1933-2013). Garder les yeux ouverts, Citadelle de Besançon, Besançon
19 septembre 2026 à 10h00
Citadelle de Besançon — Besançon
- Exposition « les anciens moulins des Premiers Sapins », Chasnans, Les Premiers Sapins
19 septembre 2026 à 10h00
Chasnans — Les Premiers Sapins
- L’hôtel de Courbouzon-Villefrancon, de la cave au grenier !, UFR SLHS – Hôtel de Courbouzon, Besançon
19 septembre 2026 à 10h00
UFR SLHS - Hôtel de Courbouzon — Besançon
- Visite guidée de la chapelle Notre-Dame-des-Champs, Église Notre-Dame-des-Champs, Rancenay
19 septembre 2026 à 10h00
Église Notre-Dame-des-Champs — Rancenay
- « Manufacturer la nature, le végétal dans les arts décoratifs », Musée d’Art et d’Histoire – hôtel Beurnier-Rossel, Montbéliard
19 septembre 2026 à 10h00
Musée d'Art et d'Histoire - hôtel Beurnier-Rossel — Montbéliard
- Photographier la « zone interdite » du Nord-Est en France occupée (1940-1944), MSHE C.N. Ledoux, Besançon
19 septembre 2026 à 10h00
MSHE C.N. Ledoux — Besançon
- Exposition Curieuses collections, Bibliothèque d’étude et de conservation, Besançon
19 septembre 2026 à 10h00
Bibliothèque d'étude et de conservation — Besançon
- Le circuit pour les enfants !, Château et musée de Montbéliard, Montbéliard
19 septembre 2026 à 10h00
Château et musée de Montbéliard — Montbéliard
- Et si nous dansions à la rencontre des animaux ?, Musée Courbet, Ornans
19 septembre 2026 à 10h00
Musée Courbet — Ornans
- Atelier cyanotype, Musée des beaux-arts et d’archéologie, Besançon
19 septembre 2026 à 10h00
Musée des beaux-arts et d'archéologie — Besançon
- Visite de l’ancien auditoire, Médiathèque Jean Grosjean, Baume-les-Dames
19 septembre 2026 à 10h00
Médiathèque Jean Grosjean — Baume-les-Dames
- Incises musicales au cœur du parcours historique, Château et musée de Montbéliard, Montbéliard
19 septembre 2026 à 10h00
Château et musée de Montbéliard — Montbéliard
- Portes Ouvertes édition N° 2 – Société Adeco Menuiserie spécialisée dans la restauration de Monuments Historiques – 19 et 20 septembre, Adeco Menuiserie, Châtillon-le-Duc
19 septembre 2026 à 10h00
Adeco Menuiserie — Châtillon-le-Duc
- Forts des confins et forts des collines, Citadelle de Besançon, Besançon
19 septembre 2026 à 10h00
Citadelle de Besançon — Besançon
- Visite guidée de l’église de l’Assomption de Doubs, Eglise de l’Assomption de Doubs, Doubs
19 septembre 2026 à 10h00
Église de l'Assomption de Doubs — Doubs
- Performance d’Olivia Paroldi, Musée des beaux-arts et d’archéologie, Besançon
19 septembre 2026 à 10h00
Musée des beaux-arts et d'archéologie — Besançon
- Visite abbaye de la Grâce Dieu, Abbaye de la Grâce-Dieu, Chaux-lès-Passavant
19 septembre 2026 à 10h30
Abbaye de la Grâce-Dieu — Chaux-lès-Passavant
- Visite guidée du théâtre Ledoux, Théâtre Ledoux, Besançon
19 septembre 2026 à 10h30
Théâtre Ledoux — Besançon
- Au cœur des réserves scientifiques, Château et musée de Montbéliard, Montbéliard
19 septembre 2026 à 10h30
Château et musée de Montbéliard — Montbéliard
- Conte : Chez nous les Roms…, Musée des beaux-arts et d’archéologie, Besançon
19 septembre 2026 à 10h30
Musée des beaux-arts et d'archéologie — Besançon
- Visite découverte, Musée du temps, Besançon
19 septembre 2026 à 10h30
Musée du temps — Besançon
- À la rencontre des animaux sauvages, Musée Courbet, Ornans
19 septembre 2026 à 11h00
Musée Courbet — Ornans
- Découverte d’une nouvelle œuvre acquise par le musée Courbet, Atelier de Gustave Courbet, Ornans
19 septembre 2026 à 11h00
Atelier de Gustave Courbet — Ornans
- Quotidien et défense de la citadelle au XIXe siècle, Citadelle de Besançon, Besançon
19 septembre 2026 à 11h00
Citadelle de Besançon — Besançon
- Visites guidées de l’exposition « Ceija Stojka. Garder les yeux ouverts », Musée des beaux-arts et d’archéologie, Besançon
19 septembre 2026 à 11h00
Musée des beaux-arts et d'archéologie — Besançon
- Visite libre ou commentée du Musée de la Vigne de Lods, Musée de la Vigne et du vin, Lods
19 septembre 2026 à 11h00
Musée de la Vigne et du vin — Lods
- Les secrets de la taxidermie, rencontre-métier., Château et musée de Montbéliard, Montbéliard
19 septembre 2026 à 11h00
Château et musée de Montbéliard — Montbéliard
- « Tic tac poétique » / Chanson et poésie, Musée du temps, Besançon
19 septembre 2026 à 11h00
Musée du temps — Besançon
- Découverte du Musée comtois, Citadelle de Besançon, Besançon
19 septembre 2026 à 11h30
Citadelle de Besançon — Besançon
- Les coulisses de la régie, Château et musée de Montbéliard, Montbéliard
19 septembre 2026 à 12h00
Château et musée de Montbéliard — Montbéliard
- Visite guidée du patrimoine industriel de Villers-le-Lac, Villers-le-Lac, Villers-le-Lac
19 septembre 2026 à 13h30
Villers-le-Lac — Villers-le-Lac
- Visite guidée et exposition de la maison de Monte au Lever, Maison de Monte au Lever, Les Grangettes
19 septembre 2026 à 14h00
Maison de Monte au Lever — Les Grangettes
- Visite du Temple Maçonnique de Besançon, Temple maçonnique de Besançon, Besançon
19 septembre 2026 à 14h00
Temple maçonnique de Besançon — Besançon
- L’eau sous nos pieds, l’énergie d’hier et de demain, Chasnans, Les Premiers Sapins
19 septembre 2026 à 14h00
Chasnans — Les Premiers Sapins
- Visite libre du funiculaire de Bregille, Funiculaire de Bregille, Besançon
19 septembre 2026 à 14h00
Funiculaire de Bregille — Besançon
- Animations et ateliers au château de Montfaucon, Château de Montfaucon (vestiges), Montfaucon
19 septembre 2026 à 14h00
Château de Montfaucon (vestiges) — Montfaucon
- Découverte du musée Lucien Roy, Musée Lucien Roy, Beure
19 septembre 2026 à 14h00
Musée Lucien Roy — Beure
- Visite guidée de l’église de Devecey, Église Saint-Lazare, Devecey
19 septembre 2026 à 14h00
Église Saint-Lazare — Devecey
- Diffusion d’un documentaire, Archives municipales de Pontarlier, Houtaud
19 septembre 2026 à 14h00
Archives municipales de Pontarlier — Houtaud
- Rencontre-décryptage « comment couper les cheveux en quatre », Château et musée de Montbéliard, Montbéliard
19 septembre 2026 à 14h00
Château et musée de Montbéliard — Montbéliard
- Exposition « Du fossile au bourgeon, des dessins pour comprendre », Biome, Besançon
19 septembre 2026 à 14h00
Biome — Besançon
- Visite guidée du fort de Chaudanne et présentation du club radio amateurs, Fort de Chaudanne, Besançon
19 septembre 2026 à 14h00
Fort de Chaudanne — Besançon
- Balade d’architecture contemporaine au centre-ville de Besançon, Besançon, centre-ville, Besançon
19 septembre 2026 à 14h00
Besançon, centre-ville — Besançon
- Visite guidée du magasin de conservation des archives, Archives municipales de Pontarlier, Houtaud
19 septembre 2026 à 14h00
Archives municipales de Pontarlier — Houtaud
- Les cartes agronomiques du Doubs, Learning centre Claude Oytana, Besançon
19 septembre 2026 à 14h00
Learning centre Claude Oytana — Besançon
- Les salles d’art en déportation, Citadelle de Besançon, Besançon
19 septembre 2026 à 14h00
Citadelle de Besançon — Besançon
- Visite du fort de Pugey, Fort de Pugey, Pugey
19 septembre 2026 à 14h00
Fort de Pugey — Pugey
- Visite des ouvrages de la crête de Pouilley-les-Vignes, Crête de Pouilley-les-Vignes, Pouilley-les-Vignes
19 septembre 2026 à 14h00
Crête de Pouilley-les-Vignes — Pouilley-les-Vignes
- Visite guidée de l’observatoire de Besançon, Observatoire, Besançon
19 septembre 2026 à 14h00
Observatoire — Besançon
- La Lecture de la Bible, les dessous d’une icône, Musée d’Art et d’Histoire – hôtel Beurnier-Rossel, Montbéliard
19 septembre 2026 à 14h00
Musée d'Art et d'Histoire - hôtel Beurnier-Rossel — Montbéliard
- Outillage d’horlogerie : une pince révélée à l’établi, Musée de la Pince, Montécheroux
19 septembre 2026 à 14h00
Musée de la Pince — Montécheroux
- Visite guidée de la bibliothèque, Bibliothèque d’étude et de conservation, Besançon
19 septembre 2026 à 14h00
Bibliothèque d'étude et de conservation — Besançon
- Visite de la machinerie du funiculaire de Bregille, Funiculaire de Bregille (gare haute), Besançon
19 septembre 2026 à 14h00
Funiculaire de Bregille (gare haute) — Besançon
- Portes ouvertes à la Grange Huguenet, La Grange Huguenet, Besançon
19 septembre 2026 à 14h00
La Grange Huguenet — Besançon
- Café-Archives, Archives municipales de Pontarlier, Houtaud
19 septembre 2026 à 14h00
Archives municipales de Pontarlier — Houtaud
- Découverte d’archives inédites aux Archives municipales de Montbéliard, Châtel Devant – Archives Municipales de Montbéliard, Montbéliard
19 septembre 2026 à 14h00
Châtel Devant - Archives Municipales de Montbéliard — Montbéliard
- Musée de la Vie d’Avant, Musée du Costume et des Traditions comtoises, Ornans
19 septembre 2026 à 14h00
Musée du Costume et des Traditions comtoises — Ornans
- Visite commentée de l’église et du site de l’ancien château de Sainte-Anne, Église de Sainte-Anne, Sainte-Anne
19 septembre 2026 à 14h00
Église de Sainte-Anne — Sainte-Anne
- Visites du chantier Grande bibliothèque, Grande bibliothèque, Besançon
19 septembre 2026 à 14h00
Grande bibliothèque — Besançon
- Visite de l’atelier de typographie traditionnelle Affiche Moilkan, Affiche Moilkan, Baume-les-Dames
19 septembre 2026 à 14h00
Affiche Moilkan — Baume-les-Dames
- Visite du fort de Brégille, Fort de Bregille, Besançon
19 septembre 2026 à 14h00
Fort de Bregille — Besançon
- Visite inédite de l’alambic avec Jean-Louis Overnoy, vigneron, La Caborde, Orbagna
19 septembre 2026 à 14h00
La Caborde — Orbagna
- Notre tapir : son histoire refait surface, Château et musée de Montbéliard, Montbéliard
19 septembre 2026 à 14h15
Château et musée de Montbéliard — Montbéliard
- Visites des Archives municipales de Montbéliard, Châtel Devant – Archives Municipales de Montbéliard, Montbéliard
19 septembre 2026 à 14h30
Châtel Devant - Archives Municipales de Montbéliard — Montbéliard
- Exposition « Le Doubs en terrain connu ? », Archives départementales du Doubs, Besançon
19 septembre 2026 à 14h30
Archives départementales du Doubs — Besançon
- Découvrez le musée de la Vigne et du vin, Musée de la Vigne et du vin, Lods
19 septembre 2026 à 14h30
Musée de la Vigne et du vin — Lods
- Amphithéâtre gallo-romain de Gennes, Amphithéâtre gallo-romain de Gennes, Gennes
19 septembre 2026 à 14h30
Amphithéâtre gallo-romain de Gennes — Gennes
- Espèces menacées, Citadelle de Besançon, Besançon
19 septembre 2026 à 14h30
Citadelle de Besançon — Besançon
- Visites guidées des locaux (le samedi), Archives départementales du Doubs, Besançon
19 septembre 2026 à 14h30
Archives départementales du Doubs — Besançon
- Visite de l’atelier de reliure-restauration des Archives départementales du Doubs, Archives départementales du Doubs, Besançon
19 septembre 2026 à 14h30
Archives départementales du Doubs — Besançon
- « Bar à son » dégustas’sons (d’environnements sonores) d’ici et d’ailleurs, Musée Courbet, Ornans
19 septembre 2026 à 14h30
Musée Courbet — Ornans
- Visite commentée du funiculaire de Bregille, Funiculaire de Bregille, Besançon
19 septembre 2026 à 14h30
Funiculaire de Bregille — Besançon
- Atelier de linogravure, Musée des beaux-arts et d’archéologie, Besançon
19 septembre 2026 à 14h30
Musée des beaux-arts et d'archéologie — Besançon
- Lectures et atelier à la bibliothèque pour les enfants de 6 à 10 ans, FRAC – Cité des arts, Besançon
19 septembre 2026 à 14h30
FRAC - Cité des arts — Besançon
- Randonnée du patrimoine à Rang, Rang (25), Rang
19 septembre 2026 à 14h30
Rang (25) — Rang
- Histoire des Roms par le prisme de mon histoire familiale, Musée des beaux-arts et d’archéologie, Besançon
19 septembre 2026 à 14h30
Musée des beaux-arts et d'archéologie — Besançon
- Montée à la tribune de l’orgue de l’église Saint-Martin, Église Saint-Martin de Baume-les-Dames, Baume-les-Dames
19 septembre 2026 à 15h00
Église Saint-Martin de Baume-les-Dames — Baume-les-Dames
- Traversée des expositions, FRAC – Cité des arts, Besançon
19 septembre 2026 à 15h00
FRAC - Cité des arts — Besançon
- Visites guidées du Nouveau Théâtre, Nouveau Théâtre Besançon, Besançon
19 septembre 2026 à 15h00
Nouveau Théâtre Besançon — Besançon
- Le Theusseret en habit de fête, chemin des seignottes 25470 GOUMOIS, Saignelégier
19 septembre 2026 à 15h00
chemin des seignottes 25470 GOUMOIS — Goumois
- Église Saint Louis à Besançon, Église Saint-Louis-de-Montrapon, Besançon
19 septembre 2026 à 15h00
Église Saint-Louis-de-Montrapon — Besançon
- Visites guidées du Château de Montfaucon, Château de Montfaucon (vestiges), Montfaucon
19 septembre 2026 à 15h00
Château de Montfaucon (vestiges) — Montfaucon
- « Esquisse florale », le petit coin de l’atelier, Musée d’Art et d’Histoire – hôtel Beurnier-Rossel, Montbéliard
19 septembre 2026 à 15h30
Musée d'Art et d'Histoire - hôtel Beurnier-Rossel — Montbéliard
- Le travail de recherches autour des collections – Enquête en cours !, Château et musée de Montbéliard, Montbéliard
19 septembre 2026 à 16h00
Château et musée de Montbéliard — Montbéliard
- Visite de l’accrochage temporaire « L’extraordinaire horloge » d’Amédée Bernardi, Musée du temps, Besançon
19 septembre 2026 à 16h00
Musée du temps — Besançon
- Restauration de l’église de Fontain, Église de Fontain, Fontain
19 septembre 2026 à 16h00
Église de Fontain — Fontain
- Performance Y’All Remember, CRAC – Le 19, Montbéliard
19 septembre 2026 à 16h00
CRAC - Le 19 — Montbéliard
- Lecture de paysage et visite du Fort Griffon à Besançon, CAUE du Doubs, Besançon
19 septembre 2026 à 17h00
CAUE du Doubs — Besançon
- Atelier de restauration d’un mur en pierre sèche, Laval le prieuré (lieu dit « les Cerneux » sur la d20 entre le Luhier et Gigot), Laval-le-Prieuré
20 septembre 2026 à 09h00
Laval le prieuré (lieu dit « les Cerneux » sur la d20 entre le Luhier et Gigot) — Laval-le-Prieuré
- Visite de l’Eglise Saint Georges, un patrimoine Roman à découvrir, Église Saint-Georges,, Eysson
20 septembre 2026 à 09h00
Église Saint-Georges, — Eysson
- Visite du musée Bost et de l’outil, Musée Bost et de l’outil, Laissey
20 septembre 2026 à 10h00
Musée Bost et de l'outil — Laissey
- L’histoire de la bibliothèque, Bibliothèque d’étude et de conservation, Besançon
20 septembre 2026 à 10h00
Bibliothèque d'étude et de conservation — Besançon
- Démonstration de fabrication d’un vitrail, Eglise de Coulans-sur-Lizon, Éternoz-Vallée-du-Lison
20 septembre 2026 à 10h00
Eglise de Coulans-sur-Lizon — Éternoz-Vallée-du-Lison
- Jeu de piste patrimonial le site de production des pipes Ropp, ASPI des Pipes Ropp, Baume-les-Dames
20 septembre 2026 à 14h00
ASPI des Pipes Ropp — Baume-les-Dames
- Visite guidée costumée du château et des jardins à la française de Vaire-le-Grand, Château de Vaire-le-Grand, Vaire
20 septembre 2026 à 14h00
Château de Vaire-le-Grand — Vaire
- Visites commentées de l’institut supérieur des beaux-arts de Besançon, ISBA – Institut supérieur des beaux-arts, Besançon
20 septembre 2026 à 14h00
ISBA - Institut supérieur des beaux-arts — Besançon
- Concert de l’Orchestre d’Harmonie Municipale de Besançon, Musée du temps, Besançon
20 septembre 2026 à 14h00
Musée du temps — Besançon
- Visites guidées des cabordes de Petit Chaudanne, 1, chemin des Chevanney, Besançon
20 septembre 2026 à 14h00
chemin des Chevanney — Besançon
- Visite guidée Grande Mosquée de Valentigney, Grande mosquée de Valentigney, Valentigney
20 septembre 2026 à 14h00
Grande mosquée de Valentigney — Valentigney
- Participez à une œuvre collective : Escapade d’animaux !, Atelier de Gustave Courbet, Ornans
20 septembre 2026 à 14h00
Atelier de Gustave Courbet — Ornans
- Visites des réserves d’œuvres, FRAC – Cité des arts, Besançon
20 septembre 2026 à 14h30
FRAC - Cité des arts — Besançon
- Concert de musique baroque, Église de Sainte-Anne, Sainte-Anne
20 septembre 2026 à 17h00
Église de Sainte-Anne — Sainte-Anne
« Considérant que les monuments historiques dont l’État assure la conservation doivent comprendre non seulement les édifices précieux sous le rapport de leur exécution ou de l’histoire de l’art, mais aussi ceux qu’un souvenir glorieux recommande au respect du peuple ; considérant que la salle du Jeu de Paume, à Versailles, est le lieu où, pour la première fois, s’est produite avec éclat et solennité la volonté nationale ; sur le rapport du directeur des beaux-arts ; arrêtons : la salle du Jeu de Paume, à Versailles, est classée parmi les monuments historiques ». (Arrêté du 22 mars 1848, Alexandre Ledru-Rollin)