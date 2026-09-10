DROME VALENCE JOURNÉES DU PATRIMOINE (PROGRAMME)

Dans la Drôme, capitale Valence, se déroulent les #JEP, Journées européennes du Patrimoine. Elles sont organisées sous l’égide du ministère de la Culture. Le thème de cette 34e édition des Journées du patrimoine est Jeunesse et Patrimoine. Découvrez le programme des visites.
- Visitez le site des Moulins à eau de Vassieux, Moulins à eau, Vassieux-en-Vercors
19 septembre 2026 à 08h00
Moulins à eau — Vassieux-en-Vercors
- Visitez les moulins à vent de la Mure, Moulins à vent de la Mure, Vassieux-en-Vercors
19 septembre 2026 à 08h00
Moulins à vent de la Mure — Vassieux-en-Vercors
- fête du trait d’union entre nos deux hameaux piégros et La clastre, place du centre rural d’animation, Piégros-la-Clastre
19 septembre 2026 à 08h30
place du centre rural d'animation — Piégros-la-Clastre
- Venez découvrir la Banque de France à Valence, Banque de France, Valence
19 septembre 2026 à 09h00
Banque de France — Valence
- Ateliers de sculpture sur pierre, Parc de la Chocolaterie, Donzère
19 septembre 2026 à 09h00
Parc de la Chocolaterie — Donzère
- Visite guidée des installation de production d’électricité EDF Tricastin, EDF Centrale nucléaire du Tricastin – Espace Odysselec, Saint-Paul-Trois-Châteaux
19 septembre 2026 à 09h00
EDF Centrale nucléaire du Tricastin - Espace Odysselec — Saint-Paul-Trois-Châteaux
- Diaporama de photos du patrimoine, Place du reviron, Châtillon-en-Diois, Châtillon-en-Diois
19 septembre 2026 à 09h00
mairie Chatillon-en-Diois — Châtillon-en-Diois
- Visite guidée de l’escalier et de la tour cubique de Donzère (26), Immeuble du 7 rue Basse Bourgade, Donzère
19 septembre 2026 à 09h00
Immeuble du 7 rue Basse Bourgade — Donzère
- Visite d’atelier voûté orné de peintures anciennes, Maison Faure Du Vercors, Die
19 septembre 2026 à 09h00
Maison Faure Du Vercors — Die
- Exposition d’ouvrages du fonds local et de photographies, bibliothèque municipale Yvonne Oddon, Châtillon-en-Diois
19 septembre 2026 à 09h00
bibliothèque municipale Yvonne Oddon — Châtillon-en-Diois
- Visite guidée de la tour de l’horloge, Place du reviron, Châtillon-en-Diois, Châtillon-en-Diois
19 septembre 2026 à 09h00
Place du reviron, Châtillon-en-Diois — Châtillon-en-Diois
- Visite guidée du Prieuré Notre Dame d’Andéa à Grâne, Le Prieuré, Grane
19 septembre 2026 à 09h00
Le Prieuré — Grane
- Journées du Patrimoine – Visite de la STEP de Valence – Mauboule (26), Station de dépollution des eaux usées de Mauboule, Portes-lès-Valence
19 septembre 2026 à 09h00
Station de dépollution des eaux usées de Mauboule — Portes-lès-Valence
- Exposition sur Véronne dans l’Eglise Saint Géraud à Saillans, Eglise Saint-Géraud, Saillans
19 septembre 2026 à 09h00
Eglise Saint-Géraud — Saillans
- Visite de la Tour de l’Horloge, mairie Chatillon-en-Diois, Châtillon-en-Diois
19 septembre 2026 à 09h00
mairie Chatillon-en-Diois — Châtillon-en-Diois
- Visite guidée du musée du Petit Train du Picodon, Gare du Picodon, Dieulefit
19 septembre 2026 à 09h00
Gare du Picodon — Dieulefit
- Visite guidée de l’Hotel de Clerieu, Hotel de Clerieu, Romans-sur-Isère
19 septembre 2026 à 09h30
Hotel de Clerieu — Romans-sur-Isère
- Valence à la Renaissance, Le Pendentif, Valence
19 septembre 2026 à 10h00
Le Pendentif — Valence
- « Apprentis apothicaires », Tour de Crest, Crest
19 septembre 2026 à 10h00
Tour de Crest — Crest
- Visite du Moulin de Beauvert – par les Amis du Vieux Donzère., Moulin de Beauvert – Lot. Les Genêts, Donzère
19 septembre 2026 à 10h00
Moulin de Beauvert - Lot. Les Genêts — Donzère
- Visite guidée église Sainte-Marie-Jaillans, Eglise Sainte-Marie – Place de l’église, Jaillans
19 septembre 2026 à 10h00
Eglise Sainte-Marie - Place de l'église — Jaillans
- Visites commentées de la chapelle, Chapelle de Chatenay, Lens-Lestang
19 septembre 2026 à 10h00
Chapelle de Chatenay — Lens-Lestang
- Eglise Saint Pierre d’Aulan : découverte d’une église castrale au cœur des Baronnies en Drôme provençale, Église Saint Pierre d’Aulan, Aulan
19 septembre 2026 à 10h00
Église Saint Pierre d'Aulan — Aulan
- 200 ans de la photographie : Du sténopé à l’appareil photo numérique, Ecole de Saint-Ange, Peyrins
19 septembre 2026 à 10h00
Ecole de Saint-Ange — Peyrins
- Visite libre et gratuite du musée de la Chaussure, Musée de la chaussure, Romans-sur-Isère
19 septembre 2026 à 10h00
Musée de la chaussure — Romans-sur-Isère
- Visite de la Station d’Étoile et de son musée, Station d’Étoile, Étoile-sur-Rhône
19 septembre 2026 à 10h00
Station d'Étoile — Étoile-sur-Rhône
- Visite guidée dans les Baronnies en Drôme Provençale : le Château d’Aulan, Château d’Aulan, Aulan
19 septembre 2026 à 10h00
Château d'Aulan — Aulan
- Visite libre de la Chapelle du Mont Carmel, Chapelle Notre-Dame-du-Mont-Carmel, La Bégude-de-Mazenc
19 septembre 2026 à 10h00
Chapelle Notre-Dame-du-Mont-Carmel — La Bégude-de-Mazenc
- Parcours en ville – Valence à la Renaissance, Le Pendentif, Valence
19 septembre 2026 à 10h00
Le Pendentif — Valence
- Visite de l’église Saint-Vincent, Église Saint-Vincent, Barsac
19 septembre 2026 à 10h00
Église Saint-Vincent — Barsac
- Visite du Musée d’art contemporain de Montélimar, Musée d’art contemporain de Montélimar, Montélimar
19 septembre 2026 à 10h00
Musée d'art contemporain de Montélimar — Montélimar
- Exposition photographique « Des hommes et des Sheds », L »artsolite, Saint-Jean-en-Royans
19 septembre 2026 à 10h00
L''artsolite — Saint-Jean-en-Royans
- La tour Jacquemart, Tour Jacquemart, Romans-sur-Isère
19 septembre 2026 à 10h00
Tour Jacquemart — Romans-sur-Isère
- Notre Dame de Vals, 70 impasse Rochetaillée, Saint-Barthélemy-de-Vals
19 septembre 2026 à 10h00
70 impasse Rochetaillée — Saint-Barthélemy-de-Vals
- Jeu de piste « Retour vers la Préhistoire », Musée de la Préhistoire, Vassieux-en-Vercors
19 septembre 2026 à 10h00
Musée de la Préhistoire — Vassieux-en-Vercors
- Visite guidée de la Cité de la Chaussure et de ses ateliers de fabrication, La cité de la chaussure, Romans-sur-Isère
19 septembre 2026 à 10h00
La cité de la chaussure — Romans-sur-Isère
- Visite de l’église et du donjon, Église Saint-Michel, Clansayes
19 septembre 2026 à 10h00
Église Saint-Michel — Clansayes
- Visites commentées découverte des collections, Musée de Valence, art et archéologie, Valence
19 septembre 2026 à 10h00
Musée de Valence, art et archéologie — Valence
- Saint-Donat fête son prieuré par des expositions, Prieuré de Saint Donat, Saint-Donat-sur-l’Herbasse
19 septembre 2026 à 10h00
Prieuré de Saint Donat — Saint-Donat-sur-l'Herbasse
- Journée patrimoine La Roche sur Grâne, Église Saint-Jean-Baptiste de Grane, La Roche-sur-Grane
19 septembre 2026 à 10h00
Église Saint-Jean-Baptiste de Grane — La Roche-sur-Grane
- La Maison du Patrimoine – Maison du Mouton, Maison du Mouton, Romans-sur-Isère
19 septembre 2026 à 10h00
Maison du Mouton — Romans-sur-Isère
- « Blason fleuri », Tour de Crest, Crest
19 septembre 2026 à 10h00
Tour de Crest — Crest
- Grand Bazar Musical – Cité de la Musique, Cité de la Musique, Romans-sur-Isère
19 septembre 2026 à 10h00
Cité de la Musique — Romans-sur-Isère
- Église Sainte-Marie, Eglise Sainte-Marie – Place de l’église, Jaillans
19 septembre 2026 à 10h00
Eglise Sainte-Marie - Place de l'église — Jaillans
- Animations Enfants, Prieuré de Charrière, Châteauneuf-de-Galaure
19 septembre 2026 à 10h00
Prieuré de Charrière — Châteauneuf-de-Galaure
- Portes ouvertes chez Catherine Mettetal, Designer textile & éditeur écoresponsable, Atelier designer textile, Parnans
19 septembre 2026 à 10h00
Atelier designer textile — Parnans
- Atelier biosdiversité, Prieuré de Charrière, Châteauneuf-de-Galaure
19 septembre 2026 à 10h00
Prieuré de Charrière — Châteauneuf-de-Galaure
- Visite libre du moulin de Pierrelatte, Moulin, Pierrelatte
19 septembre 2026 à 10h00
Moulin — Pierrelatte
- Visite du Musée municipal Yvon Guéret, Musée municipal Yvon Guéret, Pierrelatte
19 septembre 2026 à 10h00
Musée municipal Yvon Guéret — Pierrelatte
- Exposition de Gravures de Michel André Martin, Eglise Saint-Pierre de Charaix, Saint-Christophe-et-le-Laris
19 septembre 2026 à 10h00
Eglise Saint-Pierre de Charaix — Saint-Christophe-et-le-Laris
- visite guidée sous les éoliennes de La Roche-Sur-Grane, Sous les éoliennes, La Roche-sur-Grane
19 septembre 2026 à 10h00
Sous les éoliennes — La Roche-sur-Grane
- Visites guidées Espeluche au fil du temps, Salle des Fêtes d’Espeluche, Espeluche
19 septembre 2026 à 10h00
Salle des Fêtes d'Espeluche — Espeluche
- Visite guide du Saint Sépulcre, Saint Sépulcre, La Baume-de-Transit
19 septembre 2026 à 10h00
Saint Sépulcre — La Baume-de-Transit
- Visite Guidée de Châteauneuf-de-Mazenc, village perché à la Bégude-de-Mazenc, vieux village de la Bégude-de-Mazenc, La Bégude-de-Mazenc
19 septembre 2026 à 10h00
vieux village de la Bégude-de-Mazenc — La Bégude-de-Mazenc
- Jeu de piste, Office de Tourisme, Pierrelatte
19 septembre 2026 à 10h00
Office de Tourisme — Pierrelatte
- Journées du Patrimoine en vallée de Quint, Salle des fêtes, Saint-Julien-en-Quint
19 septembre 2026 à 10h00
Salle des fêtes — Saint-Julien-en-Quint
- Les MédiéJailles, Eglise Sainte-Marie – Place de l’église, Jaillans
19 septembre 2026 à 10h00
Eglise Sainte-Marie - Place de l'église — Jaillans
- Visite du Prieuré de Charrière, Prieuré de Charrière, Châteauneuf-de-Galaure
19 septembre 2026 à 10h00
Prieuré de Charrière — Châteauneuf-de-Galaure
- Visite Guidée du Manoir de NAFYC, Maison de Nafyc, Chanos
19 septembre 2026 à 10h00
Maison de Nafyc — Chanos
- Patrimoine en (re)construction :
atelier Kapla®, Musée de Valence, art et archéologie, Valence
19 septembre 2026 à 10h00
Musée de Valence, art et archéologie — Valence
- Visite libre du Mémorial de la Résistance en Vercors, Mémorial de la Résistance en Vercors, Vassieux-en-Vercors
19 septembre 2026 à 10h00
Mémorial de la Résistance en Vercors — Vassieux-en-Vercors
- L’histoire de Parnans de 1830 à 1953, église Saint-Évode, Parnans
19 septembre 2026 à 10h00
église Saint-Évode — Parnans
- Saint-Donat fête son Prieuré, Prieuré de Saint Donat, Saint-Donat-sur-l’Herbasse
19 septembre 2026 à 10h00
Prieuré de Saint Donat — Saint-Donat-sur-l'Herbasse
- Visite de l’Abbaye et de l’Eglise, Abbaye cistercienne Notre-Dame-du-Bosquet, Bouchet
19 septembre 2026 à 10h00
Abbaye cistercienne Notre-Dame-du-Bosquet — Bouchet
- Visite libre ou guidée de l’église Saint-Clair, Eglise Saint-Clair, Montfroc
19 septembre 2026 à 10h00
Eglise Saint-Clair — Montfroc
- Présentation flash : comment préserver un château, Château de Suze-la-Rousse, Suze-la-Rousse
19 septembre 2026 à 10h15
Château de Suze-la-Rousse — Suze-la-Rousse
- Visite guidée « La cité de Buis-les-Baronnies au fil des archives », Espace culturel, Buis-les-Baronnies
19 septembre 2026 à 10h30
Espace culturel — Buis-les-Baronnies
- Présentation flash, Château de Suze-la-Rousse, Suze-la-Rousse
19 septembre 2026 à 10h30
Château de Suze-la-Rousse — Suze-la-Rousse
- Parcours en ville – Le centre historique au détail, Maison des Têtes, Valence
19 septembre 2026 à 10h30
Maison des Têtes — Valence
- La tour de Chamaret, La tour de Chamaret, Chamaret
19 septembre 2026 à 10h30
La tour de Chamaret — Chamaret
- Romans au XIXe siècle, Kiosque à musique de Romans, Romans-sur-Isère
19 septembre 2026 à 10h30
Kiosque à musique de Romans — Romans-sur-Isère
- Contes médiévaux en famille, Eglise Sainte-Marie – Place de l’église, Jaillans
19 septembre 2026 à 10h30
Eglise Sainte-Marie - Place de l'église — Jaillans
- Exposition sur le Beffroi . Le jour du soleil noir, Église Saint-Pierre-aux-Liens., La Bégude-de-Mazenc
19 septembre 2026 à 10h30
Église Saint-Pierre-aux-Liens. — La Bégude-de-Mazenc
- Visites chocolaterie A.Morin – Journées du Patrimoine 2026, Chocolaterie A. Morin, Donzère
19 septembre 2026 à 10h30
Chocolaterie A. Morin — Donzère
- Démonstration de taille de silex et allumage de feu, Musée de la Préhistoire, Vassieux-en-Vercors
19 septembre 2026 à 10h30
Musée de la Préhistoire — Vassieux-en-Vercors
- Visite thématique et interactive, Château de Montélimar, Montélimar
19 septembre 2026 à 10h30
Château de Montélimar — Montélimar
- Visite guidée du village de Mirmande, Parvis de l’église Sainte Foy, Mirmande
19 septembre 2026 à 10h30
Parvis de l'église Sainte Foy — Mirmande
- Avant/après, Romans en images, Tour Jacquemart, Romans-sur-Isère
19 septembre 2026 à 10h30
Tour Jacquemart — Romans-sur-Isère
- Visite guidée à la découverte du patrimoine industriel de L »artsolite, L »artsolite, Saint-Jean-en-Royans
19 septembre 2026 à 10h30
L''artsolite — Saint-Jean-en-Royans
- Le centre historique au détail, Maison des Têtes, Valence
19 septembre 2026 à 10h30
Maison des Têtes — Valence
- Visite guidée de la Maison du Patrimoine – Maison des Têtes, Maison des Têtes, Valence
19 septembre 2026 à 11h00
Maison des Têtes — Valence
- Visite guidée « Le quotidien du Chevalier de Saint-Georges, prisonnier par lettre de cachet », Tour de Crest, Crest
19 septembre 2026 à 11h00
Tour de Crest — Crest
- Exposition participative, Auberge des dauphins, Saou
19 septembre 2026 à 11h00
Auberge des dauphins — Saou
- Spectacle d’ombres, Eglise Sainte-Marie – Place de l’église, Jaillans
19 septembre 2026 à 11h00
Eglise Sainte-Marie - Place de l'église — Jaillans
- Balade sonore dans l’exposition « Les temps modernes. Palawan, Philippines », Centre du Patrimoine Arménien, Valence
19 septembre 2026 à 11h00
Centre du Patrimoine Arménien — Valence
- Visite libre de l’Auberge des Dauphins et du Salon Doré, Auberge des dauphins, Saou
19 septembre 2026 à 11h00
Auberge des dauphins — Saou
- Oeuvre participative « Au-delà de l’image », Centre du Patrimoine Arménien, Valence
19 septembre 2026 à 11h00
Centre du Patrimoine Arménien — Valence
- Quand l’architecture raconte l’histoire du maquis, Mémorial de la Résistance en Vercors, Vassieux-en-Vercors
19 septembre 2026 à 11h00
Mémorial de la Résistance en Vercors — Vassieux-en-Vercors
- La Maison des Têtes et ses salons, Maison des Têtes, Valence
19 septembre 2026 à 11h00
Maison des Têtes — Valence
- Exposition de photographies d’archives – la forêt de Saoû et ses visiteurs, Auberge des dauphins, Saou
19 septembre 2026 à 11h00
Auberge des dauphins — Saou
- Restitution du projet artistique Les Zémus, Musée de la chaussure, Romans-sur-Isère
19 septembre 2026 à 11h15
Musée de la chaussure — Romans-sur-Isère
- Visite éclairage de l’exposition permanente, sur les pas des Arméniens, Centre du Patrimoine Arménien, Valence
19 septembre 2026 à 11h15
Centre du Patrimoine Arménien — Valence
- Visite éclair du château de Montélimar, Château de Montélimar, Montélimar
19 septembre 2026 à 11h30
Château de Montélimar — Montélimar
- Visite éclairage de l’exposition « Les temps modernes. Palawan, Philippines », Centre du Patrimoine Arménien, Valence
19 septembre 2026 à 12h15
Centre du Patrimoine Arménien — Valence
- Visite du bateau école Lycée Les Catalins, Bateau École Lycée des Catalins, Ancône
19 septembre 2026 à 13h30
Bateau École Lycée des Catalins — Ancône
- Manoir de Genas du XVème siècle – Visite du manoir – Conférence sur l’époque des contrebandes – Expo photos du manoir, Manoir de Genas, Bourg-lès-Valence
19 septembre 2026 à 13h30
Manoir de Genas — Bourg-lès-Valence
- Randonnée patrimoine, Office de Tourisme, Pierrelatte
19 septembre 2026 à 13h45
Office de Tourisme — Pierrelatte
- Découverte du patrimoine aéronautique européen, Musée européen de l’aviation de chasse, Montélimar
19 septembre 2026 à 14h00
Musée européen de l'aviation de chasse — Montélimar
- La Garde-Adhémar, un patrimoine, Impasse du Cellier La Garde-Adhémar, La Garde-Adhémar
19 septembre 2026 à 14h00
Impasse du Cellier La Garde-Adhémar — La Garde-Adhémar
- Visite chapelle des Pénitents de La Garde-Adhémar, Place de l’église La Garde-Adhémar, La Garde-Adhémar
19 septembre 2026 à 14h00
Place de l'église La Garde-Adhémar — La Garde-Adhémar
- Visite libre du parc du château, Château de Genas, Cléon-d’Andran
19 septembre 2026 à 14h00
Château de Genas — Cléon-d'Andran
- Parcours en ville – Avant/après, Valence en images, Église Saint-Jean, Valence
19 septembre 2026 à 14h00
Église Saint-Jean — Valence
- Visite commentée du site et de la chapelle du Val des Nymphes, La Garde-Adhémar, Chapelle Notre-Dame des Nymphes, La Garde-Adhémar
19 septembre 2026 à 14h00
Chapelle Notre-Dame des Nymphes — La Garde-Adhémar
- Visite guidée de l’atelier de restauration des avions, Musée européen de l’aviation de chasse, Montélimar
19 septembre 2026 à 14h00
Musée européen de l'aviation de chasse — Montélimar
- Musée de Donzère, Musée des amis du vieux Donzère, Donzère
19 septembre 2026 à 14h00
Musée des amis du vieux Donzère — Donzère
- « Les 170 ans de la Fondation la Teppe », La Teppe, Tain-l’Hermitage
19 septembre 2026 à 14h00
La Teppe — Tain-l'Hermitage
- Avant/après, Valence en images, Église Saint-Jean, Valence
19 septembre 2026 à 14h00
Église Saint-Jean — Valence
- Visite église Saint-Michel de La Garde-Adhemar, Église, La Garde-Adhémar
19 septembre 2026 à 14h00
Église — La Garde-Adhémar
- Visite libre de l’église du village, Eglise de Roche Saint Secret-Béconne, Roche-Saint-Secret-Béconne
19 septembre 2026 à 14h00
Eglise de Roche Saint Secret-Béconne — Roche-Saint-Secret-Béconne
- Ouverture Chapelle Romane, Chapelle saint jean, Crupies
19 septembre 2026 à 14h00
Chapelle saint jean — Crupies
- Visite libre de la Chapelle Notre Dame de Béconne, La Chapelle de Notre Dame de Béconne, Roche-Saint-Secret-Béconne
19 septembre 2026 à 14h00
La Chapelle de Notre Dame de Béconne — Roche-Saint-Secret-Béconne
- Exposition temporaire : « Des céramiques qu’on réclame ! » Les objets publicitaires en Drôme des Collines, Maison de la Céramique, Saint-Uze
19 septembre 2026 à 14h00
Maison de la Céramique — Saint-Uze
- Yves MULLER, photographie et patrimoine, La Garde-Adhémar, Aire de parking de la D472, La Garde-Adhémar
19 septembre 2026 à 14h00
Aire de parking de la D472 — La Garde-Adhémar
- Conférence Prieuré de Charrière, Prieuré de Charrière, Châteauneuf-de-Galaure
19 septembre 2026 à 14h00
Prieuré de Charrière — Châteauneuf-de-Galaure
- Visite de l’église de Pont-de-Barret, Église, Pont-de-Barret
19 septembre 2026 à 14h00
Église — Pont-de-Barret
- Visite Chapelle de Blacon, Chapelle de Blacon, Roche-Saint-Secret-Béconne
19 septembre 2026 à 14h00
Chapelle de Blacon — Roche-Saint-Secret-Béconne
- La Cartoucherie, La Cartoucherie, Bourg-lès-Valence
19 septembre 2026 à 14h00
La Cartoucherie — Bourg-lès-Valence
- Chapelle des anciens thermo-résineux de Salières (XIXe siecle), Chapelle de Salières, Die
19 septembre 2026 à 14h00
Chapelle de Salières — Die
- Valence au XIXe siècle, Kiosque Peynet, Valence
19 septembre 2026 à 14h00
Kiosque Peynet — Valence
- Découvrir l’histoire de la Fondation La Teppe, Fondation La Teppe, Tain-l’Hermitage
19 septembre 2026 à 14h00
Fondation La Teppe — Tain-l'Hermitage
- Visites guidées de l’abbaye de LÉONCEL, Église abbatiale Sainte-Marie (ancienne), Léoncel
19 septembre 2026 à 14h00
Église abbatiale Sainte-Marie (ancienne) — Léoncel
- Patrimoines en péril, en garder la mémoire, Commune De Romans-Sur-Isère – Archives communales, Romans-sur-Isère
19 septembre 2026 à 14h00
Commune De Romans-Sur-Isère - Archives communales — Romans-sur-Isère
- Visite « Circuit extra muros » par les amis du Vieux Donzère, Mairie de Donzère, Montélimar
19 septembre 2026 à 14h00
Mairie de Donzère — Montélimar
- Parcours en ville – Valence au XIXe siècle, Kiosque Peynet, Valence
19 septembre 2026 à 14h00
Kiosque Peynet — Valence
- Visite guidée de La Comédie de Valence, La Comédie de Valence, Valence
19 septembre 2026 à 14h00
La Comédie de Valence — Valence
- Visite libre de la Chapelle de la Roche, Chapelle de la Roche, Roche-Saint-Secret-Béconne
19 septembre 2026 à 14h00
Chapelle de la Roche — Roche-Saint-Secret-Béconne
- Patrimoines en péril, en garder la mémoire, Médiathèque F. Mitterrand, Latour-Maubourg, Valence
19 septembre 2026 à 14h00
Médiathèque F. Mitterrand, Latour-Maubourg — Valence
- Visite guidée du Château et du Sanctuaire St Joseph d’Allex, Maison Saint Joseph, Allex
19 septembre 2026 à 14h00
Maison Saint Joseph — Allex
- Visites commentées, Château de Puygiron, La Bâtie-Rolland
19 septembre 2026 à 14h00
Château de Puygiron — La Bâtie-Rolland
- LES EXPOSITIONS AU MUSEE D’AVIONS DE MONTELIMAR, Musée Européen de l’Aviation de Chasse de Montélimar, Ancône
19 septembre 2026 à 14h00
Musée Européen de l'Aviation de Chasse de Montélimar — Ancône
- Visite guidée du Musée Archéologique du Pègue, Musée archéologique du Pègue, Le Pègue
19 septembre 2026 à 14h00
Musée archéologique du Pègue — Le Pègue
- Démonstrations de fabrication de chaussures artisanales par l’ACCRP au musée de la Chaussure, Musée de la chaussure, Romans-sur-Isère
19 septembre 2026 à 14h00
Musée de la chaussure — Romans-sur-Isère
- Exposition et présentation sauvegarde de la Tour d’Alençon, Salle des fêtes Aimé Gleyze, Roche-Saint-Secret-Béconne
19 septembre 2026 à 14h00
Salle des fêtes Aimé Gleyze — Roche-Saint-Secret-Béconne
- Escape game, Archives départementales de la Drôme, Valence
19 septembre 2026 à 14h00
Archives départementales de la Drôme — Valence
- Atelier sténopé, Archives départementales de la Drôme, Valence
19 septembre 2026 à 14h00
Archives départementales de la Drôme — Valence
- Chasse aux bifaces, Musée de la Préhistoire, Vassieux-en-Vercors
19 septembre 2026 à 14h00
Musée de la Préhistoire — Vassieux-en-Vercors
- A la découverte du fonds patrimonial de la bibliothèque classée de Valence !, Médiathèque F. Mitterrand, Latour-Maubourg, Valence
19 septembre 2026 à 14h15
Médiathèque F. Mitterrand, Latour-Maubourg — Valence
- Les coulisses des Archives – Site de Romans, Commune De Romans-Sur-Isère – Archives communales, Romans-sur-Isère
19 septembre 2026 à 14h30
Commune De Romans-Sur-Isère - Archives communales — Romans-sur-Isère
- Visite commentée du village médiéval du Pègue, Musée archéologique du Pègue, Le Pègue
19 septembre 2026 à 14h30
Musée archéologique du Pègue — Le Pègue
- Visite guidée de Châtillon fin du XIX° Début du XX°, Place du reviron, Châtillon-en-Diois, Châtillon-en-Diois
19 septembre 2026 à 14h30
3, Rue du Reclus — Châtillon-en-Diois
- Journées européennes du patrimoine, Musée de la mémoire agricole Montjoyer Abbaye d’Aiguebelle, Montjoyer
19 septembre 2026 à 14h30
Musée de la mémoire agricole Montjoyer Abbaye d'Aiguebelle — Montjoyer
- Expositions : Regards sur le passé à travers des cartes postales et documents; Panorama de la biodiversité communale à travers une centaine de photos., Salle communale provisoire, Clérieux
19 septembre 2026 à 14h30
Salle communale provisoire — Clérieux
- Visite libre du musée de la Figurine, Musée de la Figurine, Tulette
19 septembre 2026 à 14h30
Musée de la Figurine — Tulette
- Ouverture exceptionnelle de l’église de Véronne, Eglise de Véronne, Saillans
19 septembre 2026 à 14h30
Eglise de Véronne — Saillans
- Visites commentées des canaux et zones humides de Valence, parking rue Sainte-Thérèse parc de la Marquise Valence 26, Valence
19 septembre 2026 à 14h30
parking rue Sainte-Thérèse parc de la Marquise Valence 26 — Valence
- Les belles demeures de Romans, Maison du Mouton, Romans-sur-Isère
19 septembre 2026 à 14h30
Maison du Mouton — Romans-sur-Isère
- Les belles demeures de Romans-sur-Isère, Maison du Mouton, Romans-sur-Isère
19 septembre 2026 à 14h30
Maison du Mouton — Romans-sur-Isère
- Spectacle de danse Artefacts, Archives départementales de la Drôme, Valence
19 septembre 2026 à 14h30
Archives départementales de la Drôme — Valence
- Visite guidée du vieux village, Vieux village de Sahune, Sahune
19 septembre 2026 à 14h30
Vieux village de Sahune — Sahune
- Visite éclairage de l’exposition « Loghofète » de Fred Nevché, Centre du Patrimoine Arménien, Valence
19 septembre 2026 à 14h30
Centre du Patrimoine Arménien — Valence
- Visite guidée de la collégiale Sainte Croix de Montélimar, Église Collégiale Sainte-Croix, Montélimar
19 septembre 2026 à 14h30
Église Collégiale Sainte-Croix — Montélimar
- Atelier cyanotype, Archives départementales de la Drôme, Valence
19 septembre 2026 à 15h00
Archives départementales de la Drôme — Valence
- Les coulisses des Archives – Site de Valence, Médiathèque F. Mitterrand, Latour-Maubourg, Valence
19 septembre 2026 à 15h00
Médiathèque F. Mitterrand, Latour-Maubourg — Valence
- Projection de films patrimoniaux aux Nonières, Mairie de Treschenu-Creyers, Treschenu-Creyers
19 septembre 2026 à 15h00
Mairie de Treschenu-Creyers — Treschenu-Creyers
- Visite conférence » Patrimoines en péril : Artistes en résistance pendant la Seconde Guerre mondiale », Maison de la Céramique, Dieulefit
19 septembre 2026 à 15h00
Maison de la Céramique — Dieulefit
- Visite guidée historique de la ville, Place de la Liberté, Crest
19 septembre 2026 à 15h00
Place de la Liberté — Crest
- Saint-Donat fête son prieuré avec l’orgue, Prieuré de Saint Donat, Saint-Donat-sur-l’Herbasse
19 septembre 2026 à 15h30
Prieuré de Saint Donat — Saint-Donat-sur-l'Herbasse
- Concert de l’orchestre de chambre de la Drôme pour les JEP, Église abbatiale Sainte-Marie (ancienne), Léoncel
19 septembre 2026 à 16h00
Église abbatiale Sainte-Marie (ancienne) — Léoncel
- Conférence, Prieuré de Charrière, Châteauneuf-de-Galaure
19 septembre 2026 à 16h00
Prieuré de Charrière — Châteauneuf-de-Galaure
- Inauguration des panneaux d’interprétation du Coteau de Montmeyran, Hôtel de ville de Montmeyran, Montmeyran
19 septembre 2026 à 16h00
Hôtel de ville de Montmeyran — Montmeyran
- Visite du parc du Château de Donzère, Chemin du Paradis Donzère, Donzère
19 septembre 2026 à 16h30
Château de Donzère — Donzère
- Visite extérieure : un patrimoine au plus près des installations, EDF Centrale nucléaire du Tricastin – Espace Odysselec, Saint-Paul-Trois-Châteaux
19 septembre 2026 à 16h30
EDF Centrale nucléaire du Tricastin - Espace Odysselec — Saint-Paul-Trois-Châteaux
- Le parc Jouvet, Parc Jouvet, Valence
19 septembre 2026 à 16h30
Parc Jouvet — Valence
- Conférence-lecture, Chapelle des Pénitents, Pierrelatte
19 septembre 2026 à 16h30
Chapelle des Pénitents — Pierrelatte
- Soirée contes, Chapelle de Chatenay, Lens-Lestang
19 septembre 2026 à 17h00
Chapelle de Chatenay — Lens-Lestang
- Lecture guidée du village de Roynac depuis la table d’orientation, Table d’orientation de Roynac, Roynac
19 septembre 2026 à 17h00
Table d'orientation de Roynac — Roynac
- « Chansons inoubliables » au site des troglodytes, Théâtre de verdure, site troglodytique,, Châteauneuf-sur-Isère
19 septembre 2026 à 18h00
Théâtre de verdure, site troglodytique, — Châteauneuf-sur-Isère
- Jeu de rôles au Moulin de Beauvert avec La Taverne du Gobelin Cendré, Moulin de Beauvert – Lot. Les Genêts, Donzère
19 septembre 2026 à 18h00
Moulin de Beauvert - Lot. Les Genêts — Donzère
- Mud duo blues, Eglise Saint-Pierre de Charaix, Saint-Christophe-et-le-Laris
19 septembre 2026 à 19h00
Eglise Saint-Pierre de Charaix — Saint-Christophe-et-le-Laris
- Visite commentée de l’oppidum et de la chapelle Saint Marcel du Pègue, Musée archéologique du Pègue, Le Pègue
20 septembre 2026 à 09h30
Musée archéologique du Pègue — Le Pègue
- L’Hôtel de ville de Valence, Hôtel de ville de Valence, Valence
20 septembre 2026 à 10h00
Hôtel de ville de Valence — Valence
- Découverte des Archives départementales, Archives départementales de la Drôme, Valence
20 septembre 2026 à 10h15
Archives départementales de la Drôme — Valence
- Visite du Musée d’Art Sacré, Église Notre-Dame – Musée d’art sacré, Mours-Saint-Eusèbe
20 septembre 2026 à 10h30
Église Notre-Dame - Musée d'art sacré — Mours-Saint-Eusèbe
- Vernissage de l’exposition de Michel André Martin, Eglise Saint-Pierre de Charaix, Saint-Christophe-et-le-Laris
20 septembre 2026 à 11h00
Eglise Saint-Pierre de Charaix — Saint-Christophe-et-le-Laris
- Visite guidée architecture « Du couvent de la Visitation au musée d’aujourd’hui », Musée de la chaussure, Romans-sur-Isère
20 septembre 2026 à 11h15
Musée de la chaussure — Romans-sur-Isère
- Atelier Initiation Reliure, Eglise Saint-Pierre de Charaix, Saint-Christophe-et-le-Laris
20 septembre 2026 à 14h00
Eglise Saint-Pierre de Charaix — Saint-Christophe-et-le-Laris
- Démonstration de tournage de poterie au Musée Archéologique du Pègue, Musée archéologique du Pègue, Le Pègue
20 septembre 2026 à 14h00
Musée archéologique du Pègue — Le Pègue
- Atelier vitrail à l’église Sainte-Anne, Eglise Ste Anne Meymans, Meymans
20 septembre 2026 à 14h00
Eglise Ste Anne Meymans — Meymans
- Découverte du musée d’art africain d’Allex, Maison Saint Joseph, Allex
20 septembre 2026 à 14h00
Maison Saint Joseph — Allex
- visite guidée de l’église Notre-Dame, église Notre-Dame, Valence
20 septembre 2026 à 14h30
église Notre-Dame — Valence
- L’hôtel de ville de Romans, Hôtel de Ville de Romans-sur-Isère, Romans-sur-Isère
20 septembre 2026 à 14h30
Hôtel de Ville de Romans-sur-Isère — Romans-sur-Isère
- Conférence : « LES CERAMIQUES DROMOISES ET LEURS ARTISANS DU 17e SIECLE A NOS JOURS », Maison de la Céramique, Saint-Uze
20 septembre 2026 à 16h00
Maison de la Céramique — Saint-Uze
- Concerts choeurs appoggiature et les artichauts, Église abbatiale Sainte-Marie (ancienne), Léoncel
20 septembre 2026 à 16h00
Église abbatiale Sainte-Marie (ancienne) — Léoncel
- Concert de piano « Wonderland » au Moulin de Beauvert, Moulin de Beauvert – Lot. Les Genêts, Donzère
20 septembre 2026 à 17h30
Moulin de Beauvert - Lot. Les Genêts — Donzère
- Conférence « Taulignan : La lavande à Taulignan et dans ses environs, une histoire multiséculaire » par Alexandre Vernin, Salle des fêtes de Taulignan, Taulignan
20 septembre 2026 à 18h30
Salle des fêtes de Taulignan — Taulignan
« Considérant que les monuments historiques dont l’État assure la conservation doivent comprendre non seulement les édifices précieux sous le rapport de leur exécution ou de l’histoire de l’art, mais aussi ceux qu’un souvenir glorieux recommande au respect du peuple ; considérant que la salle du Jeu de Paume, à Versailles, est le lieu où, pour la première fois, s’est produite avec éclat et solennité la volonté nationale ; sur le rapport du directeur des beaux-arts ; arrêtons : la salle du Jeu de Paume, à Versailles, est classée parmi les monuments historiques ». (Arrêté du 22 mars 1848, Alexandre Ledru-Rollin)