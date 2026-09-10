ESSONNE ÉVRY JOURNÉES DU PATRIMOINE (PROGRAMME)

En Essonne, capitale ÉVRY, se déroulent les #JEP, Journées européennes du Patrimoine. Elles sont organisées sous l’égide du ministère de la Culture.
- Exposition « Patrimoines habités » au golf de Forges-Les-Bains, Golf de Forges-les-Bains, Forges-les-Bains
19 septembre 2026 à 08h00
Golf de Forges-les-Bains — Forges-les-Bains
- Exposition des photographies du concours « Capture ton patrimoine », Mairie de Forges les Bains, Forges-les-Bains
19 septembre 2026 à 08h00
Mairie de Forges les Bains — Forges-les-Bains
- « Grands Moulins Evolution », application de visite libre autour des Grands Moulins Evolution, Place de l’hôtel de Ville, Corbeil-Essonnes
19 septembre 2026 à 08h00
Place de l'hôtel de Ville — Corbeil-Essonnes
- Exposition « Le Patrimoine Milliacois », Parc du Moustier, Milly-la-Forêt
19 septembre 2026 à 08h00
Parc du Moustier — Milly-la-Forêt
- Découverte de la confiserie Kubli, Confiserie Kubli, Morangis
19 septembre 2026 à 08h30
Confiserie Kubli — Morangis
- Le piano historique de Bligny s’avance vers son centenaire !, Théâtre de Bligny – Compagnie du Théâtre de Bligny, Fontenay-lès-Briis
19 septembre 2026 à 09h00
Théâtre de Bligny - Compagnie du Théâtre de Bligny — Fontenay-lès-Briis
- Ouverture de l’Hôtel Diane-de-Poitiers – médiathèque, Bibliothèque intercommunale – Hôtel Diane-de-Poitiers, Étampes
19 septembre 2026 à 09h00
Bibliothèque intercommunale - Hôtel Diane-de-Poitiers — Étampes
- Visite des bassins de régulation des eaux pluviales, Bassin de Ris-Orangis, Ris-Orangis
19 septembre 2026 à 09h00
Bassin de Ris-Orangis — Ris-Orangis
- Visite de l’observatoire ornithologique, Observatoire ornithologique, Saclay
19 septembre 2026 à 09h00
Observatoire ornithologique — Saclay
- Parcours commentés RER B, Parcours commenté RER B – Adresse exacte communiquée lors de l’inscription, Massy
19 septembre 2026 à 09h00
Parcours commenté RER B - Adresse exacte communiquée lors de l'inscription — Massy
- Visite guidée de la station d’épuration d’Evry-Courcouronnes, Station d’épuration d’Evry-Courcouronnes, Évry
19 septembre 2026 à 09h00
Station d'épuration d'Evry-Courcouronnes — Évry
- Jeu de piste au départ de la Maison de l’Environnement et des Territoires de Paris-Orly, Aéroport de Paris-Orly, Wissous
19 septembre 2026 à 09h00
Aéroport de Paris-Orly — Wissous
- Visite de la carrière du Déluge, Carrière du Déluge, Marcoussis
19 septembre 2026 à 09h00
Carrière du Déluge — Marcoussis
- Découverte des régies de l’eau et de l’assainissement, Régies Eau et Assainissement, Évry
19 septembre 2026 à 09h00
Régies Eau et Assainissement — Évry
- Visite guidée de la centrale de géothermie du réseau de chaleur urbain, Chaufferie et station de géothermie, Évry
19 septembre 2026 à 09h00
Chaufferie et station de géothermie — Évry
- Visite guidée de l’usine de production d’eau potable de la Clergerie, Usine de la Clergerie – Régie Eau Grand Paris Sud, Corbeil-Essonnes
19 septembre 2026 à 09h00
Usine de la Clergerie - Régie Eau Grand Paris Sud — Corbeil-Essonnes
- Visite de la Villa Rochette, La Villa Rochette, Forges-les-Bains
19 septembre 2026 à 09h00
La Villa Rochette — Forges-les-Bains
- Les gens de Bligny, Théâtre de Bligny – Compagnie du Théâtre de Bligny, Fontenay-lès-Briis
19 septembre 2026 à 09h00
Théâtre de Bligny - Compagnie du Théâtre de Bligny — Fontenay-lès-Briis
- Le Mercure de Saint-Germain ou le passé retrouvé !, Centre culturel et associatif Victor Hugo, Saint-Germain-lès-Corbeil
19 septembre 2026 à 09h00
Centre culturel et associatif Victor Hugo — Saint-Germain-lès-Corbeil
- Brocante musicale, La piscine d’en face, Sainte-Geneviève-des-Bois
19 septembre 2026 à 09h00
La piscine d'en face — Sainte-Geneviève-des-Bois
- Visite guidée de la station d’épuration de Vert-le-Grand, Station d’épuration de Vert-le-Grand, Vert-le-Petit
19 septembre 2026 à 09h00
Station d'épuration de Vert-le-Grand — Vert-le-Petit
- Superbe Urbain ! Urbain Guinard : Le médecin qui voulait être artiste…, Théâtre de Bligny – Compagnie du Théâtre de Bligny, Fontenay-lès-Briis
19 septembre 2026 à 09h00
Théâtre de Bligny - Compagnie du Théâtre de Bligny — Fontenay-lès-Briis
- Visite guidée de la station d’épuration de Saint-Vrain, Station d’épuration de Saint-Vrain, Saint-Vrain
19 septembre 2026 à 09h00
Station d'épuration de Saint-Vrain — Saint-Vrain
- L’atelier de la vigne – Ses maitres et leurs élèves, Hôtel Anne de Pisseleu, Étampes
19 septembre 2026 à 09h00
Hôtel Anne de Pisseleu — Étampes
- Visite guidée de l’unité de méthanisation Bioénergie de Dhuilet, Bioénergie de Dhuilet, Ormoy-la-Rivière
19 septembre 2026 à 09h00
Bioénergie de Dhuilet — Ormoy-la-Rivière
- La Banque de France vous ouvre ses portes et vous explique son rôle et ses missions, Banque de France de l’Essonne, Évry
19 septembre 2026 à 09h15
Banque de France de l'Essonne — Évry
- Exposition Légo, Château du Mesnil Voysin, Bouray-sur-Juine
19 septembre 2026 à 09h30
Château du Mesnil Voysin — Bouray-sur-Juine
- Visite guidée de l’usine d’eau potable d’Itteville (91), Usine d’eau potable, Itteville
19 septembre 2026 à 09h30
Usine d'eau potable — Itteville
- La salle Gérard Philipe ouvre ses portes, Salle Gérard Philipe, Sainte-Geneviève-des-Bois
19 septembre 2026 à 09h30
Salle Gérard Philipe — Sainte-Geneviève-des-Bois
- Histoire du réseau hydraulique et observations des oiseaux sur l’étang vieux du plateau de Saclay, Observatoire ornithologique des étangs de Saclay, Saclay
19 septembre 2026 à 09h30
Observatoire ornithologique des étangs de Saclay — Saclay
- Visite du four à pain en fonctionnement au Château du Mesnil Voysin à Bouray sur Juine, Château du Mesnil Voysin, Bouray-sur-Juine
19 septembre 2026 à 09h30
Château du Mesnil Voysin — Bouray-sur-Juine
- Jeu de piste, Batterie de la Pointe, Palaiseau
19 septembre 2026 à 09h30
Batterie de la Pointe — Palaiseau
- Visite libre du Château de Mesnil Voysin à Bouray sur Juine, Château du Mesnil Voysin, Bouray-sur-Juine
19 septembre 2026 à 09h30
Château du Mesnil Voysin — Bouray-sur-Juine
- Visite libre du pigeonnier à dénichoir mobile du château du Mesnil-Voysin à Bouray sur Juine, Château du Mesnil Voysin, Bouray-sur-Juine
19 septembre 2026 à 09h30
Château du Mesnil Voysin — Bouray-sur-Juine
- Visite guidée du Campus Safran et du Château de Vilgénis, Campus Safran, Château de Vilgénis, Massy
19 septembre 2026 à 09h30
Campus Safran, Château de Vilgénis — Massy
- Visite libre de la chapelle du château du Mesnil Voysin à Bouray sur Juine, Château du Mesnil Voysin, Bouray-sur-Juine
19 septembre 2026 à 09h30
Château du Mesnil Voysin — Bouray-sur-Juine
- Visite guidée du Château du Mesnil Voysin à Bouray sur Juine, Château du Mesnil Voysin, Bouray-sur-Juine
19 septembre 2026 à 09h30
Château du Mesnil Voysin — Bouray-sur-Juine
- Démonstration de chiens de berger, Château du Mesnil Voysin, Bouray-sur-Juine
19 septembre 2026 à 09h30
Château du Mesnil Voysin — Bouray-sur-Juine
- Vélorail avec visite guidée du Camp de la Paix, Rdv Gare RER Saint Martin d’Etampes, Étampes
19 septembre 2026 à 09h30
Rdv Gare RER Saint Martin d'Etampes — Étampes
- Circuit du petit train, Hôtel Anne de Pisseleu, Étampes
19 septembre 2026 à 09h30
Hôtel Anne de Pisseleu — Étampes
- Balade patrimoniale sur les traces de la mémoire ouvrière, MJC Fernand Léger, Corbeil-Essonnes
19 septembre 2026 à 09h30
MJC Fernand Léger — Corbeil-Essonnes
- Exposition de voitures anciennes, de collection et d’exception, Château du Mesnil Voysin, Bouray-sur-Juine
19 septembre 2026 à 09h30
Château du Mesnil Voysin — Bouray-sur-Juine
- Marché gourmand et artisanat d’art au Château du Mesnil Voysin à Bouray sur Juine, Château du Mesnil Voysin, Bouray-sur-Juine
19 septembre 2026 à 09h30
Château du Mesnil Voysin — Bouray-sur-Juine
- Visite animée de la carrière les grès de Fontainebleau, Carrière Les Grès de Fontainebleau, Moigny-sur-École
19 septembre 2026 à 10h00
Carrière Les Grès de Fontainebleau — Moigny-sur-École
- Visite guidée des infrastructures du Syndicat des Eaux d’Île-de-France, Syndicat des Eaux d’Île-de-France, Vauhallan
19 septembre 2026 à 10h00
Syndicat des Eaux d'Île-de-France — Vauhallan
- Visite libre de la Collégiale Notre-Dame, Église Notre-Dame, Étampes
19 septembre 2026 à 10h00
Église Notre-Dame — Étampes
- Exposition de l’association Forges Les Arts, Escapade culturelle, Forges-les-Bains
19 septembre 2026 à 10h00
Escapade culturelle — Forges-les-Bains
- Lancement du Festival de théâtre de Dourdan 2027, Musée du Château de Dourdan, Dourdan
19 septembre 2026 à 10h00
Musée du Château de Dourdan — Dourdan
- Philippe Cara Costea (1925-2006) – Une vie artistique, Centre Culturel de Méréville, Le Mérévillois
19 septembre 2026 à 10h00
Centre Culturel de Méréville — Le Mérévillois
- Visite libre de l’église Saint-Basile, Église Saint-Basile, Étampes
19 septembre 2026 à 10h00
Église Saint-Basile — Étampes
- Retour sur les bancs des écoles Milliacoise, Espace culturel du Moustier, Milly-la-Forêt
19 septembre 2026 à 10h00
Espace culturel du Moustier — Milly-la-Forêt
- Visite guidée du cimetière russe, Cimetière russe, Sainte-Geneviève-des-Bois
19 septembre 2026 à 10h00
Cimetière russe — Sainte-Geneviève-des-Bois
- Exposition Etréchy d’hier et d’aujourd’hui, Maison de association rue 11 novembre Etréchy, Étréchy
19 septembre 2026 à 10h00
Maison de association rue 11 novembre Etréchy — Étréchy
- Démonstration de soufflage de verre, Verrerie d’Art de Soisy-sur-École, Soisy-sur-École
19 septembre 2026 à 10h00
Verrerie d'Art de Soisy-sur-École — Soisy-sur-École
- Bienvenue à Bord, Opéra de Massy, Massy
19 septembre 2026 à 10h00
Opéra de Massy — Massy
- Animations au Musée du Hurepoix, Musée du Hurepoix, Palaiseau
19 septembre 2026 à 10h00
Musée du Hurepoix — Palaiseau
- Exposition « George Sand, 150 ans de modernité », Médiathèque George Sand, Palaiseau
19 septembre 2026 à 10h00
Médiathèque George Sand — Palaiseau
- 70 ans de La Clarté-Dieu, La Clarté-Dieu, Orsay
19 septembre 2026 à 10h00
La Clarté-Dieu — Orsay
- Le domaine de Méréville vu d’hélicoptère en 1990, Domaine de Méréville, Le Mérévillois
19 septembre 2026 à 10h00
Domaine de Méréville — Le Mérévillois
- Portes ouvertes au château de Montagu, Château de Montagu, Marcoussis
19 septembre 2026 à 10h00
Château de Montagu — Marcoussis
- Découverte historique et architecturale de l’édifice restauré, Église Notre-Dame de l’Assomption, Forges-les-Bains
19 septembre 2026 à 10h00
Église Notre-Dame de l'Assomption — Forges-les-Bains
- Visite libre de l’église Saint-Martin, Église Saint-Martin, Étampes
19 septembre 2026 à 10h00
Église Saint-Martin — Étampes
- Pauses gourmandes, Domaine de Méréville, Le Mérévillois
19 septembre 2026 à 10h00
Domaine de Méréville — Le Mérévillois
- Exposition du tableau du 17ème : Saint-Sébastien, Saint-Martin et Saint Roch, Église Notre-Dame de l’Assomption, Forges-les-Bains
19 septembre 2026 à 10h00
Église Notre-Dame de l'Assomption — Forges-les-Bains
- Visite guidée de l’Eglise orthodoxe Notre Dame de la Dormition et de sa crypte, Cimetière russe, Sainte-Geneviève-des-Bois
19 septembre 2026 à 10h00
Cimetière russe — Sainte-Geneviève-des-Bois
- Restitution publique de l’inventaire du patrimoine – Conférence, Maison du Parc, Milly-la-Forêt
19 septembre 2026 à 10h00
Maison du Parc — Milly-la-Forêt
- Découverte de la vie entre 1850 et 1950, Musée du Hurepoix, Palaiseau
19 septembre 2026 à 10h00
Musée du Hurepoix — Palaiseau
- La grande cascade en eau, Domaine de Méréville, Le Mérévillois
19 septembre 2026 à 10h00
Domaine de Méréville — Le Mérévillois
- Visite libre de l’église Saint-Clair de Gometz-le-Châtel, Église Saint-Clair de Gometz-lz-Châtel, Gometz-le-Châtel
19 septembre 2026 à 10h00
Église Saint-Clair — Gometz-le-Châtel
- Centre Benoit Frachon, Centre Benoît Frachon, Gif-sur-Yvette
19 septembre 2026 à 10h00
Centre Benoît Frachon — Gif-sur-Yvette
- Visite guidée du temple protestant, Temple protestant de Corbeil Essonnes, Corbeil-Essonnes
19 septembre 2026 à 10h00
Temple protestant de Corbeil Essonnes — Corbeil-Essonnes
- Visite libre du potager du Parc Caillebotte, Maison Caillebotte, Yerres
19 septembre 2026 à 10h00
Maison Caillebotte — Yerres
- Visite du Vieux Palaiseau, Hôtel de ville, Palaiseau
19 septembre 2026 à 10h00
Hôtel de ville — Palaiseau
- Démonstration de billard, Château du Mesnil Voysin, Bouray-sur-Juine
19 septembre 2026 à 10h00
Château du Mesnil Voysin — Bouray-sur-Juine
- Visite de la mosquée de la paix, Mosquée de Corbeil-Essonnes, Corbeil-Essonnes
19 septembre 2026 à 10h00
Mosquée de Corbeil-Essonnes — Corbeil-Essonnes
- Les chevaliers du noble jeu de l’arquebuse au XVIIIème siècle, Commanderie Saint-Jean, Corbeil-Essonnes
19 septembre 2026 à 10h00
Commanderie Saint-Jean — Corbeil-Essonnes
- Visites de l’Hôtel de Ville pour ses 50 ans, Mairie de Lardy, Lardy
19 septembre 2026 à 10h00
Mairie de Lardy — Lardy
- Visite guidée du centre ville de La Ville du Bois, Place du Général de Gaulle, La Ville-du-Bois
19 septembre 2026 à 10h00
Place du Général de Gaulle — La Ville-du-Bois
- Visite de l’Observatoire Flammarion à Juvisy, Observatoire Camille Flammarion, Juvisy-sur-Orge
19 septembre 2026 à 10h00
Observatoire Camille Flammarion — Juvisy-sur-Orge
- Découverte de la chaufferie Camille Claudel, Chaufferie Camille Claudel, Palaiseau
19 septembre 2026 à 10h00
Chaufferie Camille Claudel — Palaiseau
- Exposition de timbres, MJC – Théâtre des Trois Vallées, Palaiseau
19 septembre 2026 à 10h00
MJC - Théâtre des Trois Vallées — Palaiseau
- Visites guidées de la Maison Jean Cocteau, Maison Jean Cocteau, Milly-la-Forêt
19 septembre 2026 à 10h00
Maison Jean Cocteau — Milly-la-Forêt
- Visite du domaine de Sillery, Fondation Franco-Britannique de Sillery, Épinay-sur-Orge
19 septembre 2026 à 10h00
Fondation Franco-Britannique de Sillery — Épinay-sur-Orge
- Visite libre de l’église Saint-Gilles, Église Saint-Gilles, Étampes
19 septembre 2026 à 10h00
Église Saint-Gilles — Étampes
- Visite de la Maison Caillebotte, Maison Caillebotte, Yerres
19 septembre 2026 à 10h00
Maison Caillebotte — Yerres
- Atelier fabrication traditionnelle de jus de pomme, Château du Mesnil Voysin, Bouray-sur-Juine
19 septembre 2026 à 10h00
Château du Mesnil Voysin — Bouray-sur-Juine
- Visite guidée de l’Hôtel de Ville, Hôtel de ville, Palaiseau
19 septembre 2026 à 10h00
Hôtel de ville — Palaiseau
- Exposition « (Re)découvrir l’art de Pieter Coecke van Aelst : vierge au perroquet », Musée du Château de Dourdan, Dourdan
19 septembre 2026 à 10h30
Musée du Château de Dourdan — Dourdan
- Exposition rétrospective « Intimités urbaines » de Valérie Le Meur, Château de Belleville, Gif-sur-Yvette
19 septembre 2026 à 10h30
Château de Belleville — Gif-sur-Yvette
- Visite commentée de l’exposition et balade libre dans le parc, Maison littéraire de Victor Hugo, Bièvres
19 septembre 2026 à 10h30
Maison littéraire de Victor Hugo — Bièvres
- Visite libre de l’église Notre-Dame, Église Notre-Dame, Soisy-sur-Seine
19 septembre 2026 à 10h30
Église Notre-Dame — Soisy-sur-Seine
- Animations littéraires et musicales dans le parc, Maison littéraire de Victor Hugo, Bièvres
19 septembre 2026 à 10h30
Maison littéraire de Victor Hugo — Bièvres
- Dédicace du livre du propriétaire du château de Mesnil-Voysin à Bouray sur Juine, Château du Mesnil Voysin, Bouray-sur-Juine
19 septembre 2026 à 10h30
Château du Mesnil Voysin — Bouray-sur-Juine
- Exposition « La fonderie d’art ArtCulture au musée du château de Dourdan : sculptures de bronze », Musée du Château de Dourdan, Dourdan
19 septembre 2026 à 10h30
Musée du Château de Dourdan — Dourdan
- Visite découverte de la fresque du tribunal, Tribunal d’Étampes, Étampes
19 septembre 2026 à 10h30
Tribunal d'Étampes — Étampes
- Chasse aux trésors « Sur les traces des Misérables », Maison littéraire de Victor Hugo, Bièvres
19 septembre 2026 à 10h30
Maison littéraire de Victor Hugo — Bièvres
- Visite du parc de Courances, Parc et Château de Courances, Courances
19 septembre 2026 à 11h00
Parc et Château de Courances — Courances
- Inauguration de la réouverture de la Tour de Guinette, Tour Guinette, Étampes
19 septembre 2026 à 11h00
Tour Guinette — Étampes
- Visite du Centre Benoît Frachon, Centre Benoît Frachon, Gif-sur-Yvette
19 septembre 2026 à 11h00
Centre Benoît Frachon — Gif-sur-Yvette
- Visite guidée du parc de Courances, Parc et Château de Courances, Courances
19 septembre 2026 à 11h00
Parc et Château de Courances — Courances
- Ce qui habite nos cœurs, Chaufferie des Tarterêts, Corbeil-Essonnes
19 septembre 2026 à 11h00
Chaufferie des Tarterêts — Corbeil-Essonnes
- Visite guidée « Courant d’art », Hôtel de ville, Palaiseau
19 septembre 2026 à 11h00
Hôtel de ville — Palaiseau
- Visite théâtralisée de l’aéroport d’Orly, Aéroport de Paris-Orly, Wissous
19 septembre 2026 à 11h00
Aéroport de Paris-Orly — Wissous
- « Sama Leï » par la Fausse Compagnie, SIAHVY Syndicat de l’Yvette, Saulx-les-Chartreux
19 septembre 2026 à 11h00
SIAHVY Syndicat de l'Yvette — Saulx-les-Chartreux
- Performance « Les Typobaladeuses », Médiathèque George Sand, Palaiseau
19 septembre 2026 à 11h00
Médiathèque George Sand — Palaiseau
- Visite guidée de l’église Saint-Martin, Église Saint-Martin, Palaiseau
19 septembre 2026 à 11h00
Église Saint-Martin — Palaiseau
- Visite de l’église Saint Martin de Palaiseau, monument historique des XIe, XIIe et XIIIe siècle, Église Saint-Martin, Palaiseau
19 septembre 2026 à 11h00
Église Saint-Martin — Palaiseau
- Restitution publique de l’inventaire du patrimoine – Visite, Maison du Parc, Milly-la-Forêt
19 septembre 2026 à 11h00
Maison du Parc — Milly-la-Forêt
- Visites de la Fabrique, La Fabrique Culturelle, Palaiseau
19 septembre 2026 à 11h00
La Fabrique Culturelle — Palaiseau
- Visite guidée du château de Courances, Parc et Château de Courances, Courances
19 septembre 2026 à 11h00
Parc et Château de Courances — Courances
- Visite commentée de l’église Notre-Dame, Église Notre-Dame, Soisy-sur-Seine
19 septembre 2026 à 11h00
Église Notre-Dame — Soisy-sur-Seine
- Visite commentée du château, Musée du Château de Dourdan, Dourdan
19 septembre 2026 à 11h00
Musée du Château de Dourdan — Dourdan
- Visite guidée de la Chapelle Saint-Blaise des Simples, Chapelle Saint-Blaise et des Simples, Milly-la-Forêt
19 septembre 2026 à 11h00
Chapelle Saint-Blaise et des Simples — Milly-la-Forêt
- Initiation à l’escrime et spectacle médiéval, Tour Guinette, Étampes
19 septembre 2026 à 12h00
Tour Guinette — Étampes
- Escape Game « Mission Fébétron », Institut de Chimie Physique,, Orsay
19 septembre 2026 à 12h45
Institut de Chimie Physique, — Orsay
- Balade par les sentiers de Palaiseau, MJC – Théâtre des Trois Vallées, Palaiseau
19 septembre 2026 à 13h00
MJC - Théâtre des Trois Vallées — Palaiseau
- Le tiers-lieu Jean Moulin vous ouvre ses portes !, Tiers-lieu Jean-Moulin, Lardy
19 septembre 2026 à 13h30
Tiers-lieu Jean-Moulin — Lardy
- Journées européennes du patrimoine – Animations musicales, Domaine départemental de Montauger, Lisses
19 septembre 2026 à 13h30
Domaine départemental de Montauger — Lisses
- Stand d’animations « Mission Arbres ! Enquête sur un patrimoine vivant », Conservatoire national des plantes, Milly-la-Forêt
19 septembre 2026 à 13h30
Conservatoire national des plantes — Milly-la-Forêt
- Visite libre du Musée de Bouray sur Juine, Musée « À la rencontre des vieux métiers », Bouray-sur-Juine
19 septembre 2026 à 14h00
Musée « À la rencontre des vieux métiers » — Bouray-sur-Juine
- Visite de l’Arboretum privé Vilmorin, Château de Vilmorin, Verrières-le-Buisson
19 septembre 2026 à 14h00
Château de Vilmorin — Verrières-le-Buisson
- Visite du musée de la lumière et de la matière – Anneau de Collisions d’Orsay, Musée Sciences ACO, Orsay
19 septembre 2026 à 14h00
Musée Sciences ACO — Orsay
- Visite de l’église Saint-Remi Saint-Jean-Baptiste, Église Saint-Remi Saint-Jean-Baptiste, Gif-sur-Yvette
19 septembre 2026 à 14h00
Église Saint-Remi Saint-Jean-Baptiste — Gif-sur-Yvette
- Visites guidées du Lumen, Université Paris-Saclay – Lumen, Orsay
19 septembre 2026 à 14h00
Université Paris-Saclay - Lumen — Orsay
- Visites guidées : à la découverte de la Bibliothèque universitaire d’Évry, Bibliothèque universitaire d’Évry Paris – Saclay, Évry
19 septembre 2026 à 14h00
Bibliothèque universitaire d'Évry Paris - Saclay — Évry
- Visite de l’École polytechnique, École polytechnique, Palaiseau
19 septembre 2026 à 14h00
École polytechnique — Palaiseau
- Visite de l’Église Saint-Michel, Église Saint-Michel, Morangis
19 septembre 2026 à 14h00
Église Saint-Michel — Morangis
- Visite guidée et conférence : St Germain de Morsang-sur-Seine, un espace dans le temps, Église, Morsang-sur-Seine
19 septembre 2026 à 14h00
Église — Morsang-sur-Seine
- Visite du musée de minéralogie, Musée de minéralogie, Bures-sur-Yvette
19 septembre 2026 à 14h00
Musée de minéralogie — Bures-sur-Yvette
- Jeux géants en bois, Château de Saint-Jean de Beauregard, Saint-Jean-de-Beauregard
19 septembre 2026 à 14h00
Château de Saint-Jean de Beauregard — Saint-Jean-de-Beauregard
- Visite libre de l’exposition « Matières à bâtir », Maison de Banlieue et de l’Architecture, Athis-Mons
19 septembre 2026 à 14h00
Maison de Banlieue et de l'Architecture — Athis-Mons
- Visite guidée de l’église Notre Dame de France de Juvisy, Église Notre-Dame-de-France, Juvisy-sur-Orge
19 septembre 2026 à 14h00
Église Notre-Dame-de-France — Juvisy-sur-Orge
- Lieux secrets de Chamarande : Ouverture exceptionnelle de la glacière et du pavillon du belvédère, Domaine de Chamarande, Chamarande
19 septembre 2026 à 14h00
Domaine de Chamarande — Chamarande
- Découverte d’un atelier d’artisan d’art, Mairie de Forges les Bains, Forges-les-Bains
19 septembre 2026 à 14h00
Mairie de Forges les Bains — Forges-les-Bains
- Exposition « Lumière et matière, toute une histoire ! », Musée Sciences ACO, Orsay
19 septembre 2026 à 14h00
Musée Sciences ACO — Orsay
- Exposition « De l’ombre à la lumière. Le patrimoine abandonné revisité », Château du Val Fleury, Gif-sur-Yvette
19 septembre 2026 à 14h00
Château du Val Fleury — Gif-sur-Yvette
- Atelier artistique, Domaine de Chamarande, Chamarande
19 septembre 2026 à 14h00
Domaine de Chamarande — Chamarande
- Visite guidée du Perray Vaucluse, Perray-Vaucluse, Épinay-sur-Orge
19 septembre 2026 à 14h00
Perray-Vaucluse — Épinay-sur-Orge
- Visite libre du Verger René Nozeran, Verger René Nozeran, Bures-sur-Yvette
19 septembre 2026 à 14h00
Verger René Nozeran — Bures-sur-Yvette
- Visite guidée du Musée végétal, Centre Culturel André Malraux, Verrières-le-Buisson
19 septembre 2026 à 14h00
Centre Culturel André Malraux — Verrières-le-Buisson
- Visite guidée du Château de Villeconin et son parc, Château de Villeconin, Villeconin
19 septembre 2026 à 14h00
Château de Villeconin — Villeconin
- Pied de nez Cie Le cirque dans les étoiles, Maison Jean Cocteau, Milly-la-Forêt
19 septembre 2026 à 14h00
Maison Jean Cocteau — Milly-la-Forêt
- Visite libre de l’église Saint Germain de Saclay, Église Saint-Germain, Saclay
19 septembre 2026 à 14h00
Église Saint-Germain — Saclay
- Visite de la collection permanente : 2 siècles d’histoire de la justice des enfants, Centre d’exposition historique Enfants en justice, Savigny-sur-Orge
19 septembre 2026 à 14h00
Centre d'exposition historique Enfants en justice — Savigny-sur-Orge
- Jardin botanique de l’Université Paris-Saclay, Université Paris-Saclay – serre du 365, Bures-sur-Yvette
19 septembre 2026 à 14h00
Université Paris-Saclay - serre du 365 — Bures-sur-Yvette
- Visite guidée, Batterie de la Pointe, Palaiseau
19 septembre 2026 à 14h00
Batterie de la Pointe — Palaiseau
- Visites au Gros Tilleul, Le Gros Tilleul, Gif-sur-Yvette
19 septembre 2026 à 14h00
Le Gros Tilleul — Gif-sur-Yvette
- Exposition de voitures anciennes, Centre Culturel André Malraux, Verrières-le-Buisson
19 septembre 2026 à 14h00
Centre Culturel André Malraux — Verrières-le-Buisson
- Visite libre de la Tour de Guinette, Tour Guinette, Étampes
19 septembre 2026 à 14h00
Tour Guinette — Étampes
- Atelier créatifs « Morceaux de patrimoine », Espace culturel Paul Bédu, Milly-la-Forêt
19 septembre 2026 à 14h00
Espace culturel Paul Bédu — Milly-la-Forêt
- Balade commentée » A la découverte du patrimoine végétal », Conservatoire national des plantes, Milly-la-Forêt
19 septembre 2026 à 14h00
Conservatoire national des plantes — Milly-la-Forêt
- Bal XIXe siècle à la Maison Caillebotte, Maison Caillebotte, Yerres
19 septembre 2026 à 14h00
Maison Caillebotte — Yerres
- Exposition de Frédéric Barrau, La Fabrique Culturelle, Palaiseau
19 septembre 2026 à 14h00
La Fabrique Culturelle — Palaiseau
- Conférences sur les aqueducs et l’architecture de La Clarté-Dieu, La Clarté-Dieu, Orsay
19 septembre 2026 à 14h00
La Clarté-Dieu — Orsay
- Cha’Pousse – Festival à la ferme, Olympiades de la nature, Ferme Sapousse, Pussay
19 septembre 2026 à 14h00
Ferme Sapousse — Pussay
- Visite libre de l’Hôtel de Ville, Hôtel de Ville, Étampes
19 septembre 2026 à 14h00
Hôtel de Ville — Étampes
- Visites guidées du Lumen à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine (JEP), Forum – Lumen, Gif-sur-Yvette
19 septembre 2026 à 14h00
Forum - Lumen — Gif-sur-Yvette
- Parcours patrimonial de l’Église à la Croix Boissée, Hôtel de ville Etréchy, Étréchy
19 septembre 2026 à 14h00
Hôtel de ville Etréchy — Étréchy
- Jardin botanique de l’Université Paris-Saclay, Faculté des Sciences d’Orsay – Serres de biologie végétale, Bures-sur-Yvette
19 septembre 2026 à 14h00
Faculté des Sciences d'Orsay - Serres de biologie végétale — Bures-sur-Yvette
- Cha’Pousse – Festival à la ferme, Visite commentée de la ferme, Ferme Sapousse, Pussay
19 septembre 2026 à 14h00
Ferme Sapousse — Pussay
- Saynetes par la compagnie des Muscardins, Tour Guinette, Étampes
19 septembre 2026 à 14h00
Tour Guinette — Étampes
- Ouverture du Colombier, Le Colombier, Milly-la-Forêt
19 septembre 2026 à 14h00
Le Colombier — Milly-la-Forêt
- Projection « L’art dans l’espace public de Grand Paris Sud », Bibliothèque universitaire d’Évry Paris – Saclay, Évry
19 septembre 2026 à 14h00
Bibliothèque universitaire d'Évry Paris - Saclay — Évry
- Patrimoine en jeu, Salle Gérard Philipe, Sainte-Geneviève-des-Bois
19 septembre 2026 à 14h00
Salle Gérard Philipe — Sainte-Geneviève-des-Bois
- Balade historique et paysagère au cœur du domaine, Domaine de Méréville, Le Mérévillois
19 septembre 2026 à 14h00
Domaine de Méréville — Le Mérévillois
- Visite d’un accélérateur de particules: l’anneau de collisions d’Orsay, Musée Sciences ACO, Orsay
19 septembre 2026 à 14h00
Musée Sciences ACO — Orsay
- Découverte de Grand-Bourg, Lycée Notre Dame de Sion, Évry
19 septembre 2026 à 14h30
Lycée Notre Dame de Sion — Évry
- Où est Charlie ?, Salle polyvalente, Ormoy-la-Rivière
19 septembre 2026 à 14h30
Salle polyvalente — Ormoy-la-Rivière
- Atelier croquis, Batterie de la Pointe, Palaiseau
19 septembre 2026 à 14h30
Batterie de la Pointe — Palaiseau
- Visite découverte de l’Hôtel de Ville, Hôtel de Ville, Étampes
19 septembre 2026 à 14h30
Hôtel de Ville — Étampes
- Conférence : « Les trésors photographiques du patrimoine essonnien », Domaine départemental de Montauger, Lisses
19 septembre 2026 à 14h30
Domaine départemental de Montauger — Lisses
- Viiste commentée du village de Gometz-le-Châtel, Espace culturel Barbara – Gometz-le-Châtel, Gometz-le-Châtel
19 septembre 2026 à 14h30
Espace culturel Barbara - Gometz-le-Châtel — Gometz-le-Châtel
- Souvenirs du Plan : une histoire de la musique en photos, Le Plan, Ris-Orangis
19 septembre 2026 à 14h30
Le Plan — Ris-Orangis
- Visites guidées du château, Château de Saint-Jean de Beauregard, Saint-Jean-de-Beauregard
19 septembre 2026 à 14h30
Château de Saint-Jean de Beauregard — Saint-Jean-de-Beauregard
- Les trésors de Soisy, Château du Grand Veneur, Soisy-sur-Seine
19 septembre 2026 à 14h30
Château du Grand Veneur — Soisy-sur-Seine
- Promenade commentée gratuite dans l’ancien hameau de Lozère à Palaiseau, RDV Gare Lozère-École polytechnique, Palaiseau
19 septembre 2026 à 15h00
RDV Gare Lozère-École polytechnique — Palaiseau
- Balade sur les pas de George Sand, RDV à la gare RER B Palaiseau, Palaiseau
19 septembre 2026 à 15h00
RDV à la gare RER B Palaiseau — Palaiseau
- Balade contée « Histoires d’autres temps autour du château de Belleville », Château de Belleville, Gif-sur-Yvette
19 septembre 2026 à 15h00
Château de Belleville — Gif-sur-Yvette
- Visite guidée du potager fleuri, Château de Saint-Jean de Beauregard, Saint-Jean-de-Beauregard
19 septembre 2026 à 15h00
Château de Saint-Jean de Beauregard — Saint-Jean-de-Beauregard
- Promenades en barques et canoës, Maison Caillebotte, Yerres
19 septembre 2026 à 15h00
Maison Caillebotte — Yerres
- Visite libre de l’Église Saint-Germain Saint-Vincent de Lisses, Église Saint-Germain-Saint-Vincent, Lisses
19 septembre 2026 à 15h00
Église Saint-Germain-Saint-Vincent — Lisses
- Mizu – Compagnie Furinkaï, Théâtre de l’entrouvert, Étang Neuf, Saclay
19 septembre 2026 à 15h00
Étang Neuf — Saclay
- La piscine d’en face autrement : Visite dansée, La piscine d’en face, Sainte-Geneviève-des-Bois
19 septembre 2026 à 15h00
La piscine d'en face — Sainte-Geneviève-des-Bois
- Visite guidée de parc du Château Budé, Parc du Château Budé, Yerres
19 septembre 2026 à 15h00
Parc du Château Budé — Yerres
- Visite guidée du Parc Caillebotte, des fabriques et du potager, Maison Caillebotte, Yerres
19 septembre 2026 à 15h00
Maison Caillebotte — Yerres
- Conférence « Cocteau dessinateur », Maison Jean Cocteau, Milly-la-Forêt
19 septembre 2026 à 15h00
Maison Jean Cocteau — Milly-la-Forêt
- Concert : duo féérique où l’orgue et le saxophone unissent leurs timbres, Église Saint-Martin, Longjumeau
19 septembre 2026 à 15h00
Église Saint-Martin — Longjumeau
- Déambulation théâtrale dans le Parc Caillebotte, Maison Caillebotte, Yerres
19 septembre 2026 à 15h00
Maison Caillebotte — Yerres
- Visite découverte de la Tour de Guinette, Tour Guinette, Étampes
19 septembre 2026 à 15h00
Tour Guinette — Étampes
- Visite guidée de l’église Saint-Etienne, Église Saint-Etienne, Corbeil-Essonnes
19 septembre 2026 à 15h00
Église Saint-Etienne — Corbeil-Essonnes
- Visite découverte de la Tour Trajane, Tour Trajane – Obélisque Antique, Le Mérévillois
19 septembre 2026 à 15h30
Tour Trajane - Obélisque Antique — Le Mérévillois
- Performance « Les Typobaladeuses », La Fabrique Culturelle, Palaiseau
19 septembre 2026 à 15h30
La Fabrique Culturelle — Palaiseau
- Visite guidée de l’ENS Paris-Saclay, ENS Paris-Saclay, Gif-sur-Yvette
19 septembre 2026 à 15h30
ENS Paris-Saclay — Gif-sur-Yvette
- Conférence sur l’histoire de Soisy, Château du Grand Veneur, Soisy-sur-Seine
19 septembre 2026 à 15h30
Château du Grand Veneur — Soisy-sur-Seine
- Manifête, Place du Marché, Milly-la-Forêt
19 septembre 2026 à 15h30
Place du Marché — Milly-la-Forêt
- Visite découverte de la Résidence du Sous-préfet, Résidence du sous-préfet, Étampes
19 septembre 2026 à 16h00
Résidence du sous-préfet — Étampes
- Découvrir les vitraux de Pierre Mabille à Saint-Joseph-des-Tarterêts, Église Saint-Joseph-des-Tarterêts, Corbeil-Essonnes
19 septembre 2026 à 16h00
Église Saint-Joseph-des-Tarterêts — Corbeil-Essonnes
- Visite guidée de la place du Comte Haymon, Cathédrale Saint-Spire, Corbeil-Essonnes
19 septembre 2026 à 16h00
Cathédrale Saint-Spire — Corbeil-Essonnes
- Visite de l’église Saint-Joseph, Église Saint-Joseph-des-Tarterêts, Corbeil-Essonnes
19 septembre 2026 à 16h00
Église Saint-Joseph-des-Tarterêts — Corbeil-Essonnes
- Visite extérieure du point F, Point F, Gif-sur-Yvette
19 septembre 2026 à 16h00
Point F — Gif-sur-Yvette
- Visite extérieure du point F à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine (JEP), Point F, Gif-sur-Yvette
19 septembre 2026 à 16h00
Point F — Gif-sur-Yvette
- Conférence de Michel Sauquet, La Clarté-Dieu, Orsay
19 septembre 2026 à 16h00
La Clarté-Dieu — Orsay
- Moon – Cabinet de curiosités lunaires, ENS Paris-Saclay, Gif-sur-Yvette
19 septembre 2026 à 16h30
ENS Paris-Saclay — Gif-sur-Yvette
- Cha’Pousse – Festival à la ferme, Spectacle Le Bruit du Blé, Ferme Sapousse, Pussay
19 septembre 2026 à 16h30
Ferme Sapousse — Pussay
- Cinq Minutes avec Toi – Compagnie Des Fourmis dans la Lanterne, Parc du Château de Ballainvilliers, Ballainvilliers
19 septembre 2026 à 17h00
Parc du Château de Ballainvilliers — Ballainvilliers
- Lecture musicalisée, Médiathèque George Sand, Palaiseau
19 septembre 2026 à 17h00
Médiathèque George Sand — Palaiseau
- Vernissage de l’exposition « La Clarté-Dieu, hier et aujourd’hui », La Clarté-Dieu, Orsay
19 septembre 2026 à 17h30
La Clarté-Dieu — Orsay
- Secrets et mystères de la cathédrale Saint-Spire, Cathédrale Saint-Spire, Corbeil-Essonnes
19 septembre 2026 à 17h30
Cathédrale Saint-Spire — Corbeil-Essonnes
- « KONTACT » par la compagnie Puéril Péril, SIAHVY Syndicat de l’Yvette, Saulx-les-Chartreux
19 septembre 2026 à 17h30
SIAHVY Syndicat de l'Yvette — Saulx-les-Chartreux
- La Marche de Gaïa : balade immersive à travers l’histoire de la Terre, Tiers-lieu Jean-Moulin, Lardy
19 septembre 2026 à 18h00
Tiers-lieu Jean-Moulin — Lardy
- Les Escales – In itinere collectif, École primaire Jean de la Fontaine, Chilly-Mazarin
19 septembre 2026 à 18h00
École primaire Jean de la Fontaine — Chilly-Mazarin
- Inauguration d’une plaque monument historique, Place Stalingrad, Sainte-Geneviève-des-Bois
19 septembre 2026 à 18h00
Place Stalingrad — Sainte-Geneviève-des-Bois
- Avant-première du film « L’âge d’or » en présence du réalisateur, Les Cinoches Desnos, Ris-Orangis
19 septembre 2026 à 18h00
Les Cinoches Desnos — Ris-Orangis
- Cha’Pousse – Festival à la ferme, Pizza paysanne, Ferme Sapousse, Pussay
19 septembre 2026 à 18h00
Ferme Sapousse — Pussay
- Visite découverte du théâtre, Théâtre intercommunal, Étampes
19 septembre 2026 à 18h00
Théâtre intercommunal — Étampes
- Les samedis musicaux chez Jean Cocteau – Passion pour Wagner, Maison Jean Cocteau, Milly-la-Forêt
19 septembre 2026 à 18h00
Maison Jean Cocteau — Milly-la-Forêt
- La Marche de Gaïa, Tiers-lieu Jean Moulin, Lardy
19 septembre 2026 à 18h00
Tiers-lieu Jean-Moulin — Lardy
- Visite commentée de la chapelle de l’hôtel-Dieu, Dourdan Tourisme, Dourdan
19 septembre 2026 à 18h30
Dourdan Tourisme — Dourdan
- Parcours nocturne « Les tombées de la nuit », Hôtel de ville Etréchy, Étréchy
19 septembre 2026 à 19h30
Hôtel de ville Etréchy — Étréchy
- Cha’Pousse – Festival à la ferme, Concert de Zarzhä, Ferme Sapousse, Pussay
19 septembre 2026 à 20h00
Ferme Sapousse — Pussay
- Concert Reflets (en)chantés, Château du Grand Veneur, Soisy-sur-Seine
19 septembre 2026 à 20h00
Château du Grand Veneur — Soisy-sur-Seine
- Concert de musique baroque, Église Saint-Gilles, Étampes
19 septembre 2026 à 20h00
Église Saint-Gilles — Étampes
- Concert et bal traditionnels, Tiers-lieu Jean-Moulin, Lardy
19 septembre 2026 à 20h00
Tiers-lieu Jean-Moulin — Lardy
- Concert ensembles Clarinettes et Cuivres, Église Notre-Dame de l’Assomption, Forges-les-Bains
19 septembre 2026 à 20h30
Église Notre-Dame de l'Assomption — Forges-les-Bains
- La première classe d’orgue du Conservatoire de Paris, François Benoist (1794-1878) et ses élèves – Michel Poillot, à l’orgue., Basilique Notre-Dame-de-Bonne-Garde, Longpont-sur-Orge
19 septembre 2026 à 20h30
Basilique Notre-Dame-de-Bonne-Garde — Longpont-sur-Orge
- Concert du frère Jacques Jouet, La Clarté-Dieu, Orsay
19 septembre 2026 à 20h30
La Clarté-Dieu — Orsay
- BOUNCE – Collectif Sons of Wind (SOW), Kiosque de Villaine – Médiathèque Hélène Oudoux, Massy
19 septembre 2026 à 20h30
Kiosque de Villaine - Médiathèque Hélène Oudoux — Massy
- XIXème Festival d’Orgue à Champcueil, Église Notre-Dame-de-l’Assomption, Champcueil
19 septembre 2026 à 20h30
Église Notre-Dame-de-l'Assomption — Champcueil
- Randonnée propre et patrimoniale « Sur le chemin des Rois », Dourdan Tourisme, Dourdan
20 septembre 2026 à 09h00
Dourdan Tourisme — Dourdan
- Visite du château de Forges-Les-Bains, Château de Forges-les-Bains, Forges-les-Bains
20 septembre 2026 à 09h00
Château de Forges-les-Bains — Forges-les-Bains
- Visite libre de l’église, Terrain de la pointe, Vayres-sur-Essonne
20 septembre 2026 à 10h00
Terrain de la pointe — Vayres-sur-Essonne
- Faire revivre la voie ferrée d’Etampes à Méréville, Vélorail de l’Essonne Vallée de la Juine, Saint-Cyr-la-Rivière
20 septembre 2026 à 10h00
Vélorail de l'Essonne Vallée de la Juine — Saint-Cyr-la-Rivière
- Balade en canoë kayak, Terrain de la pointe, Vayres-sur-Essonne
20 septembre 2026 à 10h00
Terrain de la pointe — Vayres-sur-Essonne
- Visites de la Mairie et du PJC (ancienne mairie), Mairie de Morangis, Morangis
20 septembre 2026 à 10h00
Mairie de Morangis — Morangis
- Accès libre aux grottes et enrochements, Domaine de Méréville, Le Mérévillois
20 septembre 2026 à 10h00
Domaine de Méréville — Le Mérévillois
- Visite d’un jardin remarquable, 3 impasse du Frêne 91470 Forges-les-Bains, Forges-les-Bains
20 septembre 2026 à 10h00
3 impasse du Frêne 91470 Forges-les-Bains — Forges-les-Bains
- Balade découverte de l’histoire et du patrimoine de Villebon-sur-Yvette, Place Gerard Nevers, Villebon-sur-Yvette
20 septembre 2026 à 10h00
Place Gerard Nevers — Villebon-sur-Yvette
- Matières à explorer – Balade et visite ludiques, Amphithéâtre Athis-Mons (parc d’Avaucourt), Athis-Mons
20 septembre 2026 à 10h30
Amphithéâtre Athis-Mons (parc d'Avaucourt) — Athis-Mons
- Visite et promenade sur le tracé des sources captées de Longpont, Basilique Notre-Dame-de-Bonne-Garde, Longpont-sur-Orge
20 septembre 2026 à 10h30
Basilique Notre-Dame-de-Bonne-Garde — Longpont-sur-Orge
- Inauguration de l’accrochage du tableau « Le Christ présenté au peuple », Église Saint-Basile, Étampes
20 septembre 2026 à 10h30
Église Saint-Basile — Étampes
- Atelier pressage de pommes, Domaine de Méréville, Le Mérévillois
20 septembre 2026 à 11h00
Domaine de Méréville — Le Mérévillois
- Initiations, ateliers de maillage et forge de pointes de flèches, Tour Guinette, Étampes
20 septembre 2026 à 11h00
Tour Guinette — Étampes
- Ciné-lecture avec L’école des loisirs, Espace Marcel Carné, Saint-Michel-sur-Orge
20 septembre 2026 à 11h00
Espace Marcel Carné — Saint-Michel-sur-Orge
- « Sama Leï » par la Fausse Compagnie, Bassin des Grands Près – Aire de pique-nique, Gometz-le-Châtel
20 septembre 2026 à 11h00
Bassin des Grands Près - Aire de pique-nique — Gometz-le-Châtel
- Démonstration : Les métiers du Patrimoine par les artisans œuvrant à la restauration du château, Domaine de Méréville, Le Mérévillois
20 septembre 2026 à 11h00
Domaine de Méréville — Le Mérévillois
- Visite découverte du Domaine de Bierville, Château de Bierville, Boissy-la-Rivière
20 septembre 2026 à 13h45
Château de Bierville — Boissy-la-Rivière
- Visite guidée de l’église Saint-Martin, Église Saint-Martin, Longjumeau
20 septembre 2026 à 14h00
Église Saint-Martin — Longjumeau
- L’école d’antan : exposition immersive, Espace Saint-Michel, Morangis
20 septembre 2026 à 14h00
École Louis-Moreau — Morangis
- Présentation des travaux, Bibliothèque intercommunale – Hôtel Diane-de-Poitiers, Étampes
20 septembre 2026 à 14h00
Bibliothèque intercommunale - Hôtel Diane-de-Poitiers — Étampes
- Visite du théâtre et du cinéma, Espace Marcel Carné, Saint-Michel-sur-Orge
20 septembre 2026 à 14h00
Espace Marcel Carné — Saint-Michel-sur-Orge
- Visite guidée de la Cathédrale Saint-spire, Cathédrale Saint-Spire, Corbeil-Essonnes
20 septembre 2026 à 14h00
Cathédrale Saint-Spire — Corbeil-Essonnes
- Ouverture exceptionnelle, Bibliothèque intercommunale – Hôtel Diane-de-Poitiers, Étampes
20 septembre 2026 à 14h00
Bibliothèque intercommunale - Hôtel Diane-de-Poitiers — Étampes
- Visite de la maison atelier Sapey-Triomphe, Atelier Joseph Sapey-Triomphe, Le Mérévillois
20 septembre 2026 à 14h30
Atelier Joseph Sapey-Triomphe — Le Mérévillois
- Structures Sonores Baschet un patrimoine vivant dans un lieu magique, Maison et atelier Baschet, Saint-Michel-sur-Orge
20 septembre 2026 à 14h30
Maison et atelier Baschet — Saint-Michel-sur-Orge
- Longpont : un site Clunisien, une Basilique, Basilique Notre-Dame-de-Bonne-Garde, Longpont-sur-Orge
20 septembre 2026 à 14h30
Basilique Notre-Dame-de-Bonne-Garde — Longpont-sur-Orge
- Visite commentée et en musique de 15 oeuvres monumentales de sculpteurs contemporains renommés, données à l’Institut NeuroPSI, NeuroPSI – CEA Paris Saclay, Saint-Aubin
20 septembre 2026 à 14h30
NeuroPSI - CEA Paris Saclay — Saint-Aubin
- Visite guidée de La Clarté-Dieu et de son parc, La Clarté-Dieu, Orsay
20 septembre 2026 à 15h00
La Clarté-Dieu — Orsay
- Atelier initiation au Cyanotype, Archives départementales de l’Essonne, Chamarande
20 septembre 2026 à 15h00
Archives départementales de l'Essonne — Chamarande
- Cinq Minutes avec Toi – Compagnie Des Fourmis dans la Lanterne, Parc de la Grande Maison, Bures-sur-Yvette
20 septembre 2026 à 15h00
Parc de la Grande Maison — Bures-sur-Yvette
- Vernissage de l’exposition « Si c’est là son temps, quand viendra-t-il sinon en son temps ? » de Renaud Auguste-Dormeuil, Domaine de Chamarande, Chamarande
20 septembre 2026 à 15h00
Domaine de Chamarande — Chamarande
- Photographie et intelligence artificielle : la nouvelle révolution, Centre Teilhard de Chardin, Gif-sur-Yvette
20 septembre 2026 à 15h00
Centre Teilhard de Chardin — Gif-sur-Yvette
- Activité « A la recherche des détails », Centre Teilhard de Chardin, Gif-sur-Yvette
20 septembre 2026 à 15h00
Centre Teilhard de Chardin — Gif-sur-Yvette
- La mémoire d’un territoire, Centre Teilhard de Chardin, Gif-sur-Yvette
20 septembre 2026 à 15h15
Centre Teilhard de Chardin — Gif-sur-Yvette
- Atelier « Photographie et intelligence artificielle : la nouvelle révolution », Centre Teilhard de Chardin, Gif-sur-Yvette
20 septembre 2026 à 15h15
Centre Teilhard de Chardin — Gif-sur-Yvette
- Atelier « L’image au service de la foi », Centre Teilhard de Chardin, Gif-sur-Yvette
20 septembre 2026 à 15h15
Centre Teilhard de Chardin — Gif-sur-Yvette
- Visite guidée de l’exposition « Matières à bâtir », Maison de Banlieue et de l’Architecture, Athis-Mons
20 septembre 2026 à 16h00
Maison de Banlieue et de l'Architecture — Athis-Mons
- Visite musicale, commentée de 22 œuvres d’artistes contemporains renommés au laboratoire ISMO, et d’un Berrada, une souche préhistorique et un Ubac, Laboratoire ISMO – Bâtiment 520, Orsay
20 septembre 2026 à 16h00
Laboratoire ISMO - Bâtiment 520 — Orsay
- Concert exceptionnel du pianiste Kiryl Keduk, CEC – Théâtre de Yerres, Yerres
20 septembre 2026 à 16h00
CEC - Théâtre de Yerres — Yerres
- Visite en musique d’œuvres d’art exposées au laboratoire ISMO et de sculptures et d’œuvres naturelles à proximité du laboratoire, ISMO, Orsay
20 septembre 2026 à 16h00
ISMO — Orsay
- Concert d’orgue, Église Notre-Dame, Étampes
20 septembre 2026 à 16h00
Église Notre-Dame — Étampes
- Journées européennes du patrimoine – Le Château de Montauger vous ouvre ses portes, Domaine départemental de Montauger, Lisses
20 septembre 2026 à 16h00
Domaine départemental de Montauger — Lisses
- Spectacle : 95 % mortel, Domaine de Chamarande, Chamarande
20 septembre 2026 à 16h00
Domaine de Chamarande — Chamarande
- Les Hardis Sonnants – Boire & Manger en Musique à la Renaissance, Temple de Palaiseau, Palaiseau
20 septembre 2026 à 16h00
Temple de Palaiseau — Palaiseau
- Ciné-culte « Rencontres du troisième type », Espace Marcel Carné, Saint-Michel-sur-Orge
20 septembre 2026 à 16h00
Espace Marcel Carné — Saint-Michel-sur-Orge
- Concert de l’Ensemble Musica Spirituale, Centre Teilhard de Chardin, Gif-sur-Yvette
20 septembre 2026 à 17h00
Centre Teilhard de Chardin — Gif-sur-Yvette
- Présentation de l’orgue et récital à l’Eglise d’Orsay, Église d’Orsay, Orsay
20 septembre 2026 à 17h00
Église d'Orsay — Orsay
- Il fallait que ce soit beau: produire et travailler aux Grands Moulins de Corbeil, Cinéma Arcel, Corbeil-Essonnes
20 septembre 2026 à 18h30
Cinéma Arcel — Corbeil-Essonnes
« Considérant que les monuments historiques dont l’État assure la conservation doivent comprendre non seulement les édifices précieux sous le rapport de leur exécution ou de l’histoire de l’art, mais aussi ceux qu’un souvenir glorieux recommande au respect du peuple ; considérant que la salle du Jeu de Paume, à Versailles, est le lieu où, pour la première fois, s’est produite avec éclat et solennité la volonté nationale ; sur le rapport du directeur des beaux-arts ; arrêtons : la salle du Jeu de Paume, à Versailles, est classée parmi les monuments historiques ». (Arrêté du 22 mars 1848, Alexandre Ledru-Rollin)