EURE JOURNÉES DU PATRIMOINE (programme des visites)

Dans l’Eure se déroulent les #JEP, Journées européennes du Patrimoine. Elles sont organisées sous l’égide du ministère de la Culture.
- Visite guidée de la station de production d’eau potable, Station de production d’eau potable des Fontaines, Brionne
19 septembre 2026 à 08h30
Station de production d'eau potable des Fontaines — Brionne
- Exposition : Spot – L’art contemporain au cœur du patrimoine, Collégiale Notre-Dame, Vernon
19 septembre 2026 à 08h30
Collégiale Notre-Dame — Vernon
- Exposition : Spot – L’art contemporain au cœur du patrimoine, Tour des Archives, Vernon
19 septembre 2026 à 08h30
Tour des Archives — Vernon
- Circuit : randonnée patrimoine et gourmandise, Monument aux morts, Triqueville
19 septembre 2026 à 08h45
Monument aux morts — Triqueville
- Visite libre du parc, Château de La Mésangère, Les Monts du Roumois
19 septembre 2026 à 09h00
Château de La Mésangère — Les Monts du Roumois
- Exposition : Spot – L’art contemporain au cœur du patrimoine, Eglise Sainte-Radegonde, Mesnils-sur-Iton
19 septembre 2026 à 09h00
Eglise Sainte-Radegonde — Mesnils-sur-Iton
- Atelier : mémoire de nos villages, Espace de vie sociale « La Lanterne », Quittebeuf
19 septembre 2026 à 09h00
Espace de vie sociale "La Lanterne" — Quittebeuf
- Visite libre de l’église, Église Saint-Gervais-Saint-Protais, Gisors
19 septembre 2026 à 09h00
Église Saint-Gervais-Saint-Protais — Gisors
- Exposition : images de Gisors et des gisorsiens de 1870 à 1914, Mairie, Gisors
19 septembre 2026 à 09h00
Mairie — Gisors
- Visite libre du domaine, Domaine du Champ de Bataille, Sainte-Opportune-du-Bosc
19 septembre 2026 à 09h00
Domaine du Champ de Bataille — Sainte-Opportune-du-Bosc
- Visite guidée du temple maçonnique, Temple maçonnique « La Fraternité normande », Évreux
19 septembre 2026 à 09h00
Temple maçonnique "La Fraternité normande" — Évreux
- Visite guidée de l’église, Eglise Saint-Germain, Heuqueville
19 septembre 2026 à 09h30
Eglise Saint-Germain — Heuqueville
- Visite libre des jardins, Parc et jardins du château du Troncq, Le Troncq
19 septembre 2026 à 09h30
Parc et jardins du château du Troncq — Le Troncq
- Visite guidée : dans les coulisses de la recherche et de l’innovation, explorez les labos et les halles technologiques du campus d’Évreux, Campus Universitaire d’Évreux – site de Navarre, Évreux
19 septembre 2026 à 09h30
Campus Universitaire d'Évreux - site de Navarre — Évreux
- Visite guidée de l’Hôtel de Ville, Hôtel de ville, Évreux
19 septembre 2026 à 09h30
Hôtel de Ville — Évreux
- Exposition de photographies d’hier à aujourd’hui…, Église de Saint-Mards-de-Fresne (Le Bourg), Saint-Mards-de-Fresne
19 septembre 2026 à 10h00
Église Saint-Mards — Saint-Mards-de-Fresne
- Démonstration de poterie, Atelier de poterie Linterremade, Saint-Sulpice-de-Grimbouville
19 septembre 2026 à 10h00
Atelier de poterie Linterremade — Saint-Sulpice-de-Grimbouville
- Démonstration : visites d’ateliers d’artisans métiers d’art, Ateliers Saint-Cyr, Le Vaudreuil
19 septembre 2026 à 10h00
Ateliers Saint-Cyr — Le Vaudreuil
- Exposition « Invitation à Daniel Buren. « Plantations », travaux in situ, 2026″, Musée des impressionnismes, Giverny
19 septembre 2026 à 10h00
Musée des impressionnismes — Giverny
- Visite libre de l’église, Eglise Saint-Grégoire, Saint-Grégoire-du-Vièvre
19 septembre 2026 à 10h00
Eglise Saint-Grégoire — Saint-Grégoire-du-Vièvre
- Démonstration : campement médiéval, Château Gaillard, Les Andelys
19 septembre 2026 à 10h00
Château Gaillard — Les Andelys
- Atelier de poterie, Château d’Ivry-la-Bataille, Ivry-la-Bataille
19 septembre 2026 à 10h00
Château d'Ivry-la-Bataille — Ivry-la-Bataille
- Exposition de natures mortes, Eglise Saint-Ouen, Tourville-la-Campagne
19 septembre 2026 à 10h00
Eglise Saint-Ouen — Tourville-la-Campagne
- Visite guidée du parc et du château, Château de Heuqueville, Heuqueville
19 septembre 2026 à 10h00
Château de Heuqueville — Heuqueville
- Visite guidée de la Tour des Archives, Tour des Archives, Vernon
19 septembre 2026 à 10h00
Tour des Archives — Vernon
- Visite guidée des sauts de loups et de la glacière, Nouvel Hôpital de Navarre, Évreux
19 septembre 2026 à 10h00
Nouvel Hôpital de Navarre — Évreux
- Exposition de photographies de Crosville-la-Vieille et de photographies des 41 communes de la Communauté de Communes du Pays du Neubourg, Mairie, Crosville-la-Vieille
19 septembre 2026 à 10h00
Mairie — Crosville-la-Vieille
- Visite libre de l’église, Eglise Notre-Dame, Combon
19 septembre 2026 à 10h00
Eglise Notre-Dame — Combon
- Visite libre de l’église, Église Saint-Michel, Vitot
19 septembre 2026 à 10h00
Église Saint-Michel — Vitot
- Exposition : sentier des arts, Mairie, Croth
19 septembre 2026 à 10h00
Mairie — Croth
- Visite libre du parc et du château, Château de Heuqueville, Heuqueville
19 septembre 2026 à 10h00
Château de Heuqueville — Heuqueville
- Exposition d’anciennes pièces d’avions, Les Nouvelles Coordonnées, Fontaine-l’Abbé
19 septembre 2026 à 10h00
Les Nouvelles Coordonnées — Fontaine-l'Abbé
- Visite guidée de l’espace muséal, Nouvel Hôpital de Navarre, Évreux
19 septembre 2026 à 10h00
Nouvel Hôpital de Navarre — Évreux
- Démonstration : animations d’une troupe médiévale, Château d’Ivry-la-Bataille, Ivry-la-Bataille
19 septembre 2026 à 10h00
Château d'Ivry-la-Bataille — Ivry-la-Bataille
- Visite guidée de l’église et de la chapelle, Chapelle Notre-Dame-de-Pitié, Illiers-l’Évêque
19 septembre 2026 à 10h00
Chapelle Notre-Dame-de-Pitié — Illiers-l'Évêque
- Visite libre des jardins, Jardins de l’ancienne école, Guiseniers
19 septembre 2026 à 10h00
Jardins de l'ancienne école — Guiseniers
- Exposition : François Adeline ranime le patrimoine du Sud de l’Eure, Atelier de François Adeline, Tillières-sur-Avre
19 septembre 2026 à 10h00
Atelier de François Adeline — Tillières-sur-Avre
- Exposition : l’église Saint-Martin au cœur de l’histoire nonancourtoise, Office de tourisme, Nonancourt
19 septembre 2026 à 10h00
Office de tourisme — Nonancourt
- Exposition de photographies anciennes : Nonancourt à travers les époques, Salle des fêtes, Nonancourt
19 septembre 2026 à 10h00
Salle des fêtes — Nonancourt
- Visite libre de la chapelle, Chapelle de la Léproserie Saint-Lazare, Gisors
19 septembre 2026 à 10h00
Chapelle de la Léproserie Saint-Lazare — Gisors
- Démonstration : visite d’un atelier de céramique, Atelier de céramique, Calleville
19 septembre 2026 à 10h00
Château d’Acquigny — Acquigny
- Exposition : ferme modèle, Ferme de l’église, Amfreville-sur-Iton
19 septembre 2026 à 10h00
Ferme de l'église — Amfreville-sur-Iton
- Exposition sur la vie et l’œuvre de l’abbé de Saint-Pierre, Domaine du château de Pinterville, Pinterville
19 septembre 2026 à 10h00
Domaine du château de Pinterville — Pinterville
- Exposition de marionnettes, Église Saint-André, Vexin-sur-Epte
19 septembre 2026 à 10h00
Église Saint-André — Vexin-sur-Epte
- Exposition : Spot – L’art contemporain au cœur du patrimoine, Château des Tourelles, Vernon
19 septembre 2026 à 10h00
Château des Tourelles — Vernon
- Visite guidée de la chapelle et de la crypte, Prieuré Notre-Dame du Désert, Les Baux-de-Breteuil
19 septembre 2026 à 10h00
Prieuré Notre-Dame du Désert — Les Baux-de-Breteuil
- Exposition de photographies anciennes de la vie du village, Église Saint-Hilaire, Neaufles-Auvergny
19 septembre 2026 à 10h00
Église Saint-Hilaire — Neaufles-Auvergny
- Exposition d’artisanat d’art, Carré Saint-Cyr, Le Vaudreuil
19 septembre 2026 à 10h00
Carré Saint-Cyr — Le Vaudreuil
- Visite guidée de l’église, Église Saint-Michel, Vitot
19 septembre 2026 à 10h00
Église Saint-Michel — Vitot
- Exposition : Spot – L’art contemporain au cœur du patrimoine, Maison du peintre Pierre Bonnard, Vernon
19 septembre 2026 à 10h00
Maison du peintre Pierre Bonnard — Vernon
- Jeu de piste : Illiers avant-Illiers aujourd’hui, Chapelle Notre-Dame-de-Pitié, Illiers-l’Évêque
19 septembre 2026 à 10h00
Chapelle Notre-Dame-de-Pitié — Illiers-l'Évêque
- Exposition de photographies anciennes : de l’après-guerre à nos jours, Eglise Saint-André, Appeville-Annebault
19 septembre 2026 à 10h00
Eglise Saint-André — Appeville-Annebault
- Visite libre du jardin, Jardin de la pluie et du beau temps, Cormeilles
19 septembre 2026 à 10h00
Jardin de la pluie et du beau temps — Cormeilles
- Exposition : château Gaillard, la sauvegarde d’une forteresse emblématique, Château Gaillard, Les Andelys
19 septembre 2026 à 10h00
Château Gaillard — Les Andelys
- Exposition d’œuvres d’art d’Elodie Boutry, Eglise Saint-Denis, Vexin-sur-Epte
19 septembre 2026 à 10h00
Eglise Saint-Denis — Vexin-sur-Epte
- Démonstration : les abeilles s’invitent dans le parc du château d’Acquigny, Château d’Acquigny, Acquigny
19 septembre 2026 à 10h00
Château d’Acquigny — Acquigny
- Exposition sur les travaux de restauration du Carré Saint-Cyr, Pop-up Store Saint-Cyr, Le Vaudreuil
19 septembre 2026 à 10h00
Pop-up store Saint-Cyr — Le Vaudreuil
- Visite guidée : ce que l’archéologie nous révèle, Arboretum d’Harcourt, Harcourt
19 septembre 2026 à 10h00
Arboretum d'Harcourt — Harcourt
- Exposition : Photographie(s) en contrepoint, Musée d’Art, Histoire et Archéologie, Évreux
19 septembre 2026 à 10h00
Musée d'Art, Histoire et Archéologie — Évreux
- Visite libre du parc, 3 route de la Duquerie 27330 Bois-Normand près Lyre, Bois-Anzeray
19 septembre 2026 à 10h00
Château de la Duquerie — Bois-Normand-prés-Lyre
- Visite guidée du phare, Phare de Fatouville, Fatouville-Grestain
19 septembre 2026 à 10h00
Phare de Fatouville — Fatouville-Grestain
- Visite libre : vous avez dit grotesque !, Église Saint-Aubin, Doudeauville-en-Vexin
19 septembre 2026 à 10h00
Église Saint-Aubin — Doudeauville-en-Vexin
- Visite libre de la chapelle de la « Métairie », Chapelle de la « Métairie », Saint-Germain-la-Campagne
19 septembre 2026 à 10h00
Chapelle de la "Métairie" — Saint-Germain-la-Campagne
- Exposition « La mémoire du limon, hommage à Claude Monet » Lionel Sabatté, Musée Blanche Hoschedé-Monet, Vernon
19 septembre 2026 à 10h00
Musée Blanche Hoschedé-Monet — Vernon
- Exposition : découverte des projets de la Fondation Vernon Patrimoine, Musée Blanche Hoschedé-Monet, Vernon
19 septembre 2026 à 10h00
Musée Blanche Hoschedé-Monet — Vernon
- Visite libre de l’église, Église de Saint-Mards-de-Fresne (Le Bourg), Saint-Mards-de-Fresne
19 septembre 2026 à 10h00
Église Saint-Mards — Saint-Mards-de-Fresne
- Visite libre de l’église, Eglise Saint-Martin, La Chapelle-Bayvel
19 septembre 2026 à 10h00
Eglise Saint-Martin — La Chapelle-Bayvel
- Atelier de dessin, Château d’Ivry-la-Bataille, Ivry-la-Bataille
19 septembre 2026 à 10h00
Château d'Ivry-la-Bataille — Ivry-la-Bataille
- Visite guidée : vous avez dit grotesque !, Église Saint-Aubin, Doudeauville-en-Vexin
19 septembre 2026 à 10h00
Église Saint-Aubin — Doudeauville-en-Vexin
- Visite guidée de l’église, Église Saint-Hilaire, Neaufles-Auvergny
19 septembre 2026 à 10h00
Église Saint-Hilaire — Neaufles-Auvergny
- Visite libre : la plume et la toile au secours d’une forge vouée à l’oubli, Forge de Saint-Etienne, Armentières-sur-Avre
19 septembre 2026 à 10h00
Forge de Saint-Etienne — Armentières-sur-Avre
- Visite guidée : la Papeterie de l’Epte en image, l’ancienne Villa Hervé, Manoir Héraut du Lys, Château-sur-Epte
19 septembre 2026 à 10h00
Manoir Héraut du Lys — Château-sur-Epte
- Visite guidée du site et de sa biodiversité, Les Nouvelles Coordonnées, Fontaine-l’Abbé
19 septembre 2026 à 10h00
Les Nouvelles Coordonnées — Fontaine-l'Abbé
- Visite libre de la tour du prisonnier, du donjon Saint-Thomas et des caves du château, Château de Gisors, Gisors
19 septembre 2026 à 10h00
Château de Gisors — Gisors
- Visite guidée sur l’histoire du château et sur ses restaurations actuelles, Château de Gaillon, Gaillon
19 septembre 2026 à 10h00
Château de Gaillon — Gaillon
- Démonstration : visite de l’atelier Didier Pinson, Atelier Didier Pinson, Fontaine-Bellenger
19 septembre 2026 à 10h00
Atelier Didier Pinson — Fontaine-Bellenger
- Exposition de photographies et cartes postales locales anciennes, Église Notre-Dame, Cesseville
19 septembre 2026 à 10h00
Église Notre-Dame — Cesseville
- Jeu : visite éducative de l’église, Eglise Sainte-Radegonde, Mesnils-sur-Iton
19 septembre 2026 à 10h00
Eglise Sainte-Radegonde — Mesnils-sur-Iton
- Démonstration : ensemble, dialoguons !, Banque de France, Évreux
19 septembre 2026 à 10h00
Banque de France — Évreux
- Visite libre découverte du domaine, Arboretum d’Harcourt, Harcourt
19 septembre 2026 à 10h00
Arboretum d'Harcourt — Harcourt
- Exposition : Saint-Taurin, Médiathèque Rolland-Plaisance et Bibliothèque patrimoniale, Évreux
19 septembre 2026 à 10h00
Médiathèque Rolland-Plaisance et Bibliothèque patrimoniale — Évreux
- Exposition de photographies sur le patrimoine naturel, Mairie, Appeville-Annebault
19 septembre 2026 à 10h00
Mairie — Appeville-Annebault
- Visite guidée de l’église, Église Saint-Cyr-et-Sainte-Julitte, Mesnil-en-Ouche
19 septembre 2026 à 10h00
Église Saint-Cyr-et-Sainte-Julitte — Mesnil-en-Ouche
- Visite libre de l’église, Eglise Saint-Germain, Saint-Germain-la-Campagne
19 septembre 2026 à 10h00
Eglise Saint-Germain — Saint-Germain-la-Campagne
- Jeu d’enquête : l’album photo mystérieux, Musée d’Art, Histoire et Archéologie, Évreux
19 septembre 2026 à 10h00
Musée d'Art, Histoire et Archéologie — Évreux
- Visite libre de l’église Saint-Taurin, Abbatiale Saint-Taurin, Évreux
19 septembre 2026 à 10h00
Abbatiale Saint-Taurin — Évreux
- Visite guidée : les enjeux de la conservation des documents, Médiathèque, Vernon
19 septembre 2026 à 10h15
Médiathèque — Vernon
- Visite libre de l’abbaye, Abbaye Saint-Nicolas, Verneuil d’Avre et d’Iton
19 septembre 2026 à 10h30
Abbaye Saint-Nicolas — Verneuil d'Avre et d'Iton
- Exposition : Mr Smuggler x Le Pavillon des Jouets, Le Pavillon des jouets, Vernon
19 septembre 2026 à 10h30
Le Pavillon des jouets — Vernon
- Démonstration : perles au chalumeau, Abbaye Notre-Dame de Fontaine-Guerard, Radepont
19 septembre 2026 à 10h30
Abbaye Notre-Dame de Fontaine-Guerard — Radepont
- Exposition : Offrandes – Tibet 1985-1995 – Photographie de Gao Bo, Le Pavillon des jouets, Vernon
19 septembre 2026 à 10h30
Le Pavillon des jouets — Vernon
- Visite guidée du Pavillon des Jouets, Le Pavillon des jouets, Vernon
19 septembre 2026 à 10h30
Le Pavillon des jouets — Vernon
- Visite guidée du château, Château de Bizy, Vernon
19 septembre 2026 à 10h30
Château de Bizy — Vernon
- Exposition de photographies, Eglise Saint Georges, Saint-Georges-Motel
19 septembre 2026 à 10h30
Eglise Saint Georges — Saint-Georges-Motel
- Visite guidée de l’église, Eglise Saint-Martin de Brionne, Brionne
19 septembre 2026 à 10h30
Eglise Saint-Martin — Brionne
- Démonstration : visite du patrimoine normand en réalité virtuelle, Espace culturel, Pont-de-l’Arche
19 septembre 2026 à 10h30
Espace culturel — Pont-de-l'Arche
- Visite guidée : château Gaillard, la sauvegarde d’une forteresse emblématique, Château Gaillard, Les Andelys
19 septembre 2026 à 10h30
Château Gaillard — Les Andelys
- Visite libre du musée, Musée d’Art, Histoire et Archéologie, Évreux
19 septembre 2026 à 10h30
Musée d'Art, Histoire et Archéologie — Évreux
- Conférence : Saint-Taurin, restaurer, rebâtir, l’exemple de Notre-Dame de Paris, Médiathèque de Nétreville et Micro-Folie, Évreux
19 septembre 2026 à 10h30
Médiathèque de Nétreville et Micro-Folie — Évreux
- Animation jeune public : artistes en herbe pour les enfants, Rosa Bonheur, l’amour du détail animal, Musée Blanche Hoschedé-Monet, Vernon
19 septembre 2026 à 10h30
Musée Blanche Hoschedé-Monet — Vernon
- Visite guidé : les dessous de la basilique, Basilique Notre-Dame-de-la-Couture, Bernay
19 septembre 2026 à 11h00
Basilique Notre-Dame-de-la-Couture — Bernay
- Visite guidée du site, Château, Château-sur-Epte
19 septembre 2026 à 11h00
Château — Château-sur-Epte
- Visite guidée du Carré Saint-Cyr, Carré Saint-Cyr, Le Vaudreuil
19 septembre 2026 à 11h00
Carré Saint-Cyr — Le Vaudreuil
- Visite guidée de l’exposition DADO, Manoir de Vaux, Gisors
19 septembre 2026 à 11h00
Manoir de Vaux — Gisors
- Visite libre de l’église et du musée des Charitons, Eglise Notre-Dame, Chennebrun
19 septembre 2026 à 11h00
Eglise Notre-Dame — Chennebrun
- Visite libre du site, Château, Château-sur-Epte
19 septembre 2026 à 11h00
Château — Château-sur-Epte
- Visite guidée de l’église, Eglise Saint-Taurin, Évreux
19 septembre 2026 à 11h00
Abbatiale Saint-Taurin — Évreux
- Visite conférence : le Vexin aux frontières du duché de Normandie (Xe-XIIIe siècles), Château Gaillard, Les Andelys
19 septembre 2026 à 11h00
Château Gaillard — Les Andelys
- Visite guidée autour du château : histoire, architecture et botanique, Château d’Acquigny, Acquigny
19 septembre 2026 à 11h00
Château d’Acquigny — Acquigny
- Visite de la Papeterie de Sorel-Moussel, La Papeterie de Sorel-Moussel, Sorel-Moussel
19 septembre 2026 à 11h00
La Papeterie de Sorel-Moussel — Sorel-Moussel
- Visite guidée de l’abbaye, Abbaye Notre-Dame de Fontaine-Guerard, Radepont
19 septembre 2026 à 11h00
Abbaye Notre-Dame de Fontaine-Guerard — Radepont
- Exposition : Spot – L’art contemporain au cœur du patrimoine, Restaurant Baudy, Giverny
19 septembre 2026 à 11h30
Restaurant Baudy — Giverny
- Visite guidée : présentation éducative de l’église Saint-Pierre d’Houlbec, Église Saint-Pierre, Houlbec-Cocherel
19 septembre 2026 à 11h30
Église Saint-Pierre — Houlbec-Cocherel
- Visite guidée des ruines du château, Mairie, Illiers-l’Évêque
19 septembre 2026 à 11h30
Mairie — Illiers-l'Évêque
- Visite guidée de l’abbaye Saint-Nicolas, Abbaye Saint-Nicolas, Verneuil d’Avre et d’Iton
19 septembre 2026 à 11h30
Abbaye Saint-Nicolas — Verneuil d'Avre et d'Iton
- Démonstration : restitution des projets design & éco-scénographie, Les Nouvelles Coordonnées, Fontaine-l’Abbé
19 septembre 2026 à 11h30
Les Nouvelles Coordonnées — Fontaine-l'Abbé
- Fouille archéologique: visite conviviale du sanctuaire, Gisacum, site gallo-romain, Le Vieil-Évreux
19 septembre 2026 à 13h00
Gisacum, site gallo-romain — Le Vieil-Évreux
- Visite libre du parc, Château du Buisson de May, Pacy-sur-Eure
19 septembre 2026 à 13h30
Château du Buisson de May — Pacy-sur-Eure
- Visite guidée de l’église, Église Saint-André, Gauville-la-Campagne
19 septembre 2026 à 14h00
Église Saint-André — Gauville-la-Campagne
- Visite guidée du château, Château de Logempré, Pont-Saint-Pierre
19 septembre 2026 à 14h00
Château de Logempré — Pont-Saint-Pierre
- Visite guidée : suivez l’évolution des travaux de l’église et découvrez l’if à la Vierge, Parc et jardins du château du Troncq, Le Troncq
19 septembre 2026 à 14h00
Parc et jardins du château du Troncq — Le Troncq
- Visite libre de l’église, Eglise Saint-Denis, Guiseniers
19 septembre 2026 à 14h00
Eglise Saint-Denis — Guiseniers
- Visite libre du musée du sabot, La Haye de routot, La Haye-de-Routot
19 septembre 2026 à 14h00
Musée du sabot — La Haye-de-Routot
- Jeux : objectif, souvenirs d’ateliers !, Musée des instruments à vent, La Couture-Boussey
19 septembre 2026 à 14h00
Musée des instruments à vent — La Couture-Boussey
- Visite guidée du jardin et des extérieurs, Château de Couvicourt, Saint-Aubin-sur-Gaillon
19 septembre 2026 à 14h00
Château de Couvicourt — Saint-Aubin-sur-Gaillon
- Visite guidée de la motte féodale d’Avrilly, rue des chênes, avrilly, chambois, Chambois
19 septembre 2026 à 14h00
Motte féodale d'Avrilly — Chambois
- Visite libre du manoir, Manoir d’Hellenvilliers, Le Mesnil-Jourdain
19 septembre 2026 à 14h00
Manoir d'Hellenvilliers — Le Mesnil-Jourdain
- Visite libre des ateliers, Maison des Arts Solange Baudoux, Évreux
19 septembre 2026 à 14h00
Maison des Arts Solange Baudoux — Évreux
- Exposition : RESTITUER Philippe Guesdon // Albrecht Dürer, Musée de Louviers, Louviers
19 septembre 2026 à 14h00
Musée de Louviers — Louviers
- Visite guidée des coulisses des Archives, Archives départementales de l’Eure, Évreux
19 septembre 2026 à 14h00
Archives départementales de l’Eure — Évreux
- Visite libre du manoir et du parc, Manoir de Senneville, Amfreville-sous-les-Monts
19 septembre 2026 à 14h00
Manoir de Senneville — Amfreville-sous-les-Monts
- Jeux traditionnels dans le parc, Château de Logempré, Pont-Saint-Pierre
19 septembre 2026 à 14h00
Château de Logempré — Pont-Saint-Pierre
- Visite guidée du manoir, Manoir de Senneville, Amfreville-sous-les-Monts
19 septembre 2026 à 14h00
Manoir de Senneville — Amfreville-sous-les-Monts
- Visite libre de la grange dîmière, Grange dîmière, ferme du Prieuré, Guiseniers
19 septembre 2026 à 14h00
Grange dîmière, ferme du Prieuré — Guiseniers
- Visite guidée : portes ouvertes et secrets d’histoire à l’église, Église Saint-Martin, Arnières-sur-Iton
19 septembre 2026 à 14h00
Église Saint-Martin — Arnières-sur-Iton
- Exposition photographique sur le thème de la « Réminiscence », Jardin de la Noé, Mesnil-en-Ouche
19 septembre 2026 à 14h00
Jardin de la Noé — Mesnil-en-Ouche
- Visite libre : parcours libre de panneaux historiques retraçant l’histoire du site, Chapelle de Bethléem, Le Val d’Hazey
19 septembre 2026 à 14h00
Chapelle de Bethléem — Le Val d'Hazey
- Visite libre de la motte féodale, Ferme de la bucaille, motte féodale, Guiseniers
19 septembre 2026 à 14h00
Ferme de la bucaille, motte féodale — Guiseniers
- Animation jeune public : atelier de construction de maquettes d’avions, Les Nouvelles Coordonnées, Fontaine-l’Abbé
19 septembre 2026 à 14h00
Les Nouvelles Coordonnées — Fontaine-l'Abbé
- Visite guidée du château, Château du Buisson de May, Pacy-sur-Eure
19 septembre 2026 à 14h00
Château du Buisson de May — Pacy-sur-Eure
- Visite libre du manoir, Manoir de Beaumont, Bourneville-Sainte-Croix
19 septembre 2026 à 14h00
Manoir de Beaumont — Bourneville-Sainte-Croix
- Visite guidée d’une allée couverte néolithique, Allée couverte de Dampsmesnil, Vexin-sur-Epte
19 septembre 2026 à 14h00
Allée couverte de Dampsmesnil — Vexin-sur-Epte
- Visite guidée de l’abbaye, Abbaye Notre-Dame du Breuil-Benoit, Marcilly-sur-Eure
19 septembre 2026 à 14h00
Abbaye Notre-Dame du Breuil-Benoit — Marcilly-sur-Eure
- Exposition : Mise en oeuvre, Maison des Arts Solange Baudoux, Évreux
19 septembre 2026 à 14h00
Maison des Arts Solange Baudoux — Évreux
- Visite libre de la crypte, Chapelle de Bethléem, Le Val d’Hazey
19 septembre 2026 à 14h00
Chapelle de Bethléem — Le Val d'Hazey
- Visite guidée des extérieurs, Château de Chambray, Mesnils-sur-Iton
19 septembre 2026 à 14h00
Château de Chambray — Mesnils-sur-Iton
- Exposition : la photographie, un lien entre les générations, Médiathèque, Pacy-sur-Eure
19 septembre 2026 à 14h00
Médiathèque — Pacy-sur-Eure
- Visite libre de la Tour Grise, La Tour Grise, Verneuil d’Avre et d’Iton
19 septembre 2026 à 14h00
La Tour Grise — Verneuil d'Avre et d'Iton
- Visite libre : découverte des vitraux de l’église, Eglise Saint-Aubin, Pacy-sur-Eure
19 septembre 2026 à 14h00
Eglise Saint-Aubin — Pacy-sur-Eure
- Visite libre des extérieurs, Manoir d’Hellenvilliers, Le Mesnil-Jourdain
19 septembre 2026 à 14h00
Manoir d'Hellenvilliers — Le Mesnil-Jourdain
- Visite libre du musée, Musée des instruments à vent, La Couture-Boussey
19 septembre 2026 à 14h00
Musée des instruments à vent — La Couture-Boussey
- Visite libre de la tour, Tour des Archives, Vernon
19 septembre 2026 à 14h00
Tour des Archives — Vernon
- Visite guidée de l’église, Eglise Saint-Denis, Les Monts du Roumois
19 septembre 2026 à 14h00
Eglise Saint-Denis — Les Monts du Roumois
- Visite guidée de la résidence préfectorale, Résidence préfectorale, Évreux
19 septembre 2026 à 14h00
Résidence préfectorale — Évreux
- Visite guidée de la collégiale, Collégiale Notre-Dame, Vernon
19 septembre 2026 à 14h00
Collégiale Notre-Dame — Vernon
- Visite guidée du parc, Domaine de Chennebrun, Chennebrun
19 septembre 2026 à 14h00
Domaine de Chennebrun — Chennebrun
- Visite guidée de l’église, Eglise Sainte-Geneviève, Bourg-Beaudouin
19 septembre 2026 à 14h00
Eglise Sainte-Geneviève — Bourg-Beaudouin
- Exposition & conférence : Les grandes inventions par les femmes, Micro-Folie Pont-Audemer, Pont-Audemer
19 septembre 2026 à 14h00
Micro-Folie Pont-Audemer — Pont-Audemer
- Visite libre du moulin, route du moulin 27350 hauville, Hauville
19 septembre 2026 à 14h00
Moulin à vent — Hauville
- Visite guidée des jardins, Parc et jardins du château du Troncq, Le Troncq
19 septembre 2026 à 14h00
Parc et jardins du château du Troncq — Le Troncq
- Circuit : du passé au présent, l’évolution du patrimoine ivryen, Vieil arsenal, Ivry-la-Bataille
19 septembre 2026 à 14h00
Vieil arsenal — Ivry-la-Bataille
- Visite libre du jardin, Jardins de l’ancienne école, Guiseniers
19 septembre 2026 à 14h00
Jardins de l'ancienne école — Guiseniers
- Animation jeune public : visite guidée du château, Château de Logempré, Pont-Saint-Pierre
19 septembre 2026 à 14h00
Château de Logempré — Pont-Saint-Pierre
- Visite libre de la maison du lin, Maison du lin, Routot
19 septembre 2026 à 14h00
Maison du lin — Routot
- Exposition de photographies de Christine Lebel, Eglise Notre-Dame, Le Thil
19 septembre 2026 à 14h00
Eglise Notre-Dame — Le Thil
- Visite libre d’un blockhaus, blockhaus, Saint-André-de-l’Eure
19 septembre 2026 à 14h00
blockhaus — Saint-André-de-l'Eure
- Visite guidée de l’église, Église Saint-Ouen, Harcourt
19 septembre 2026 à 14h00
Église Saint-Ouen — Harcourt
- Visite libre de l’église, Eglise Sainte-Geneviève, Bourg-Beaudouin
19 septembre 2026 à 14h00
Eglise Sainte-Geneviève — Bourg-Beaudouin
- Exposition de sculptures « à fleur d’eau », Jardin de la Noé, Mesnil-en-Ouche
19 septembre 2026 à 14h00
Jardin de la Noé — Mesnil-en-Ouche
- Exposition : et si on regardait Beaumontel à travers les années ?, Eglise Saint-Pierre, Beaumontel
19 septembre 2026 à 14h00
Eglise Saint-Pierre — Beaumontel
- Démonstration verrière : techniques du verre au chalumeau par Lilas Force, Musée du verre François Décorchemont, Conches-en-Ouche
19 septembre 2026 à 14h00
Musée du verre François Décorchemont — Conches-en-Ouche
- Conférence : Boujou ! Le parler normand, Espace Jules Ferry, Bernay
19 septembre 2026 à 14h00
Espace Jules Ferry — Bernay
- Exposition : autour de la pomme en Normandie, histoire et savoir-faire, Maison de La Dame Blanche, Les Damps
19 septembre 2026 à 14h00
Maison de La Dame Blanche — Les Damps
- Exposition : mon école, mon quartier, regards d’enfants, Abbatiale Notre-Dame, Bernay
19 septembre 2026 à 14h00
Abbatiale Notre-Dame — Bernay
- Visite guidée : l’église d’Épaignes avant et après-guerre, Église Saint-Antonin, Épaignes
19 septembre 2026 à 14h00
Église Saint-Antonin — Épaignes
- Visite libre du musée, Musée de l’écorché d’anatomie, Le Neubourg
19 septembre 2026 à 14h00
Musée de l'écorché d'anatomie — Le Neubourg
- Atelier d’initiation à l’enluminure, Musée Alfred Canel, Pont-Audemer
19 septembre 2026 à 14h00
Musée Alfred Canel — Pont-Audemer
- Visite libre de l’église, église de Fontaine-Heudebourg commune nouvelle de CLEF Vallée d’Eure, CLEF Vallée d’Eure
19 septembre 2026 à 14h00
Eglise Saint-Pierre — Clef-Vallée-d'Eure
- Visite guidée : les femmes artistes de nos collections, Musée Blanche Hoschedé-Monet, Vernon
19 septembre 2026 à 14h15
Musée Blanche Hoschedé-Monet — Vernon
- Démonstration : loup y-es tu ? Le loup dans les archives !, Archives départementales de l’Eure, Évreux
19 septembre 2026 à 14h30
Archives départementales de l’Eure — Évreux
- Visite guidée du château, Château de Vascoeuil – Maison Michelet, Vascœuil
19 septembre 2026 à 14h30
Château de Vascoeuil - Maison Michelet — Vascœuil
- Visite guidée de l’église, Eglise Sainte-Colombe, Irreville
19 septembre 2026 à 14h30
Eglise Sainte-Colombe — Irreville
- Visite guidée de l’église, Eglise Notre-Dame, Mesnil-en-Ouche
19 septembre 2026 à 14h30
Eglise Notre-Dame — Mesnil-en-Ouche
- Visite guidée de l’exposition Pierre-Yves Trémois, Château de Vascoeuil – Maison Michelet, Vascœuil
19 septembre 2026 à 14h30
Château de Vascoeuil - Maison Michelet — Vascœuil
- Visite guidée flash : Photographie(s) en contrepoint, Musée d’Art, Histoire et Archéologie, Évreux
19 septembre 2026 à 14h30
Musée d'Art, Histoire et Archéologie — Évreux
- Exposition : le patrimoine de la Reconstruction, Placette Saint-Ouen, Pont-Audemer
19 septembre 2026 à 14h30
Placette Saint-Ouen — Pont-Audemer
- Démonstration : Des métiers / Des œuvres, Musée de Louviers, Louviers
19 septembre 2026 à 14h30
Musée de Louviers — Louviers
- Spectacle : l’art de la fauconnerie, Château d’Ivry-la-Bataille, Ivry-la-Bataille
19 septembre 2026 à 14h30
Château d'Ivry-la-Bataille — Ivry-la-Bataille
- Visite guidée du château, Château d’Heudicourt, Heudicourt
19 septembre 2026 à 14h30
Château d'Heudicourt — Heudicourt
- Visite guidée de l’église, Eglise Saint-Gaud, Caër
19 septembre 2026 à 14h30
Eglise Saint-Gaud — Caër
- Concert du groupe « All Swing », Jardin de la Noé, Mesnil-en-Ouche
19 septembre 2026 à 14h30
Jardin de la Noé — Mesnil-en-Ouche
- Visite guidée de la chapelle, Chapelle de Bethléem, Le Val d’Hazey
19 septembre 2026 à 14h30
Chapelle de Bethléem — Le Val d'Hazey
- Visite guidée du parc et des écuries, Château de Cernières, Saint-Pierre-de-Cernières
19 septembre 2026 à 14h30
Château de Cernières — Saint-Pierre-de-Cernières
- Animation jeune public : robot / festival et pop! au château, Cinéma Le Viking, Le Neubourg
19 septembre 2026 à 14h30
Cinéma Le Viking — Le Neubourg
- Visite guidée : le patrimoine de la Reconstruction à Pont-Audemer, Placette Saint-Ouen, Pont-Audemer
19 septembre 2026 à 14h30
Placette Saint-Ouen — Pont-Audemer
- Circuit : visite guidée « mémoires photographiques d’une industrie locale », Musée des instruments à vent, La Couture-Boussey
19 septembre 2026 à 14h30
Musée des instruments à vent — La Couture-Boussey
- Visite libre de l’église, Eglise Notre-Dame, Vaux-sur-Eure
19 septembre 2026 à 14h30
Eglise Notre-Dame — Vaux-sur-Eure
- Exposition de peinture, Eglise Saint-Gaud, Caër
19 septembre 2026 à 14h30
Eglise Saint-Gaud — Caër
- Exposition : patrimoine de la Reconstruction à Evreux, Temple protestant, Évreux
19 septembre 2026 à 14h30
Temple protestant — Évreux
- Visite guidée de l’église, Église Saint-Nicolas, Beaumont-le-Roger
19 septembre 2026 à 15h00
Église Saint-Nicolas — Beaumont-le-Roger
- Visite guidée de l’exposition : jardins suspendus…, Atelier d’A – Espace Hubert Lefrançois, Gravigny
19 septembre 2026 à 15h00
Atelier d'A - Espace Hubert Lefrançois — Gravigny
- Atelier : apprenez à tricoter avec Kréa’tout’eure, Musée Blanche Hoschedé-Monet, Vernon
19 septembre 2026 à 15h00
Musée Blanche Hoschedé-Monet — Vernon
- Visite guidée : immersion historique au cœur de la maladrerie, Léproserie dite maladrerie Saint-Nicolas, Gravigny
19 septembre 2026 à 15h00
Léproserie dite maladrerie Saint-Nicolas — Gravigny
- Visite guidée : découverte d’un domaine cidricole depuis 3 générations, Domaine des Hauts Vents, Saint-Ouen-du-Tilleul
19 septembre 2026 à 15h00
Domaine des Hauts Vents — Saint-Ouen-du-Tilleul
- Visite guidée : la pomme normande à travers les siècles, Maison de La Dame Blanche, Les Damps
19 septembre 2026 à 15h00
Maison de La Dame Blanche — Les Damps
- Visite libre « Acquigny : des cartes postales anciennes dans l’église Sainte-Cécile », Eglise Sainte-Cécile, Acquigny
19 septembre 2026 à 15h00
Eglise Sainte-Cécile — Acquigny
- Visite guidée : créer le patrimoine photographique de demain ?!, Le Clos de Chanchore, Fresne-Cauverville
19 septembre 2026 à 15h00
Le Clos de Chanchore — Fresne-Cauverville
- Conférence : attention trésors !, Le Moulin, Louviers
19 septembre 2026 à 15h00
Le Moulin — Louviers
- Visite guidée du manoir, Manoir de Lilly, Lilly
19 septembre 2026 à 15h00
Manoir de Lilly — Lilly
- Visite guidée express : Murano contemporain, Musée du verre François Décorchemont, Conches-en-Ouche
19 septembre 2026 à 15h00
Musée du verre François Décorchemont — Conches-en-Ouche
- Démonstration : Focus Café #3 – Un autre regard sur le patrimoine, Comptoir des Loisirs – Office de Tourisme Evreux Portes de Normandie, Évreux
19 septembre 2026 à 15h00
Comptoir des Loisirs - Office de Tourisme Evreux Portes de Normandie — Évreux
- Conférence : les découvertes archéologiques au Châteauneuf-sur-Epte, Château, Château-sur-Epte
19 septembre 2026 à 15h00
Château — Château-sur-Epte
- Visite guidée : la photographie à Gisacum, Gisacum, site gallo-romain, Le Vieil-Évreux
19 septembre 2026 à 15h30
Gisacum, site gallo-romain — Le Vieil-Évreux
- Visite guidée du temple protestant, Temple protestant, Évreux
19 septembre 2026 à 15h30
Temple protestant — Évreux
- Conférence : rencontre autour de l’autel marial, Musée de Louviers, Louviers
19 septembre 2026 à 15h30
Musée de Louviers — Louviers
- Visite guidée de l’église et du bourg castral, Eglise Saint-Martin, Nonancourt
19 septembre 2026 à 15h30
Eglise Saint-Martin — Nonancourt
- Animation jeune public : atelier dessin ou découverte, Parc et jardins du château du Troncq, Le Troncq
19 septembre 2026 à 16h00
Parc et jardins du château du Troncq — Le Troncq
- Visite guidée du parc, Château de Bizy, Vernon
19 septembre 2026 à 16h00
Château de Bizy — Vernon
- Conférence : 1713, l’abbé de Saint-Pierre, philosophe normand, visionnaire de la paix perpétuelle, Domaine du château de Pinterville, Pinterville
19 septembre 2026 à 16h00
Domaine du château de Pinterville — Pinterville
- Spectacle : lecture « L’Effet Matilda », Le Cadran, Palais des congrès, Évreux
19 septembre 2026 à 16h00
Le Cadran, Palais des congrès — Évreux
- Visite guidée : à la découverte de Gisacum, Gisacum, site gallo-romain, Le Vieil-Évreux
19 septembre 2026 à 16h00
Gisacum, site gallo-romain — Le Vieil-Évreux
- Visite libre de l’église, Église Saint-André, Gauville-la-Campagne
19 septembre 2026 à 16h00
Église Saint-André — Gauville-la-Campagne
- Spectacle : performance artistique, Jardin botanique, Évreux
19 septembre 2026 à 16h00
Jardin botanique — Évreux
- Spectacle : histoires ondines, gloire et beauté !, Abbaye Saint Nicolas – Eure, Verneuil d’Avre et d’Iton
19 septembre 2026 à 16h00
Abbaye Saint-Nicolas — Verneuil d'Avre et d'Iton
- Jeu : course de canards, Château de Logempré, Pont-Saint-Pierre
19 septembre 2026 à 16h00
Château de Logempré — Pont-Saint-Pierre
- Spectacle : des danses et des luttes / festival et pop! au château, Cinéma Le Viking, Le Neubourg
19 septembre 2026 à 16h00
Cinéma Le Viking — Le Neubourg
- Démonstration : les gestes anciens du verger, greffage et taille des arbres fruitiers, Maison de La Dame Blanche, Les Damps
19 septembre 2026 à 16h00
Maison de La Dame Blanche — Les Damps
- Visite guidée archéologique, Château, Château-sur-Epte
19 septembre 2026 à 16h00
Château — Château-sur-Epte
- Spectacle : performance dansée par la Cie Vice-Versa, Jardin de la Noé, Mesnil-en-Ouche
19 septembre 2026 à 16h00
Jardin de la Noé — Mesnil-en-Ouche
- Conférence : rencontre avec Philippe Guesdon, Musée de Louviers, Louviers
19 septembre 2026 à 16h30
Musée de Louviers — Louviers
- Spectacle de danse, Musée d’Art, Histoire et Archéologie, Évreux
19 septembre 2026 à 17h00
Musée d'Art, Histoire et Archéologie — Évreux
- Exposition sur l’histoire du moulin et le projet de réhabilitation, Moulin des Longsaults, Brionne
19 septembre 2026 à 17h00
Moulin des Longsaults — Brionne
- Spectacle : Lecture à haute voix, Jardin de la Noé, Mesnil-en-Ouche
19 septembre 2026 à 17h15
Jardin de la Noé — Mesnil-en-Ouche
- Conférence de l’architecte du patrimoine Margaux Hallier, Moulin des Longsaults, Brionne
19 septembre 2026 à 17h30
Moulin des Longsaults — Brionne
- Concert en costumes : d’Azincour à Marignan, Église Saint-Aubin, Doudeauville-en-Vexin
19 septembre 2026 à 17h30
Église Saint-Aubin — Doudeauville-en-Vexin
- Concert : impromptu Baronne du Bronx / festival et pop! au château, Cinéma Le Viking, Le Neubourg
19 septembre 2026 à 18h00
Cinéma Le Viking — Le Neubourg
- Concert de l’ensemble vocal Antonio Lotti, Église Saint-Pierre, Épreville-en-Lieuvin
19 septembre 2026 à 18h00
Église Saint-Pierre — Épreville-en-Lieuvin
- Concert de la Turbine à Jazz, Square Delaunay, Évreux
19 septembre 2026 à 18h00
Square Delaunay — Évreux
- Visite guidée : les dessous de l’Hôtel de Ville, Hôtel de Ville, Bernay
19 septembre 2026 à 18h00
Hôtel de Ville — Bernay
- Animation jeune public : spectacle « Mozart et nous, fantaisie radiophonique » / festival et pop! au château, Cinéma Le Viking, Le Neubourg
19 septembre 2026 à 18h30
Cinéma Le Viking — Le Neubourg
- Spectacle : lecture performée « Elvire 27 », Théâtre Legendre, Évreux
19 septembre 2026 à 18h30
Théâtre Legendre — Évreux
- Spectacle : théâtre d’improvisation, Place Sepmanville, Évreux
19 septembre 2026 à 19h00
Place Sepmanville — Évreux
- Spectacle : lectures théâtralisées, Cour de l’ancienne mairie, La Chapelle-Longueville
19 septembre 2026 à 19h00
Cour de l'ancienne mairie — La Chapelle-Longueville
- Spectacle : représentation théâtrale autour des œuvres de Maupassant, Église Saint-Léger, Grosley-sur-Risle
19 septembre 2026 à 19h00
Église Saint-Léger — Grosley-sur-Risle
- Concert de Swing 276, Moulin des Longsaults, Brionne
19 septembre 2026 à 19h30
Moulin des Longsaults — Brionne
- Visite guidée nocturne à la lampe de poche, Église Saint-Pierre, La Chapelle-Longueville
19 septembre 2026 à 20h00
Église Saint-Pierre — La Chapelle-Longueville
- Visite guidée du château, Château du Blanc Buisson, Mesnil-en-Ouche
19 septembre 2026 à 20h00
Château du Blanc Buisson — Mesnil-en-Ouche
- Spectacle : Les Impressionnantes, Château des Tourelles, Vernon
19 septembre 2026 à 20h00
Château des Tourelles — Vernon
- Spectacle : LabyrinthiK, Musée du verre François Décorchemont, Conches-en-Ouche
19 septembre 2026 à 20h00
Musée du verre François Décorchemont — Conches-en-Ouche
- Spectacle : merci de votre compréhension, L’Éclat, Pont-Audemer
19 septembre 2026 à 20h00
L'Éclat — Pont-Audemer
- Concert à la bougie, Eglise Saint-Martin, Nonancourt
19 septembre 2026 à 20h00
Eglise Saint-Martin — Nonancourt
- Concert de Jazz Acoustic Travelin, Église Saint-Pierre et Saint-Paul, Vexin-sur-Epte
19 septembre 2026 à 20h00
Église Saint-Pierre et Saint-Paul — Vexin-sur-Epte
- Concert d’Alain Heron, Eglise Saint-Martin, Épieds
19 septembre 2026 à 20h30
Eglise Saint-Martin — Épieds
- Quiz : circuit du jeu de piste, Mairie, Villiers-en-Désœuvre
20 septembre 2026 à 08h00
Mairie — Villiers-en-Désœuvre
- Circuit des lavoirs, Chapelle de Chanu, Villiers-en-Désœuvre
20 septembre 2026 à 08h00
Chapelle de Chanu — Villiers-en-Désœuvre
- Exposition des vêtements et registres des charitons, Eglise Notre-Dame, Marbois
20 septembre 2026 à 09h00
Eglise Notre-Dame — Marbois
- Exposition de photographies anciennes sur plaques photographiques, Ancienne Justice de Paix, Brionne
20 septembre 2026 à 09h30
Ancienne Justice de Paix — Brionne
- Exposition : braderie du livre d’art, Musée d’Art, Histoire et Archéologie, Évreux
20 septembre 2026 à 10h00
Musée d'Art, Histoire et Archéologie — Évreux
- Conférence : présentation du patrimoine viticole et du vin local ressuscité, Le CHAI, La Chapelle-Longueville
20 septembre 2026 à 10h00
Le CHAI — La Chapelle-Longueville
- Visite libre de l’église, Eglise Saint-Pierre, Jouy-sur-Eure
20 septembre 2026 à 10h00
Eglise Saint-Pierre — Jouy-sur-Eure
- Visite libre du parc, Château de Rosay, Rosay-sur-Lieure
20 septembre 2026 à 10h00
Château de Rosay — Rosay-sur-Lieure
- Visite guidée du château, Château de Rosay, Rosay-sur-Lieure
20 septembre 2026 à 10h00
Château de Rosay — Rosay-sur-Lieure
- Spectacle : au rythme des troubadours, Château d’Ivry-la-Bataille, Ivry-la-Bataille
20 septembre 2026 à 10h00
Château d'Ivry-la-Bataille — Ivry-la-Bataille
- Visite guidée du clocher, Église Saint-Pierre, La Chapelle-Longueville
20 septembre 2026 à 10h00
Église Saint-Pierre — La Chapelle-Longueville
- Visite guidée « Le château et l’arboretum : deux patrimoines à protéger », Arboretum d’Harcourt, Harcourt
20 septembre 2026 à 10h00
Arboretum d'Harcourt — Harcourt
- Visite guidée : archéologues, découvrez-les tous !, Gisacum, site gallo-romain, Le Vieil-Évreux
20 septembre 2026 à 10h00
Gisacum, site gallo-romain — Le Vieil-Évreux
- Visite guidée de l’église, Eglise Saint-Pierre, Jouy-sur-Eure
20 septembre 2026 à 10h00
Eglise Saint-Pierre — Jouy-sur-Eure
- Visite guidée par les propriétaires, Chapelle de la ronce, Caumont
20 septembre 2026 à 10h00
Chapelle de la ronce — Caumont
- Animation jeune public : sensibilisation aux Métiers d’art, Association L’Outil en Main Saint-Cyr, Le Vaudreuil
20 septembre 2026 à 10h00
Association L'Outil en Main Saint-Cyr — Le Vaudreuil
- Animation jeune public : à la découverte du patrimoine à dos de poney, Château d’Ivry-la-Bataille, Ivry-la-Bataille
20 septembre 2026 à 10h00
Château d'Ivry-la-Bataille — Ivry-la-Bataille
- Atelier : cours de yoga géant, Place publique du village, La Chapelle-Longueville
20 septembre 2026 à 11h00
Place publique du village — La Chapelle-Longueville
- Visite guidée de l’église, Eglise Saint-Martin, Brionne
20 septembre 2026 à 11h40
Eglise Saint-Martin — Brionne
- Visite guidée : qu’est-il arrivé aux vitraux de l’église Sainte-Croix ?, Église Sainte-Croix, Bernay
20 septembre 2026 à 14h00
Église Sainte-Croix — Bernay
- Exposition : briqueteries et tuileries de Bosroumois et alentours, Maison de la Terre, Bosroumois
20 septembre 2026 à 14h00
Maison de la Terre — Bosroumois
- Visite guidée de l’église, Église Saint-André, Le Plessis-Sainte-Opportune
20 septembre 2026 à 14h00
Église Saint-André — Le Plessis-Sainte-Opportune
- Visite libre de l’église et tour de chants, Église Saint-Germain, Herqueville
20 septembre 2026 à 14h00
Église Saint-Germain — Herqueville
- Visite guidée des extérieurs et de la chapelle, Manoir de la Fontaine-du-Houx, Bézu-la-Forêt
20 septembre 2026 à 14h00
Manoir de la Fontaine-du-Houx — Bézu-la-Forêt
- Visite libre de l’ancienne mairie, Ancienne mairie, Herqueville
20 septembre 2026 à 14h00
Ancienne mairie — Herqueville
- Visite guidée de l’église, Église de la Sainte-Trinité, Frenelles-en-Vexin
20 septembre 2026 à 14h00
Église de la Sainte-Trinité — Frenelles-en-Vexin
- Visite guidée : Saint-Germain-sur-Avre, entre mémoire médiévale et frontière normande, Salle des associations, Saint-Germain-sur-Avre
20 septembre 2026 à 14h00
Salle des associations — Saint-Germain-sur-Avre
- Visite libre du théâtre, Théâtre Legendre, Évreux
20 septembre 2026 à 14h00
Théâtre Legendre — Évreux
- Visite libre de l’église, Église de la Sainte-Trinité, Frenelles-en-Vexin
20 septembre 2026 à 14h00
Église de la Sainte-Trinité — Frenelles-en-Vexin
- Atelier de calligraphie, Musée Alfred Canel, Pont-Audemer
20 septembre 2026 à 14h00
Musée Alfred Canel — Pont-Audemer
- Ateliers et démonstrations d’artisanat d’art, Fabrique de la Risle, Beaumont-le-Roger
20 septembre 2026 à 14h00
Fabrique de la Risle — Beaumont-le-Roger
- Visite guidée du domaine, Domaine de Saint-Léger, Le Plessis-Sainte-Opportune
20 septembre 2026 à 14h30
Domaine de Saint-Léger — Le Plessis-Sainte-Opportune
- Visite guidée de l’église, Église Saint-Pierre, Fiquefleur-Équainville
20 septembre 2026 à 14h30
Église Saint-Pierre — Fiquefleur-Équainville
- Concert : répertoire moderne interprété avec des instruments anciens normands !, Manoir de Vaux, Gisors
20 septembre 2026 à 14h30
Manoir de Vaux — Gisors
- Atelier d’initiation à la danse parents et enfants, Jardin de la Noé, Mesnil-en-Ouche
20 septembre 2026 à 14h30
Jardin de la Noé — Mesnil-en-Ouche
- Démonstration : danses médiévales et patrimoine à Bethléem, Chapelle de Bethléem, Le Val d’Hazey
20 septembre 2026 à 15h00
Chapelle de Bethléem — Le Val d'Hazey
- Visite guidée : au fil du temps, Domaine des Prévanches, Boisset-les-Prévanches
20 septembre 2026 à 15h00
Domaine des Prévanches — Boisset-les-Prévanches
- Visite guidée de l’exposition Murano, Musée du verre François Décorchemont, Conches-en-Ouche
20 septembre 2026 à 15h00
Musée du verre François Décorchemont — Conches-en-Ouche
- Concert du groupe vocal Vagabondages, Château de Logempré, Pont-Saint-Pierre
20 septembre 2026 à 15h00
Château de Logempré — Pont-Saint-Pierre
- Visite libre du parc, Château d’Amfreville, Acquigny
20 septembre 2026 à 15h00
Château d'Amfreville — Acquigny
- Conférence sur le vitrail, Ateliers Saint-Cyr, Le Vaudreuil
20 septembre 2026 à 15h00
Ateliers Saint-Cyr — Le Vaudreuil
- Concert : swing à la Maladrerie, Léproserie dite maladrerie Saint-Nicolas, Gravigny
20 septembre 2026 à 15h00
Léproserie dite maladrerie Saint-Nicolas — Gravigny
- Circuit : balade à bord d’Henriette, Cour de l’ancienne mairie, La Chapelle-Longueville
20 septembre 2026 à 15h00
Cour de l'ancienne mairie — La Chapelle-Longueville
- Visite guidée du château, Château d’Amfreville-sur-Iton, Amfreville-sur-Iton
20 septembre 2026 à 15h00
Château d'Amfreville-sur-Iton — Amfreville-sur-Iton
- Visite guidée du château, Château d’Amfreville, Acquigny
20 septembre 2026 à 15h00
Château d'Amfreville — Acquigny
- Concert cuivre en seine, Église Notre-Dame, Vexin-sur-Epte
20 septembre 2026 à 16h00
Église Notre-Dame — Vexin-sur-Epte
- Animation jeune public : la fouille d’une sépulture gallo-romaine, Gisacum, site gallo-romain, Le Vieil-Évreux
20 septembre 2026 à 16h00
Gisacum, site gallo-romain — Le Vieil-Évreux
- Concert de musique baroque, Église de la Sainte-Trinité, Frenelles-en-Vexin
20 septembre 2026 à 17h00
Église de la Sainte-Trinité — Frenelles-en-Vexin
- Spectacle : Vertiges, tant de flambeaux, Chapelle-Théâtre, Évreux
20 septembre 2026 à 17h00
Chapelle-Théâtre — Évreux
« Considérant que les monuments historiques dont l’État assure la conservation doivent comprendre non seulement les édifices précieux sous le rapport de leur exécution ou de l’histoire de l’art, mais aussi ceux qu’un souvenir glorieux recommande au respect du peuple ; considérant que la salle du Jeu de Paume, à Versailles, est le lieu où, pour la première fois, s’est produite avec éclat et solennité la volonté nationale ; sur le rapport du directeur des beaux-arts ; arrêtons : la salle du Jeu de Paume, à Versailles, est classée parmi les monuments historiques ». (Arrêté du 22 mars 1848, Alexandre Ledru-Rollin)
Source: Ministère de la Culture