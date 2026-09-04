04 – Foire agricole de Saint André les Alpes, Place de Verdun, Saint-André-les-Alpes (04), Saint-André-les-Alpes
samedi 19 septembre 2026 · Place de Verdun, Saint-André-les-Alpes (04) · Saint-André-les-Alpes
Informations pratiques
04 – Foire agricole de Saint André les Alpes Samedi 19 septembre, 09h00 Place de Verdun, Saint-André-les-Alpes (04) Alpes-de-Haute-Provence
Entrée gratuite
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
- Vente d’ovins
- Exposition, vente de matériel agricole
- Animations pour petits et grands
- Marché de produits locaux
À partir de 12h : remise des prix du concours des ovins suivie d’un apéritif
Place de Verdun, Saint-André-les-Alpes (04) Place de Verdun, Saint André les Alpes Saint-André-les-Alpes 04170 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 04 92 30 57 57 »}]
Foire agricole avec présentation d’animaux : ovines, bovins, équidés foire agricole agriculture
CA04
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