04 – Foire agricole de Saint André les Alpes, Place de Verdun, Saint-André-les-Alpes (04), Saint-André-les-Alpes

Informations pratiques

04 – Foire agricole de Saint André les Alpes Samedi 19 septembre, 09h00 Place de Verdun, Saint-André-les-Alpes (04) Alpes-de-Haute-Provence

Entrée gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Vente d’ovins

Exposition, vente de matériel agricole

Animations pour petits et grands

Marché de produits locaux

À partir de 12h : remise des prix du concours des ovins suivie d’un apéritif

Place de Verdun, Saint-André-les-Alpes (04) Place de Verdun, Saint André les Alpes Saint-André-les-Alpes 04170 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 04 92 30 57 57 »}]

Foire agricole avec présentation d’animaux : ovines, bovins, équidés foire agricole agriculture

CA04