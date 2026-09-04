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04 – Foire agricole de Saint André les Alpes, Place de Verdun, Saint-André-les-Alpes (04), Saint-André-les-Alpes

samedi 19 septembre 2026 · Place de Verdun, Saint-André-les-Alpes (04) · Saint-André-les-Alpes

04 – Foire agricole de Saint André les Alpes, Place de Verdun, Saint-André-les-Alpes (04), Saint-André-les-Alpes

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Place de Verdun, Saint-André-les-Alpes (04)
Adresse
Place de Verdun, Saint André les Alpes
Ville
04170 Saint-André-les-Alpes
Département
Alpes-de-Haute-Provence
Tarif
Entrée gratuite

04 – Foire agricole de Saint André les Alpes Samedi 19 septembre, 09h00 Place de Verdun, Saint-André-les-Alpes (04) Alpes-de-Haute-Provence

Entrée gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

  • Vente d’ovins
  • Exposition, vente de matériel agricole
  • Animations pour petits et grands
  • Marché de produits locaux

À partir de 12h : remise des prix du concours des ovins suivie d’un apéritif

Place de Verdun, Saint-André-les-Alpes (04) Place de Verdun, Saint André les Alpes Saint-André-les-Alpes 04170 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 04 92 30 57 57 »}]
Foire agricole avec présentation d’animaux : ovines, bovins, équidés foire agricole agriculture

CA04

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