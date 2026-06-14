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0rganisation d’un concert dans le cadre du « Mois parisien du handicap » Conservatoire Municipal Darius Milhaud PARIS

0rganisation d’un concert dans le cadre du « Mois parisien du handicap » Conservatoire Municipal Darius Milhaud PARIS

0rganisation d’un concert dans le cadre du « Mois parisien du handicap » Conservatoire Municipal Darius Milhaud PARIS mardi 30 juin 2026.

Lieu : Conservatoire Municipal Darius Milhaud

Adresse : 2 impasse Vandal

Ville : 75014 PARIS

Département : Paris

Début : mardi 30 juin 2026

Fin : mardi 30 juin 2026

Tarif : <p><b>Pour les réservations</b>, il vous appartient de vous rapprocher de Mme Françoise Dorocq : fdorocq@gmail.com</p>

L’association APTE AUTISME propose un concert intitulé « Autiste ? Et alors ? » dans la Salle d’Orchestre du conservatoire Darius Milhaud

A cette occasion, Priscilla Liets, pianiste virtuose et Rémy Choplet, artiste, auteur compositeur interprète, seront présents.

Organisation d’un concert avec des artistes autistes
Le mardi 30 juin 2026
de 14h30 à 16h00
gratuit

Pour les réservations, il vous appartient de vous rapprocher de Mme Françoise Dorocq : fdorocq@gmail.com

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-30T17:30:00+02:00
fin : 2026-06-30T19:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-30T14:30:00+02:00_2026-06-30T16:00:00+02:00

Conservatoire Municipal Darius Milhaud 2 impasse Vandal  75014 PARIS


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