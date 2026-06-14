0rganisation d’un concert dans le cadre du « Mois parisien du handicap » Conservatoire Municipal Darius Milhaud PARIS mardi 30 juin 2026.

L’association APTE AUTISME propose un concert intitulé « Autiste ? Et alors ? » dans la Salle d’Orchestre du conservatoire Darius Milhaud

A cette occasion, Priscilla Liets, pianiste virtuose et Rémy Choplet, artiste, auteur compositeur interprète, seront présents.

Organisation d’un concert avec des artistes autistes

Le mardi 30 juin 2026

de 14h30 à 16h00

gratuit

Pour les réservations, il vous appartient de vous rapprocher de Mme Françoise Dorocq : fdorocq@gmail.com

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-30T17:30:00+02:00

fin : 2026-06-30T19:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-30T14:30:00+02:00_2026-06-30T16:00:00+02:00

Conservatoire Municipal Darius Milhaud 2 impasse Vandal 75014 PARIS



Afficher la carte du lieu Conservatoire Municipal Darius Milhaud et trouvez le meilleur itinéraire

