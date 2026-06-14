0rganisation d’un concert dans le cadre du « Mois parisien du handicap » Conservatoire Municipal Darius Milhaud PARIS
0rganisation d’un concert dans le cadre du « Mois parisien du handicap » Conservatoire Municipal Darius Milhaud PARIS mardi 30 juin 2026.
L’association APTE AUTISME propose un concert intitulé « Autiste ? Et alors ? » dans la Salle d’Orchestre du conservatoire Darius Milhaud
A cette occasion, Priscilla Liets, pianiste virtuose et Rémy Choplet, artiste, auteur compositeur interprète, seront présents.
Organisation d’un concert avec des artistes autistes
Le mardi 30 juin 2026
de 14h30 à 16h00
gratuit
Pour les réservations, il vous appartient de vous rapprocher de Mme Françoise Dorocq : fdorocq@gmail.com
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-30T17:30:00+02:00
fin : 2026-06-30T19:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-30T14:30:00+02:00_2026-06-30T16:00:00+02:00
Conservatoire Municipal Darius Milhaud 2 impasse Vandal 75014 PARIS
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