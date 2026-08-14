1, 2, 3, Raconte moi Bibliothèque Buffon Paris

Informations pratiques

Un samedi par mois, les bibliothécaires jeunesse vous accueillent et vous proposent contes et histoires lus, chantés, en musique ou en langues étrangères.

Les prochaines séances :

– Samedi 12 septembre à 10h30 : Lectures d’histoires.

– Samedi 3 octobre 10h30 : Histoires en langues étrangères.

– Samedi 7 novembre 10h30 : Histoires en musique.

– Samedi 5 décembre 10h30 : Lecture d’histoires.

Entrée libre.

A partir de 2 ans.

De septembre à décembre, venez partager un moment en famille autour de lecture d’histoires, jeux de doigts, comptines, découverte de la musique….

Le samedi 05 décembre 2026

de 10h30 à 11h00

Le samedi 07 novembre 2026

de 10h30 à 11h00

Le samedi 03 octobre 2026

de 10h30 à 11h00

Le samedi 12 septembre 2026

de 10h30 à 11h00

gratuit

Entrée libre

Public tout-petits et enfants. A partir de 2 ans. Jusqu’à 6 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-12T13:30:00+02:00

fin : 2026-12-05T12:00:00+01:00

Date(s) : 2026-09-12T10:30:00+02:00_2026-09-12T11:00:00+02:00;2026-10-03T10:30:00+02:00_2026-10-03T11:00:00+02:00;2026-11-07T10:30:00+02:00_2026-11-07T11:00:00+02:00;2026-12-05T10:30:00+02:00_2026-12-05T11:00:00+02:00

Bibliothèque Buffon 15 Bis rue Buffon 75005 Paris

+33155432525 bibliotheque.buffon@paris.fr https://www.facebook.com/BuffonCDML https://www.facebook.com/BuffonCDML



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