1, 2, 3, Raconte moi Bibliothèque Buffon Paris
samedi 12 septembre 2026 · Bibliothèque Buffon · Paris
Informations pratiques
Un samedi par mois, les bibliothécaires jeunesse vous accueillent et vous proposent contes et histoires lus, chantés, en musique ou en langues étrangères.
Les prochaines séances :
– Samedi 12 septembre à 10h30 : Lectures d’histoires.
– Samedi 3 octobre 10h30 : Histoires en langues étrangères.
– Samedi 7 novembre 10h30 : Histoires en musique.
– Samedi 5 décembre 10h30 : Lecture d’histoires.
Entrée libre.
A partir de 2 ans.
De septembre à décembre, venez partager un moment en famille autour de lecture d’histoires, jeux de doigts, comptines, découverte de la musique….
Le samedi 05 décembre 2026
de 10h30 à 11h00
Le samedi 07 novembre 2026
de 10h30 à 11h00
Le samedi 03 octobre 2026
de 10h30 à 11h00
Le samedi 12 septembre 2026
de 10h30 à 11h00
gratuit
Entrée libre
Public tout-petits et enfants. A partir de 2 ans. Jusqu’à 6 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-12T13:30:00+02:00
fin : 2026-12-05T12:00:00+01:00
Date(s) : 2026-09-12T10:30:00+02:00_2026-09-12T11:00:00+02:00;2026-10-03T10:30:00+02:00_2026-10-03T11:00:00+02:00;2026-11-07T10:30:00+02:00_2026-11-07T11:00:00+02:00;2026-12-05T10:30:00+02:00_2026-12-05T11:00:00+02:00
Bibliothèque Buffon 15 Bis rue Buffon 75005 Paris
+33155432525 bibliotheque.buffon@paris.fr https://www.facebook.com/BuffonCDML https://www.facebook.com/BuffonCDML
Afficher la carte du lieu Bibliothèque Buffon et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- On révise les chants des oiseaux en webconférence ! Maison Paris Nature Paris 14 août 2026
- Thomas Duvigneau – Jean-Baptiste Bridon Le Son de la Terre PARIS 05 14 août 2026
- Travo SUPERSONIC Paris 15 août 2026
- KLT & Alice Chahbazian, Soul au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris 15 août 2026
- « Le Voyage de Chihiro » : ciné en plein air au parc de Choisy Parc de Choisy PARIS 15 août 2026