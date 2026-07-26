« 1 chercheur 1 manip ». Biopile, carbone et champignon ! Bibliothèque Germaine Tillion Paris
mercredi 14 octobre 2026 · Bibliothèque Germaine Tillion · Paris
Informations pratiques
Comment produire de l’électricité grâce aux champignons ? Maxime Pontié, professeur à l’Université d’Angers, et Kim Triscos, étudiant ingénieur à l’Esaip, vous font découvrir un projet de recherche étonnant : une biopile qui utilise les propriétés de certains champignons pour générer de l’énergie tout en contribuant à dépolluer l’eau. Une rencontre passionnante pour comprendre comment la nature peut inspirer des solutions innovantes aux défis environnementaux.
Dans le cadre de l’Automne de la science.
En partenariat avec les Étincelles du Palais de la Découverte dans le cadre de leur programmation hors les murs.
Après les bactéries, les champignons…. Second rendez-vous à la bibliothèque Germaine Tillion avec deux chercheurs et les biopiles !
Le mercredi 14 octobre 2026
de 16h00 à 17h00
gratuit
https://www.bibliocite.fr/evenements ou 01 44 78 80 50
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-14T19:00:00+02:00
fin : 2026-10-14T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-10-14T16:00:00+02:00_2026-10-14T17:00:00+02:00
Bibliothèque Germaine Tillion 6 rue du Commandant Schlœsing 75016 Paris
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