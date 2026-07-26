« 1 chercheur 1 manip ». Une biopile contre les pesticides ! Bibliothèque Germaine Tillion Paris
mercredi 23 septembre 2026 · Bibliothèque Germaine Tillion · Paris
Informations pratiques
Et si l’environnement contenait déjà les ressources pour se dépolluer lui-même tout en produisant de l’énergie ? Plongez au cœur d’une solution écologique innovante : la biopile ! Venez découvrir comment les chercheuses Charlène Courbois et Coline Perdrierde l’ESAIP s’inspirent du vivant pour transformer des bactéries du sol en alliés du traitement des pesticides. À travers des expériences simples et ludiques, vous décoderez ensemble les mystères de l’électrochimie au service de notre environnement. Une animation captivante pour comprendre comment cette technologie innovante pourrait soigner nos milieux aquatiques.
En partenariat avec les Étincelles du Palais de la Découverte dans le cadre de leur programmation hors les murs.
Rendez-vous avec deux ingénieures de recherche et les biopiles n’auront plus de secrets pour vous ! A la bibliothèque Germaine Tillion mercredi 23 septembre après-midi.
Le mercredi 23 septembre 2026
de 16h00 à 17h00
gratuit
https://www.bibliocite.fr/evenements ou 01 44 78 80 50
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-23T19:00:00+02:00
fin : 2026-09-23T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-23T16:00:00+02:00_2026-09-23T17:00:00+02:00
Bibliothèque Germaine Tillion 6 rue du Commandant Schlœsing 75016 Paris
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