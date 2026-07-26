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« 1 chercheur 1 manip ». Une biopile contre les pesticides ! Bibliothèque Germaine Tillion Paris

mercredi 23 septembre 2026 · Bibliothèque Germaine Tillion · Paris

« 1 chercheur 1 manip ». Une biopile contre les pesticides ! Bibliothèque Germaine Tillion Paris

Informations pratiques

Début
mercredi 23 septembre 2026
Fin
mercredi 23 septembre 2026
Lieu
Bibliothèque Germaine Tillion
Adresse
6 rue du Commandant Schlœsing
Ville
75016 Paris
Département
Paris
Tarif
<p>https://www.bibliocite.fr/evenements ou 01 44 78 80 50</p><p></p>

Et si l’environnement contenait déjà les ressources pour se dépolluer lui-même tout en produisant de l’énergie ? Plongez au cœur d’une solution écologique innovante : la biopile ! Venez découvrir comment les chercheuses Charlène Courbois et Coline Perdrierde l’ESAIP s’inspirent du vivant pour transformer des bactéries du sol en alliés du traitement des pesticides. À travers des expériences simples et ludiques, vous décoderez ensemble les mystères de l’électrochimie au service de notre environnement. Une animation captivante pour comprendre comment cette technologie innovante pourrait soigner nos milieux aquatiques.

En partenariat avec les Étincelles du Palais de la Découverte dans le cadre de leur programmation hors les murs.

Rendez-vous avec deux ingénieures de recherche et les biopiles n’auront plus de secrets pour vous ! A la bibliothèque Germaine Tillion mercredi 23 septembre après-midi.
Le mercredi 23 septembre 2026
de 16h00 à 17h00
gratuit

https://www.bibliocite.fr/evenements ou 01 44 78 80 50

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-23T19:00:00+02:00
fin : 2026-09-23T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-23T16:00:00+02:00_2026-09-23T17:00:00+02:00

Bibliothèque Germaine Tillion 6 rue du Commandant Schlœsing  75016 Paris


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