1 film, 1 planche Saint-Maixent-l’École
1 film, 1 planche Saint-Maixent-l’École samedi 20 juin 2026.
Saint-Maixent-l’École
1 film, 1 planche
60 Avenue Gambetta Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 14:00:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Journée ciné exceptionnelle
14h00 Atelier Mash’up (gratuit sur inscription)
17h00 Projection du film Juste une illusion
19h00 Verre offert et repas/planche .
60 Avenue Gambetta Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 20 79 29 73
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English : 1 film, 1 planche
L’événement 1 film, 1 planche Saint-Maixent-l’École a été mis à jour le 2026-05-13 par OT Haut Val De Sèvre
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