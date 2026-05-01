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1 film, 1 planche Saint-Maixent-l’École

1 film, 1 planche Saint-Maixent-l’École

1 film, 1 planche Saint-Maixent-l’École samedi 20 juin 2026.

Adresse : 60 Avenue Gambetta

Ville : 79400 Saint-Maixent-l'École

Département : Deux-Sèvres

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Saint-Maixent-l’École

1 film, 1 planche

60 Avenue Gambetta Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 14:00:00
fin : 2026-06-20

Date(s) :
2026-06-20

Journée ciné exceptionnelle
14h00 Atelier Mash’up (gratuit sur inscription)
17h00 Projection du film Juste une illusion
19h00 Verre offert et repas/planche   .

60 Avenue Gambetta Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 20 79 29 73 

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English : 1 film, 1 planche

L’événement 1 film, 1 planche Saint-Maixent-l’École a été mis à jour le 2026-05-13 par OT Haut Val De Sèvre

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