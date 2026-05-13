Saint-Maixent-l’Ecole, 100 ans d’un nom Saint-Maixent-l’École
Saint-Maixent-l’Ecole, 100 ans d’un nom Saint-Maixent-l’École dimanche 21 juin 2026.
Saint-Maixent-l’École
Saint-Maixent-l’Ecole, 100 ans d’un nom
Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 08:30:00
fin : 2026-06-21 18:30:00
Date(s) :
2026-06-21
En 1926, Saint-Maixent devient l’Ecole. Pour célébrer ce centenaire historique, venez découvrir l’armée de Terre et ses militaires sur des ateliers dynamiques, des démonstrations, des véhicules modernes et anciens, une cérémonie et un défilé ! .
Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine
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English : Saint-Maixent-l’Ecole, 100 ans d’un nom
L’événement Saint-Maixent-l’Ecole, 100 ans d’un nom Saint-Maixent-l’École a été mis à jour le 2026-05-13 par OT Haut Val De Sèvre
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