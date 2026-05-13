Saint-Maixent-l’École

Saint-Maixent-l’Ecole, 100 ans d’un nom

Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 08:30:00

fin : 2026-06-21 18:30:00

Date(s) :

2026-06-21

En 1926, Saint-Maixent devient l’Ecole. Pour célébrer ce centenaire historique, venez découvrir l’armée de Terre et ses militaires sur des ateliers dynamiques, des démonstrations, des véhicules modernes et anciens, une cérémonie et un défilé ! .

Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

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English : Saint-Maixent-l’Ecole, 100 ans d’un nom

L’événement Saint-Maixent-l’Ecole, 100 ans d’un nom Saint-Maixent-l’École a été mis à jour le 2026-05-13 par OT Haut Val De Sèvre