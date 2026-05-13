Saint-Maixent-l’École

Scènes ouvertes au marché

Place du Marché Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 11:00:00

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-06-20

Venez encourager les talents amateurs lors de ces scènes ouvertes sur le marché du samedi matin.

Uniquement les samedis. .

Place du Marché Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

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English : Scènes ouvertes au marché

L’événement Scènes ouvertes au marché Saint-Maixent-l’École a été mis à jour le 2026-05-13 par OT Haut Val De Sèvre