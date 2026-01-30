Blind test à la médiathèque Aqua-Libris Médiathèque Aqua-libris Saint-Maixent-l’École
Médiathèque Aqua-libris 2 Rue des Martyrs de la Libération Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres
La Fête de la Musique s’invite à la médiathèque. Jouez et testez vos connaissances musicales en famille ou entre amis.
En partenariat avec la Croisée des Villages.
Tout public
Sur inscription au 05 49 16 58 75 .
Médiathèque Aqua-libris 2 Rue des Martyrs de la Libération Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 16 58 75 mediatheque.aqua-libris@cc-hvs.fr
