1 instant 1 livre Le Ressort de l’oubli Médiathèque intercommunal Elise Fischer Baccarat

Informations pratiques

Baccarat

1 instant 1 livre Le Ressort de l’oubli

Médiathèque intercommunal Elise Fischer 1 Place Général de Gaulle Baccarat Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-19 15:00:00

fin : 2026-09-19 16:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Lectures d’extraits du livre Le Ressort de l’oubli par Françoise Gerardin, l’auteure. Échanges également autour de son parcours de vie, de ses expériences et des raisons qui l’ont profondément motivée à partager son histoire. Un moment d’écoute et de partage à ne pas manquer ! Entrée libre. Tout public à partir de 15 ans.

Informations au 03 83 73 16 52 ou par mail à baccarat@delunevilleabaccarat.frTout public

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Médiathèque intercommunal Elise Fischer 1 Place Général de Gaulle Baccarat 54120 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 73 16 52 baccarat@delunevilleabaccarat.fr

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English :

Readings of excerpts from the book %AB Le Ressort de l’oubli %BB by Françoise Gerardin, the author. There will also be a discussion about her life journey, her experiences, and the reasons that deeply motivated her to share her story. A moment of listening and sharing not to be missed! Free admission. Open to all ages 15 and older.

For more information, call 03 83 73 16 52 or email baccarat@delunevilleabaccarat.fr

L’événement 1 instant 1 livre Le Ressort de l’oubli Baccarat a été mis à jour le 2026-08-27 par MAISON DU TOURISME DU PAYS DU LUNEVILLOIS