Journées Européennes du Patrimoine Visite libre Baccarat Musée et Café Baccarat Musée et Café Baccarat

Informations pratiques

Baccarat

Journées Européennes du Patrimoine Visite libre Baccarat Musée et Café

Baccarat Musée et Café 13 Rue du Port Baccarat Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

4

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Venez découvrir ou redécouvrir l’histoire et les savoir-faire de la Manufacture Baccarat, symbole d’artisanat d’excellence, au travers de l’exposition de pièces patrimoniales et de reproduction de dessins d’archives. Le musée est situé à 2 pas de la Cour des Cristalleries où vous pourrez entendre le souffle continu des fours de la Manufacture toujours en activité. Vous pourrez également poursuivre votre visite au Café, avec une vue privilégiée sur la Meurthe et l’église Saint-Rémy. Tarif d’entrée 4€ / gratuit pour les enfants et étudiants, demandeurs d’emploi et détenteurs d’une carte d’invalidité (sur justificatif)

Renseignements et réservations au 03 83 76 61 37 ou par mail à collection@baccarat.frTout public

4 .

Baccarat Musée et Café 13 Rue du Port Baccarat 54120 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 76 61 37 musee_baccarat@baccarat.fr

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English :

Come discover or rediscover the history and craftsmanship of the Baccarat Manufactory—a symbol of artisanal excellence—through an exhibition of historic pieces and reproductions of archival designs. The museum is located just a stone’s throw from the Cour des Cristalleries, where you can hear the constant hissing of the factory’s furnaces, which are still in operation. You can also continue your visit at the Café, which offers a spectacular view of the Meurthe River and Saint-Rémy Church. Admission: 4? / free for children, students, unemployed individuals, and disability card holders (with proof)

For information and reservations, call 03 83 76 61 37 or email collection@baccarat.fr

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Visite libre Baccarat Musée et Café Baccarat a été mis à jour le 2026-08-27 par MAISON DU TOURISME DU PAYS DU LUNEVILLOIS