Conférence Deneuvre et Baccarat 2 châteaux 1 histoire Place du Général de Gaulle Baccarat

Informations pratiques

Baccarat

Conférence Deneuvre et Baccarat 2 châteaux 1 histoire

Place du Général de Gaulle Médiathèque intercommunale Élise Fischer de Baccar Baccarat Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-09-18 18:30:00

fin : 2026-09-18 19:30:00

Date(s) :

2026-09-18

Partez à la découverte d’un patrimoine fascinant où histoire et guerre de territoires se rencontrent. À travers le destin des châteaux de Deneuvre et de Baccarat, replongez dans un récit riche en anecdotes. Conférence animée par Ludovic Marbache. Tout public à partir de 15 ans. Entrée libre.

Renseignements au 03 83 73 16 52 ou par mail à baccarat@delunevilleabaccarat.frTout public

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Place du Général de Gaulle Médiathèque intercommunale Élise Fischer de Baccar Baccarat 54120 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 73 16 52 baccarat@delunevilleabaccarat.fr

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English :

Set out to discover a fascinating heritage where history and territorial disputes intersect. Through the history of the castles of Deneuvre and Baccarat, immerse yourself in a story rich in anecdotes. Lecture led by Ludovic Marbache. Open to all ages 15 and up. Free admission.

For more information, call 03 83 73 16 52 or email baccarat@delunevilleabaccarat.fr

L’événement Conférence Deneuvre et Baccarat 2 châteaux 1 histoire Baccarat a été mis à jour le 2026-08-27 par MAISON DU TOURISME DU PAYS DU LUNEVILLOIS