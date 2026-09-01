Conférence Deneuvre et Baccarat 2 châteaux 1 histoire Place du Général de Gaulle Baccarat
vendredi 18 septembre 2026 · Place du Général de Gaulle · Baccarat
Informations pratiques
Baccarat
Conférence Deneuvre et Baccarat 2 châteaux 1 histoire
Place du Général de Gaulle Médiathèque intercommunale Élise Fischer de Baccar Baccarat Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-09-18 18:30:00
fin : 2026-09-18 19:30:00
Date(s) :
2026-09-18
Partez à la découverte d’un patrimoine fascinant où histoire et guerre de territoires se rencontrent. À travers le destin des châteaux de Deneuvre et de Baccarat, replongez dans un récit riche en anecdotes. Conférence animée par Ludovic Marbache. Tout public à partir de 15 ans. Entrée libre.
Renseignements au 03 83 73 16 52 ou par mail à baccarat@delunevilleabaccarat.frTout public
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Place du Général de Gaulle Médiathèque intercommunale Élise Fischer de Baccar Baccarat 54120 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 73 16 52 baccarat@delunevilleabaccarat.fr
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English :
Set out to discover a fascinating heritage where history and territorial disputes intersect. Through the history of the castles of Deneuvre and Baccarat, immerse yourself in a story rich in anecdotes. Lecture led by Ludovic Marbache. Open to all ages 15 and up. Free admission.
For more information, call 03 83 73 16 52 or email baccarat@delunevilleabaccarat.fr
L’événement Conférence Deneuvre et Baccarat 2 châteaux 1 histoire Baccarat a été mis à jour le 2026-08-27 par MAISON DU TOURISME DU PAYS DU LUNEVILLOIS
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