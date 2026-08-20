Visite libre du musée et café Baccarat, Musée & Café Baccarat, Baccarat

Informations pratiques

Visite libre du musée et café Baccarat 19 et 20 septembre Musée & Café Baccarat Meurthe-et-Moselle

Tarif d’entrée 4€ / gratuit pour les enfants et étudiants, demandeurs d’emploi et détenteurs d’une carte d’invalidité (sur justificatif)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Venez découvrir ou redécouvrir l’histoire et les savoir-faire de la Manufacture Baccarat, symbole d’artisanat d’excellence, au travers de l’exposition de pièces patrimoniales et de reproduction de dessins d’archives.

Le musée est situé à 2 pas de la Cour des Cristalleries où vous pourrez entendre le souffle continu des fours de la Manufacture toujours en activité.

Vous pourrez également poursuivre votre visite au Café, avec une vue privilégiée sur la Meurthe et l’église Saint-Rémy.

Musée & Café Baccarat 13 rue du Port 54120 Baccarat Baccarat 54120 Meurthe-et-Moselle Grand Est 0383766137 https://www.baccarat.com/fr_fr/le-monde-de-baccarat/lieux-enchanteurs/collection-baccarat.html https://stores.baccarat.com/fr/baccarat-cafe Le musée retrace plus de 260 ans de création et de savoir-faire à travers un parcours réunissant près de 400 pièces issues des archives de Baccarat et de collections privées. L’exposition célèbre les artisans de la manufacture, les grands commanditaires et les collaborations qui ont façonné l’histoire de la Maison — créateurs, designers, artistes et couturiers. Gare de la ville de Baccarat

Parking du Général Leclerc

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, venez découvrir ou redécouvrir l’histoire et les savoir-faire de la Manufacture Baccarat, symbole d’artisanat d’excellence, au travers de de et de…

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