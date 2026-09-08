1 VOIX 6 CORDES – de Claude à Nougaro Le Son de la Terre PARIS 05

mardi 8 septembre 2026 · Le Son de la Terre · PARIS 05

Informations pratiques

30 ans après « 1 Voix, 10 Doigts », album mythique de Claude Nougaro en duo avec Maurice Vander, voici « Une Voix, Six Cordes » par Yvan Cujious (chant, trompette) et Louis Winsberg (guitare, arrangements).

Sur un répertoire rarement arrangé et joué à la guitare, il fallait l’immense talent d’un Louis Winsberg (Sixun, Nougaro, Maurane…) et la voix précise et délicate d’Yvan Cujious pour incarner, de façon singulière et nouvelle, un répertoire magistral dans lequel l’Espagne pousse un peu sa corne.

Dans ce concert-spectacle de haut vol, entre performances virtuoses et textes inédits, stand-up et concert de jazz, on pleure, on chante, on rit, et puis on frissonne quand une trompette « armstrongienne » vient faire le lien entre Mississippi et Garonne.

Pour les 20 ans de la disparition de Claude Nougaro, Yvan Cujious et Louis Winsberg ont décidé de lui rendre hommage.

Yvan Cujious : Chant – Trompette

Louis Winsberg : Guitare

« Une voix, six cordes – De Claude à Nougaro » revisite en guitares et voix de l’incroyable répertoire de Claude Nougaro.

Le mardi 08 septembre 2026

de 20h00 à 22h00

payant Billetterie : 25 EUR Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-08T23:00:00+02:00

fin : 2026-09-09T01:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-08T20:00:00+02:00_2026-09-08T22:00:00+02:00

Le Son de la Terre 2 Port de Montebello 75005 Musique live et bistronomie inspirées du monde !PARIS 05



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