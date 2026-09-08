1 VOIX 6 CORDES – de Claude à Nougaro Le Son de la Terre PARIS 05
mardi 8 septembre 2026 · Le Son de la Terre · PARIS 05
Informations pratiques
30 ans après « 1 Voix, 10 Doigts », album mythique de Claude Nougaro en duo avec Maurice Vander, voici « Une Voix, Six Cordes » par Yvan Cujious (chant, trompette) et Louis Winsberg (guitare, arrangements).
Sur un répertoire rarement arrangé et joué à la guitare, il fallait l’immense talent d’un Louis Winsberg (Sixun, Nougaro, Maurane…) et la voix précise et délicate d’Yvan Cujious pour incarner, de façon singulière et nouvelle, un répertoire magistral dans lequel l’Espagne pousse un peu sa corne.
Dans ce concert-spectacle de haut vol, entre performances virtuoses et textes inédits, stand-up et concert de jazz, on pleure, on chante, on rit, et puis on frissonne quand une trompette « armstrongienne » vient faire le lien entre Mississippi et Garonne.
Pour les 20 ans de la disparition de Claude Nougaro, Yvan Cujious et Louis Winsberg ont décidé de lui rendre hommage.
Yvan Cujious : Chant – Trompette
Louis Winsberg : Guitare
« Une voix, six cordes – De Claude à Nougaro » revisite en guitares et voix de l’incroyable répertoire de Claude Nougaro.
Le mardi 08 septembre 2026
de 20h00 à 22h00
payant Billetterie : 25 EUR Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-08T23:00:00+02:00
fin : 2026-09-09T01:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-08T20:00:00+02:00_2026-09-08T22:00:00+02:00
Le Son de la Terre 2 Port de Montebello 75005 Musique live et bistronomie inspirées du monde !PARIS 05
Afficher la carte du lieu Le Son de la Terre et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à PARIS 05 (Paris)
- THE BLAKETTES Le Son de la Terre PARIS 05 10 septembre 2026
- Romain Vuillemin Hispanic 4tet Le Son de la Terre PARIS 05 11 septembre 2026
- Thomas Duvigneau Quartet avec Alex Terrier Le Son de la Terre PARIS 05 13 septembre 2026
- Martin Jacobsen Quartet au Son de la Terre Le Son de la Terre PARIS 05 18 septembre 2026
- Julia Hornung Group Feat Aurore Voilqué Le Son de la Terre PARIS 05 20 septembre 2026