Angelo Debarre Trio & Guest Le Son de la Terre PARIS 05

dimanche 6 septembre 2026 · Le Son de la Terre · PARIS 05

Informations pratiques

Le guitariste Angelo Debarre nous invite à un voyage musical sur les 7 continents. Sa sensibilité et ses influences musicales l’ont amené à nous présenter un répertoire qui vient de différentes cultures et qu’il présente sous le titre éponyme de Valse des 7 continents !

Angelo debarre

Mathieu Chatelain

William Brunard

Voyage musicale avec un des maîtres de ce style !

Le dimanche 06 septembre 2026

de 18h00 à 20h00

payant Billetterie : 25 EUR Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-06T21:00:00+02:00

fin : 2026-09-06T23:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-06T18:00:00+02:00_2026-09-06T20:00:00+02:00

Le Son de la Terre 2 Port de Montebello 75005 Musique live et bistronomie inspirées du monde !PARIS 05



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