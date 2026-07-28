Angelo Debarre Trio & Guest Le Son de la Terre PARIS 05
dimanche 6 septembre 2026 · Le Son de la Terre · PARIS 05
Informations pratiques
Le guitariste Angelo Debarre nous invite à un voyage musical sur les 7 continents. Sa sensibilité et ses influences musicales l’ont amené à nous présenter un répertoire qui vient de différentes cultures et qu’il présente sous le titre éponyme de Valse des 7 continents !
Angelo debarre
Mathieu Chatelain
William Brunard
Voyage musicale avec un des maîtres de ce style !
Le dimanche 06 septembre 2026
de 18h00 à 20h00
payant Billetterie : 25 EUR Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-06T21:00:00+02:00
fin : 2026-09-06T23:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-06T18:00:00+02:00_2026-09-06T20:00:00+02:00
Le Son de la Terre 2 Port de Montebello 75005 Musique live et bistronomie inspirées du monde !PARIS 05
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