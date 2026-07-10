100 ans de Dépôt légal imprimeur à la Bnu, Bibliothèque nationale et universitaire, Strasbourg

Informations pratiques

100 ans de Dépôt légal imprimeur à la Bnu 19 et 20 septembre Bibliothèque nationale et universitaire Bas-Rhin

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Il y a 100 ans, la Bnu était instituée bibliothèque dépositaire du dépôt légal imprimeur pour la région Alsace. Une exposition propose de retracer cette histoire au niveau 2 de la bibliothèque.

Par un décret publié le 23 juillet 1926, la Bibliothèque nationale et universitaire devenait bibliothèque délégataire du dépôt légal imprimeur pour la région Alsace et scellait son partenariat avec la Bibliothèque nationale de France.

A ce titre, elle assure la collecte, le traitement et la conservation des documents que les imprimeurs du territoire ont obligation d’y déposer. C’est donc tout un pan de l’histoire de l’imprimé et de l’édition régionale que la Bnu conserve au titre de notre mémoire collective.

Le parcours est enrichi d’une présentation de documents particulièrement représentatifs ou insolites issus du dépôt légal imprimeur ainsi que des reproductions d’affiches entrées dans les collections iconographiques par ce biais. Il mène jusqu’aux Archives de l’Internet constitué grâce au dépôt légal du web, institué par la loi DAVSI de 2006, auquel la Bnu participe dans le cadre de la collecte les « alsatiques du web ».

Bibliothèque nationale et universitaire 6 place de la république, 67000 Strasbourg Strasbourg 67000 Centre Bas-Rhin Grand Est 03 88 25 28 00 http://www.bnu.fr https://www.facebook.com/pages/Biblioth%C3%A8que-nationale-et-universitaire/132082773473662;https://twitter.com/BNUStrasbourg Après quatre années de travaux, le bâtiment historique de la Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg a rouvert au public le 24 novembre 2014.

Ce chantier d’envergure, confié à l’agence Nicolas Michelin & Associés, a entièrement transformé les espaces intérieurs de la bibliothèque, tout en conservant et restaurant son enveloppe extérieure datant de 1895.

Les enjeux étaient multiples : modernisation des espaces et des services au public, accessibilité élargie, mise en sécurité du bâtiment et des collections, mise en libre accès de 150 000 volumes, développement d’une bibliothèque numérique, création d’un auditorium et d’une salle d’exposition, en soutien à une politique scientifique et culturelle enrichie… Trams B-C-E-F : station République Bus 6, 72 et 15A : arrêt République.

Il y a 100 ans, la Bnu était instituée bibliothèque dépositaire du dépôt légal imprimeur pour la région Alsace. Une exposition propose de retracer cette histoire au niveau 2 de la bibliothèque.

©BNU