100 ans de diplomatie à Rambouillet, Château de Rambouillet, Rambouillet

Informations pratiques

100 ans de diplomatie à Rambouillet 19 et 20 septembre Château de Rambouillet Yvelines

Nombre de places limité par créneau horaire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Nouvelle visite

Entrez dans les coulisses de la diplomatie française grâce aux décors restitués, témoignages sonores, photographies anciennes, objets du quotidien et nouveaux dispositifs de médiation.

Pour la toute première fois, franchissez les portes de l’appartement présidentiel tel que l’a connu Valéry Giscard d’Estaing !

A la fin de la visite, découvrez l’Escale des Ambassadeurs où les bénévoles du château de Rambouillet vous proposent animations et ateliers.

Château de Rambouillet 1 Place de la Libération, 78120 Rambouillet, France Rambouillet 78120 Yvelines Île-de-France +33134830025 https://www.chateau-rambouillet.fr [{« type »: « link », « value »: « https://tickets.monuments-nationaux.fr/fr-FR/familles?site=2003857154940400048 »}] Rambouillet est l’exemple unique d’un château qui a connu à la fois l’Ancien Régime, l’Empire et la République. Situé à proximité de Versailles, et à une cinquantaine de kilomètres de Paris, il offre un refuge parfait pour goûter un peu de quiétude à l’écart du pouvoir. A cela s’ajoute la présence de l’une des plus belles forêts d’Île-de-France, réputée pour la qualité de ses chasses. Véritable havre de paix, le lieu est donc idéal pour combiner vie de famille et rencontres diplomatiques de haut vol, dans un style décontracté. De quoi attirer ici les plus grandes figures de notre Histoire telles que Louis XVI, Napoléon Ier, ou encore Charles de Gaulle. SCNF gare de Rambouillet (depuis la gare Montparnasse) / RN10 Depuis la gare : bus A (sauf le dimanche)

Visite libre « 100 ans de diplomatie à Rambouillet »

©CMN