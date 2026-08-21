Informations pratiques

« Self » ton patrimoine 19 et 20 septembre Palais du Roi de Rome – musée d’art et d’histoire Yvelines

Disponible gratuitement à l’accueil du palais du Roi de Rome

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Seul ou en équipe, venez découvrir le centre-ville avec un téléphone. Votre mission : faire des selfies et vous amuser… mais attention pas avec n’importe quoi !

Le but du jeu : retrouver une feuille de chêne en bois doré, repérer une rocaille de meulière ou un lion en faïence… tout cela en résolvant des énigmes et avec un peu de marche à pied.

Palais du Roi de Rome – musée d’art et d’histoire Place du Roi de Rome, 78120 Rambouillet, France Rambouillet 78120 Yvelines Île-de-France 0175034450 https://rambouillet.fr/annuaire/palais-du-roi-de-rome-musee-dart-et-dhistoire Palais du Roi de Rome construit par Auguste Famin de 1809 à 1815, à l’emplacement de l’hôtel du Gouvernement construit en 1787 par Jacques-Jean Thévenin, et dont il conserve les ailes basses bordant la cour jusqu’à la rue. Construction de Famin d’inspiration toscane du Quattrocento. Pavillon du Verger (détaché du parc du château de Rambouillet et rattaché au domaine du Roi de Rome) édifié pendant la première moitié du XVIIIe siècle, surélevé au XIXe siècle. Gare SNCF Ligne N – Rambouillet.

Seul ou en équipe, venez découvrir le centre-ville avec un téléphone. Votre mission : faire des selfies et vous amuser… mais attention pas avec n’importe quoi !

© Ville de Rambouillet