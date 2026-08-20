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AGENDA · Rambouillet

Delta Rock, Black River, Rambouillet

vendredi 28 août 2026 · Black River · Rambouillet

Delta Rock, Black River, Rambouillet

Informations pratiques

Début
vendredi 28 août 2026
Fin
vendredi 28 août 2026
Lieu
Black River
Adresse
14 rue Gustave Eiffel 78120 Rambouillet
Ville
78120 Rambouillet
Département
Yvelines

Delta Rock Vendredi 28 août, 20h30 Black River Yvelines

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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-28T20:30:00+02:00 – 2026-08-28T23:00:00+02:00
Fin : 2026-08-28T20:30:00+02:00 – 2026-08-28T23:00:00+02:00

Black River 14 rue Gustave Eiffel 78120 Rambouillet Rambouillet 78120 Yvelines Île-de-France
Delta Rock

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