Delta Rock, Black River, Rambouillet

Informations pratiques

Delta Rock Vendredi 28 août, 20h30 Black River Yvelines

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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-28T20:30:00+02:00 – 2026-08-28T23:00:00+02:00

Fin : 2026-08-28T20:30:00+02:00 – 2026-08-28T23:00:00+02:00

Black River 14 rue Gustave Eiffel 78120 Rambouillet Rambouillet 78120 Yvelines Île-de-France

Delta Rock