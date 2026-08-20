AGENDA · Rambouillet
Delta Rock, Black River, Rambouillet
vendredi 28 août 2026 · Black River · Rambouillet
Informations pratiques
Delta Rock Vendredi 28 août, 20h30 Black River Yvelines
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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-28T20:30:00+02:00 – 2026-08-28T23:00:00+02:00
Fin : 2026-08-28T20:30:00+02:00 – 2026-08-28T23:00:00+02:00
Black River 14 rue Gustave Eiffel 78120 Rambouillet Rambouillet 78120 Yvelines Île-de-France
Delta Rock
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