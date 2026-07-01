Visite libre du musée Rambolitrain, Musée Rambolitrain, Rambouillet

Informations pratiques

Visite libre du musée Rambolitrain 19 et 20 septembre Musée Rambolitrain Yvelines

Limité à 50 personnes simultanément

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Abritant plus de 4000 pièces de collection de trains-jouets et de modélisme ferroviaire, le Rambolitrain retrace l’histoire du chemin de fer, de ses premières heures à nos jours. Locomotives, wagons, chaque vitrine recèle des merveilles de trains-jouets évoluant dans un décor particulier. Les amateurs ont le souffle coupé lorsqu’ils pénètrent dans la caverne d’Ali-Baba, la reconstitution fidèle d’un magasin de jouets parisien des années 1930.

Mais les visiteurs ne sont pas au bout de leurs émotions : au deuxième étage les attend un immense réseau où se croisent des dizaines de convois que les enfants peuvent animer eux-mêmes.

Pour finir, faites un tour en train de jardin (participation 1,50€) !

Musée Rambolitrain 4 Place Jeanne d’Arc, 78120 Rambouillet, France Rambouillet 78120 Yvelines Île-de-France 0175034460 https://www.rambolitrain.com L’originalité du musée réside dans la présence simultanée de trains-jouets 1880 – 1950, de modèles réduits, réseaux fonctionnels ou animés, trains à vapeur à grandes échelles. Musée unique en France, qui reconstitue avec plus de 4.000 pièces de collection et 400 mètres de voies, l’histoire du chemin de fer. Gare SNCF Rambouillet RN10

Visite libre

©Musée Rambolitrain