De l’ancien baillage à l’hôtel de Ville, Hôtel de ville, Rambouillet

Informations pratiques

De l’ancien baillage à l’hôtel de Ville 19 et 20 septembre Hôtel de ville Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:15:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:15:00+02:00

Venez profiter d’une visite extérieure de l’hôtel de ville encadrée par une guide conférencière qui retracera l’histoire du monument à travers les nombreux évènements qui s’y sont déroulés. Ce sera l’occasion de découvrir son architecture, témoin des nombreux usages qui furent le sien depuis sa construction en 1785 par l’architecte Jacques-Jean Thévenin.

Hôtel de ville Place de la Libération 78120 Rambouillet Rambouillet 78120 Yvelines Île-de-France 01 34 83 21 21 http://www.rambouillet.fr L’Hôtel de Ville de Rambouillet est l’ancien bailliage royal construit à la demande de Louis XVI entre 1785 et 1787. Il était relié à des prisons qui seront détruites par la suite. Sur la façade principale, la fonction première du bâtiment est rappelée par un bas-relief figurant Thémis, allégorie antique de la justice. Le rez-de-chaussée, l’entresol et les greniers étaient loués à la Ville pour servir de resserres à grains. La Municipalité occupe les lieux dès l’époque révolutionnaire, mais c’est seulement en 1809 que l’empereur Napoléon Ier fait don de l’édifice aux rambolitains. Gare SNCF Rambouillet (35 min depuis Paris-Montparnasse). Parking à 100 m.

Visite commentée de l’hôtel de ville

© Ville de Rambouillet