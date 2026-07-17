La Shary : bientôt deux siècles, ça se fête !, Palais du Roi de Rome – musée d’art et d’histoire, Rambouillet

Informations pratiques

La Shary : bientôt deux siècles, ça se fête ! 19 et 20 septembre Palais du Roi de Rome – musée d’art et d’histoire Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

La Société Historique et Archéologique de Rambouillet et de l’Yveline (Shary) est l’héritière de la Société d’Archéologie de l’arrondissement de Rambouillet qui a été fondée en 1836. Doyenne des associations rambolitaines, elle est l’une des plus anciennes sociétés historiques de France ayant maintenu leurs activités depuis leur fondation.

L’exposition organisée au palais du Roi de Rome – musée d’art et d’histoire de Rambouillet, retrace l’histoire de la Shary au travers de documents issus de son riche fonds documentaire, mais également grâce à des prêts de ses adhérents et d’organismes institutionnels.

L’année 2026 qui marque les 190 ans de cette vénérable société, sera l’occasion de commémorer cet anniversaire à Rambouillet et dans différentes communes de son arrondissement par une multiplication d’évènements et d’activités, organisés avec le soutien de la Ville de Rambouillet.

Palais du Roi de Rome – musée d’art et d’histoire Place du Roi de Rome, 78120 Rambouillet, France Rambouillet 78120 Yvelines Île-de-France 0175034450 https://rambouillet.fr/annuaire/palais-du-roi-de-rome-musee-dart-et-dhistoire Palais du Roi de Rome construit par Auguste Famin de 1809 à 1815, à l’emplacement de l’hôtel du Gouvernement construit en 1787 par Jacques-Jean Thévenin, et dont il conserve les ailes basses bordant la cour jusqu’à la rue. Construction de Famin d’inspiration toscane du Quattrocento. Pavillon du Verger (détaché du parc du château de Rambouillet et rattaché au domaine du Roi de Rome) édifié pendant la première moitié du XVIIIe siècle, surélevé au XIXe siècle. Gare SNCF Ligne N – Rambouillet.

Exposition

© Shary