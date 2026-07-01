Balade en train de jardin à vapeur, Musée Rambolitrain, Rambouillet
samedi 19 septembre 2026 · Musée Rambolitrain · Rambouillet
Informations pratiques
Balade en train de jardin à vapeur 19 et 20 septembre Musée Rambolitrain Yvelines
Participation : 1,50€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
Montez à bord d’un train à vapeur de jardin pour un pur moment de bonheur ! Odeurs d’huile chaude et escarbilles garanties !
Musée Rambolitrain 4 Place Jeanne d’Arc, 78120 Rambouillet, France Rambouillet 78120 Yvelines Île-de-France 0175034460 https://www.rambolitrain.com L’originalité du musée réside dans la présence simultanée de trains-jouets 1880 – 1950, de modèles réduits, réseaux fonctionnels ou animés, trains à vapeur à grandes échelles. Musée unique en France, qui reconstitue avec plus de 4.000 pièces de collection et 400 mètres de voies, l’histoire du chemin de fer. Gare SNCF Rambouillet RN10
Balade en train de jardin à vapeur
©Musée Rambolitrain
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