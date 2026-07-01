Chansons durables, Laiterie de la Reine – Château de Rambouillet, Rambouillet

Informations pratiques

Chansons durables Dimanche 30 août, 15h00 Laiterie de la Reine – Château de Rambouillet Yvelines

Rendez-vous dans la cour d’honneur du château de Rambouillet

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-30T15:00:00+02:00 – 2026-08-30T16:00:00+02:00

Fin : 2026-08-30T15:00:00+02:00 – 2026-08-30T16:00:00+02:00

Le château de Rambouillet et la Bergerie nationale invitent petits et grands à venir découvrir « Chansons durables », une promenade musicale originale proposée par le Hall de la Chanson.

De chansons traditionnelles à Anne Sylvestre, de Gaston Couté à Mickey3D, en passant par Barbara, Vigneault, Warring, Ferrat ou encore Thiéfaine et Polnareff, les artistes mettront en lumière le souci de préservation de la nature dans la chanson à travers les époques.

Promenade à travers le Jardin français puis concert fixe ouvert à tous

Laiterie de la Reine – Château de Rambouillet 78120 Rambouillet Rambouillet 78120 Yvelines Île-de-France 01 34 83 00 25 http://www.chateau-rambouillet.fr/ https://www.instagram.com/chateaurambouillet/?hl=fr;https://www.facebook.com/ChateauDeRambouillet Le château de Rambouillet doit sa renommée à la riche et giboyeuse forêt au cœur de laquelle il fut édifié. Ancienne forteresse médiévale, il est peu à peu transformé en demeure de plaisance et agrémenté d’élégants décors par ses illustres propriétaires : la famille d’Angennes, les Toulouse-Penthièvre, Louis XVI, Napoléon Ier ou encore nos présidents de la République.

Le domaine de Rambouillet ouvre également à la visite deux monuments exceptionnels : la Laiterie de la reine Marie-Antoinette et la Chaumière aux coquillages. Ces deux bâtisses ont été aménagées au XVIIIe siècle au cœur des 150 hectares de jardins historiques, classés Jardins Remarquables. Le monument est ouvert. Toutes nos équipes vous accueillent en toute sécurité suivant de nouvelles modalités de visite présentées sur cette page. Très bonne visite. Réservation en ligne obligatoire/horodatage/Aucun billet vendu sur place Attention, la présentation d’un e-billet est également demandée pour les visiteurs bénéficiant de la gratuité Laiterie de la reine et Chaumière aux coquillages fermées jusqu’à nouvel ordre Nouveau circuit de visite dans le château : Entrée du monument côté jardins, par la Salle des marbres EN VOITURE De Paris ouest : A13, A12, N10 // De Paris sud : A6, A10, A11, N10 50 mn environ Parkings gratuits dans le parc du château EN TRAIN TER Direct – Départ Gare de Montparnasse. Arrivée Rambouillet 35 mn PARIS-RAMBOUILLET 15 mn à pied Gare Rambouillet-Château Bonne visite !

Un spectacle musical qui met à l’honneur les plus beaux textes sur la nature, dans le cadre idyllique du Jardin français du château de Rambouillet

Yann Monel – CMN