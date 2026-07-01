Le palais du Roi de Rome à travers l’objectif, Palais du Roi de Rome – musée d’art et d’histoire, Rambouillet

Informations pratiques

Le palais du Roi de Rome à travers l’objectif 19 et 20 septembre Palais du Roi de Rome – musée d’art et d’histoire Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Témoin précieux du passé et outil de conservation, la photographie est un support qui nous permet de retracer l’histoire d’un monument. À travers cet exemple, avec des photos anciennes, aériennes et des cartes postales, découvrez le palais comme vous ne l’avez encore jamais vu !

Palais du Roi de Rome – musée d’art et d’histoire Place du Roi de Rome, 78120 Rambouillet, France Rambouillet 78120 Yvelines Île-de-France 0175034450 https://rambouillet.fr/annuaire/palais-du-roi-de-rome-musee-dart-et-dhistoire Palais du Roi de Rome construit par Auguste Famin de 1809 à 1815, à l’emplacement de l’hôtel du Gouvernement construit en 1787 par Jacques-Jean Thévenin, et dont il conserve les ailes basses bordant la cour jusqu’à la rue. Construction de Famin d’inspiration toscane du Quattrocento. Pavillon du Verger (détaché du parc du château de Rambouillet et rattaché au domaine du Roi de Rome) édifié pendant la première moitié du XVIIIe siècle, surélevé au XIXe siècle. Gare SNCF Ligne N – Rambouillet.

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