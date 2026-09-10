100 ans du Conservatoire, 100 ans de musique, Conservatoire de Nevers (CRD), Nevers

Informations pratiques

100 ans du Conservatoire, 100 ans de musique 19 et 20 septembre Conservatoire de Nevers (CRD) Nièvre

20 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Le conservatoire célèbre son centenaire : 100 ans de musique et de patrimoine ! À l’occasion de cet anniversaire, plongez dans l’histoire riche de cette institution emblématique et découvrez ses ensembles musicaux qui ont marqué les générations. Une occasion unique d’échanger sur les enjeux contemporains du patrimoine musical et de célébrer son rôle dans la transmission et l’innovation.

Un rendez-vous à ne pas manquer pour les mélomanes, les passionnés d’histoire et les acteurs de la culture !

Conservatoire de Nevers (CRD) 17 rue Jean Jaurès, 58000 Nevers Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté https://culture.nevers.fr/lieux-culturels/conservatoire-de-musique922/ [{« type »: « link », « value »: « http://culture.nevers.fr/agenda »}]

Cette année, le conservatoire fête ses 100 ans. Retour sur l’histoire du conservatoire et ses ensembles musicaux pour échanger sur les enjeux actuels du patrimoine musical.

© Ville de Nevers