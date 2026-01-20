Balade aux lanternes à Nevers Esplanade du Palais ducal Nevers

Balade aux lanternes à Nevers

À la tombée de la nuit, laissez-vous guider dans les rues de Nevers, illuminées par la douce lueur des lanternes. Cette balade nocturne vous invite à découvrir la ville et ses monuments emblématiques autrement, entre histoire et patrimoine, dans une atmosphère chaleureuse.

Cette visite est un moment de partage, idéal en famille ou entre amis.

Une expérience unique pour redécouvrir Nevers, au rythme tranquille de la soirée !

Cette visite est proposée par l’Office de Tourisme Cap Grand Nevers.

A partir de 6 ans. Pas d’enfant en-dessous de cet âge.

Attention aux poussettes les chemins empruntés ont des escaliers, des pavés.

Durée 1h30. Max 30 personnes.

Rendez-vous sur l’esplanade du Palais ducal le vendredi 20 février à 18h.

Tarifs de 6 à 11 ans 4€ à partir de 12 ans 8€.

Billetterie et réservation obligatoire à l’Office de Tourisme.

Pas de paiement sur place, le soir-même. Pas de remboursement.

L’Office de Tourisme se réserve le droit d’annuler la visite en cas de force majeure.

Cette visite vous intéresse pour la faire en groupe? Contactez-nous ! .

Esplanade du Palais ducal 1 Place de l’Hôtel de Ville Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 68 46 00 contact@nevers-tourisme.com

