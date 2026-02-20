Balade aux lanternes, Esplanade du Palais Ducal de Nevers, Nevers

Informations pratiques

Balade aux lanternes Vendredi 11 septembre, 19h30 Esplanade du Palais Ducal de Nevers Nièvre

Tarifs : de 6 à 11 ans : 4€ / à partir de 12 ans : 8€.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-11T19:30:00+02:00 – 2026-09-11T21:00:00+02:00

Fin : 2026-09-11T19:30:00+02:00 – 2026-09-11T21:00:00+02:00

À la tombée de la nuit, laissez-vous guider dans les rues de Nevers, illuminées par la douce lueur des lanternes. Cette balade nocturne vous invite à découvrir la ville et ses monuments emblématiques autrement, entre histoire et patrimoine, dans une atmosphère chaleureuse.

Cette visite est un moment de partage, idéal en famille ou entre amis.

Une expérience unique pour redécouvrir Nevers, au rythme tranquille de la soirée !

Cette visite est proposée par l’Office de Tourisme Cap Grand Nevers.

A partir de 6 ans. Pas d’enfant en-dessous de cet âge.

Attention aux poussettes : les chemins empruntés ont des escaliers, des pavés.

Durée : 1h30. Max : 30 personnes.

Rendez-vous sur l’esplanade du Palais ducal le vendredi 11 septembre à 19h30.

Tarifs : de 6 à 11 ans : 4€ / à partir de 12 ans : 8€.

Billetterie et réservation obligatoire à l’Office de Tourisme.

Pas de paiement sur place, le soir-même. Pas de remboursement.

L’Office de Tourisme se réserve le droit d’annuler la visite en cas de force majeure.

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Venez découvrir la ville par la douce lueur des lanternes… Nevers Famille

(C) Magalie Popineau OTINA