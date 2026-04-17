Nevers en Bleu 2ème édition La Verrière Nevers

Nevers

Nevers en Bleu 2ème édition

La Verrière 38 Rue François Mitterrand Nevers Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 10:00:00

fin : 2026-09-27 18:00:00

Date(s) :

2026-09-12

2ème édition de NEVERS EN BLEU Un festival artistique sur le thème en 2026 de l’art autour du geste

NEVERS EN BLEU est un festival dédié à l’art et à l’artisanat d’art, porté par l’association La Verrière-Nevers.

Il offre au public un parcours artistique au cœur de la ville, invitant à la découverte d’artistes et d’artisans d’art tout donnant accès à des lieux emblématiques de Nevers.

Il se tiendra du 12 au 27 septembre 2026.

Le thème L’art autour du geste met à l’honneur le savoir-faire, la précision du geste, le mouvement qui façonne la matière ainsi que l’expressivité de l’œuvre née de ce geste.

Au programme, un foisonnement d’événements autour de

• 50 à 60 artistes, artisans d’art, galeries, ateliers et entreprises d’artisanat

• Plus de dix lieux, dont le musée de la Faïence et des Beaux-Arts, la chapelle Sainte-Marie et de nombreux lieux privés culturels ou espaces éphémères

• Une programmation variée d’expositions, d’ateliers créatifs, de démonstrations de métiers d’art et de performances d’art vivant (gymnastique artistique, danse, musique)

La Verrière–Nevers est une association dont la vocation est de développer et promouvoir l’artisanat d’art à Nevers et dans sa région. Créée par Clément Boutillon, designer, et Manon Pignon, bijoutière, elle est aussi une boutique-atelier implantée en plein cœur de ville offrant aux visiteurs un cadre propice aux échanges avec les créateurs 38, rue François Mitterrand 58000 Nevers https://laverriere-nevers.fr/

Contact Anne Jarry anne@laverriere-nevers.fr .

La Verrière 38 Rue François Mitterrand Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 35 55 45 37 anne@laverriere-nevers.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Nevers en Bleu 2ème édition

L’événement Nevers en Bleu 2ème édition Nevers a été mis à jour le 2026-04-09 par OT Cap Grand Nevers