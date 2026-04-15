100 % jeux au Salon Seine !, Grand Palais, Paris

100 % jeux au Salon Seine ! Samedi 23 mai, 12h00 Grand Palais Paris

Dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T12:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T12:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:00:00+02:00

Une ludothèque éphémère s’installe au Grand Palais le temps d’un week-end et aménage un espace de jeu ouvert à tous. Conçue pour réunir petits et grands autour d’une expérience ludique, cette programmation propose une sélection diversifiée et accessible : jeux de société, jeux d’adresse, jeux de construction, jeux vidéo, jeux pour les tout-petits, le Salon Seine invite les visiteurs en famille, en solo ou entre amis, à fêter la Nuit des musées en jouant …le samedi et le dimanche !

Grand Palais 17, avenue du Général Eisenhower 75008 Paris Paris 75008 Paris 8e Arrondissement Paris Île-de-France +33 (0)1 44 13 17 17 https://www.grandpalais.fr/fr https://www.facebook.com/GrandPalais.RMN;https://www.youtube.com/@GrandPalaisRmn;https://www.instagram.com/le_grand_palais/?hl=fr;https://www.tiktok.com/@le_grand_palais;https://fr.linkedin.com/company/grandpalaisrmn Emblème de l’institution GrandPalaisRmn qui en assure la gestion, le Grand Palais est un lieu de vie ouvert à tous, où la culture se célèbre sous toutes ses formes. Une programmation festive et inclusive y est proposée avec des expositions d’envergure internationale, des spectacles, des performances et des rencontres avec de grandes figures de la création contemporaine. La Rotonde d’Antin, la Place Centrale et le Salon Seine, en accès libre et gratuit, permettent de profiter du monument et offrent une nouvelle façon d’en redécouvrir l’architecture. Une attention particulière est portée à la jeunesse, avec des outils de visite adaptés et des espaces dédiés aux familles. Métro : Lignes 1 et 9 Franklin D. Roosevelt Lignes 1 et 13 Champs Élysées Clemenceau Bus : Lignes 28, 42, 52, 63, 72, 73, 80, 83 et 93 Vélib : Avenue Franklin D. Roosevelt station n°8029 Avenue Dutuit station n°8001 RER : Ligne C Invalides En voiture : Stationnement : Place de la Concorde, Rond-point des Champs-Elysées, Parc François-1er, Alma Georges-V, Champs-Elysées Lincoln, Matignon Stationnement PMR : Cours la Reine, Place Clemenceau Dépose minute PMR : Avenue Général Eisenhower En car : Dépose minute : Avenue Franklin D. Roosevelt Stationnement : Cours la Reine

Ludothèque éphémère « 100 % jeux au Salon Seine ! »

©à l’adresse du jeu