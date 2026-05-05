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100% Live CCM John Lennon Limoges

100% Live CCM John Lennon Limoges

100% Live CCM John Lennon Limoges mercredi 27 mai 2026.

Lieu : CCM John Lennon

Adresse : 41T Rue de Feytiat

Ville : 87000 Limoges

Département : Haute-Vienne

Début : mercredi 27 mai 2026

Fin : mercredi 27 mai 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : Gratuit

Limoges

100% Live

CCM John Lennon 41T Rue de Feytiat Limoges Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-27 20:00:00
fin : 2026-05-27

Date(s) :
2026-05-27

Lors de ce concert 100% Live, les professeurs et élèves en formation MAA (Musiques Actuelles Amplifiées) du Conservatoire de Panazol vont interpréter un programme musicale issus de styles variés.

Répartis en différents groupes intergénérationnels, ces différentes prestations seront la finalisation du travail et de l’engagement de chacun tout au long de l’année.   .

CCM John Lennon 41T Rue de Feytiat Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 06 24 83 

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English : 100% Live

L’événement 100% Live Limoges a été mis à jour le 2026-04-28 par OT Limoges Métropole

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