100% Live CCM John Lennon Limoges

Limoges

100% Live

CCM John Lennon 41T Rue de Feytiat Limoges Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-27 20:00:00

fin : 2026-05-27

Date(s) :

2026-05-27

Lors de ce concert 100% Live, les professeurs et élèves en formation MAA (Musiques Actuelles Amplifiées) du Conservatoire de Panazol vont interpréter un programme musicale issus de styles variés.

Répartis en différents groupes intergénérationnels, ces différentes prestations seront la finalisation du travail et de l’engagement de chacun tout au long de l’année. .

CCM John Lennon 41T Rue de Feytiat Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 06 24 83

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English : 100% Live

L’événement 100% Live Limoges a été mis à jour le 2026-04-28 par OT Limoges Métropole