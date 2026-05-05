100% Live CCM John Lennon Limoges
100% Live CCM John Lennon Limoges mercredi 27 mai 2026.
Limoges
100% Live
CCM John Lennon 41T Rue de Feytiat Limoges Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-27 20:00:00
fin : 2026-05-27
Date(s) :
2026-05-27
Lors de ce concert 100% Live, les professeurs et élèves en formation MAA (Musiques Actuelles Amplifiées) du Conservatoire de Panazol vont interpréter un programme musicale issus de styles variés.
Répartis en différents groupes intergénérationnels, ces différentes prestations seront la finalisation du travail et de l’engagement de chacun tout au long de l’année. .
CCM John Lennon 41T Rue de Feytiat Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 06 24 83
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English : 100% Live
L’événement 100% Live Limoges a été mis à jour le 2026-04-28 par OT Limoges Métropole
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