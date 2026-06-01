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1001 regards sur le jardin, CAUE de la Somme, Amiens

1001 regards sur le jardin, CAUE de la Somme, Amiens

1001 regards sur le jardin, CAUE de la Somme, Amiens samedi 6 juin 2026.

Lieu : CAUE de la Somme

Adresse : 35 mail Albert 1er

Ville : 80000 Amiens

Département : Somme

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

1001 regards sur le jardin Samedi 6 juin, 14h00 CAUE de la Somme Somme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00
Fin : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00

Dans le cadre de l’édition 2026 des Rendez-vous aux jardins, sur le thème de « la Vue », venez apprendre à observer le jardin différemment. Le CAUE ouvre ses portes le samedi 6 juin de 14h à 17h pour faire découvrir son jardin et les multiples manières d’observer la nature et le paysage à travers plusieurs ateliers destinés aux petits comme aux grands.
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Au programme, samedi 6 juin de 14h00 à 17h00 :

Brise-vues et ouvertures : Mini-conférence (15 min) – Comment gérer le vis-à-vis et mettre en scène le jardin grâce aux plantes et matériaux ?
Deux sessions : à 15h et à 16h
Cherche et trouve au jardin : Mini-jeu – Repérer des détails du jardin qui peuvent être invisibles au premier abord
En continu
Représenter le jardin et le paysage : Exposition – Présentation des outils des paysagistes-concepteurs pour représenter un projet de jardin et de paysage. Sélection de bandes dessinées proposant une représentation des paysages et jardins
En continu
Observer le jardin sans les yeux : Parcours sensoriel – Écouter, goûter, toucher et sentir le jardin à travers quatre stands
• Balade sonore au jardin • Dégustation de plantes comestibles du jardin • Éventail de textures de plantes et de matériaux • Sélection de plantes odorantes du jardin
En continu

CAUE de la Somme 35 mail Albert 1er Amiens 80000 Somme Hauts-de-France 03 22 91 11 65 https://www.caue80.fr https://www.instagram.com/cauesomme/;https://www.facebook.com/caue80;https://www.caue80-ressources.fr
Dans le cadre de l’édition 2026 des Rendez-vous aux jardins, sur le thème de « la Vue », venez apprendre à observer le jardin différemment. Le CAUE ouvre ses portes le samedi 6 juin de 14h à 17h pour…

©Ministère de la culture/CAUE de la Somme/ 2026

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