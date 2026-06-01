1001 regards sur le jardin, CAUE de la Somme, Amiens

1001 regards sur le jardin Samedi 6 juin, 14h00 CAUE de la Somme Somme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00

Dans le cadre de l’édition 2026 des Rendez-vous aux jardins, sur le thème de « la Vue », venez apprendre à observer le jardin différemment. Le CAUE ouvre ses portes le samedi 6 juin de 14h à 17h pour faire découvrir son jardin et les multiples manières d’observer la nature et le paysage à travers plusieurs ateliers destinés aux petits comme aux grands.

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Au programme, samedi 6 juin de 14h00 à 17h00 :

Brise-vues et ouvertures : Mini-conférence (15 min) – Comment gérer le vis-à-vis et mettre en scène le jardin grâce aux plantes et matériaux ?

Deux sessions : à 15h et à 16h

Cherche et trouve au jardin : Mini-jeu – Repérer des détails du jardin qui peuvent être invisibles au premier abord

En continu

Représenter le jardin et le paysage : Exposition – Présentation des outils des paysagistes-concepteurs pour représenter un projet de jardin et de paysage. Sélection de bandes dessinées proposant une représentation des paysages et jardins

En continu

Observer le jardin sans les yeux : Parcours sensoriel – Écouter, goûter, toucher et sentir le jardin à travers quatre stands

• Balade sonore au jardin • Dégustation de plantes comestibles du jardin • Éventail de textures de plantes et de matériaux • Sélection de plantes odorantes du jardin

En continu

CAUE de la Somme 35 mail Albert 1er Amiens 80000 Somme Hauts-de-France 03 22 91 11 65 https://www.caue80.fr https://www.instagram.com/cauesomme/;https://www.facebook.com/caue80;https://www.caue80-ressources.fr

Dans le cadre de l’édition 2026 des Rendez-vous aux jardins, sur le thème de « la Vue », venez apprendre à observer le jardin différemment. Le CAUE ouvre ses portes le samedi 6 juin de 14h à 17h pour…

©Ministère de la culture/CAUE de la Somme/ 2026