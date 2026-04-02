Amiens

Foire Exposition de Picardie 100 ans d’innovations

Avenue de l’Hippodrome Amiens Somme

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-05

La Foire Exposition de Picardie 2026 revient pour une nouvelle édition placée sous le signe de la découverte, de la convivialité et du plaisir de partager. Cette 85e édition se tiendra du 5 au 14 juin 2026 à la Mégacité d’Amiens.

Chaque année, des milliers de visiteurs viennent profiter de ce grand rendez-vous qui mêle expositions, animations, dégustations et moments festifs. Que vous soyez en famille, entre amis ou simplement curieux, la foire vous ouvre ses portes pour une expérience unique au cœur de la région picarde.

La Foire Exposition de Picardie 2026 revient pour une nouvelle édition placée sous le signe de la découverte, de la convivialité et du plaisir de partager. Cette 85e édition se tiendra du 5 au 14 juin 2026 à la Mégacité d’Amiens.

Chaque année, des milliers de visiteurs viennent profiter de ce grand rendez-vous qui mêle expositions, animations, dégustations et moments festifs. Que vous soyez en famille, entre amis ou simplement curieux, la foire vous ouvre ses portes pour une expérience unique au cœur de la région picarde. .

Avenue de l’Hippodrome Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 66 33 33 accueil.megacite@megacite.fr

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English :

The Foire Exposition de Picardie 2026 is back for another year of discovery, conviviality and sharing. The 85th edition will be held from June 5 to 14, 2026 at the Mégacité in Amiens.

Every year, thousands of visitors come to enjoy this major event, which combines exhibitions, events, tastings and festivities. Whether you’re with family, friends or just curious, the fair opens its doors to you for a unique experience in the heart of the Picardy region.

L’événement Foire Exposition de Picardie 100 ans d’innovations Amiens a été mis à jour le 2020-05-04 par OT D’AMIENS