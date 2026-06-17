109 – Sophie & Daphne Dro Peniche Marcounet Paris
109 – Sophie & Daphne Dro Peniche Marcounet Paris vendredi 3 juillet 2026.
Autrice-compositrice-interprète, Sophie dévoile avec son tout premier EP « L’attente » une pop française lumineuse et sensible, portée par une voix claire et sensuelle. Des chansons d’amour et de rupture, mais aussi d’attente et de doute, où la mélancolie laisse toujours place à l’envie de se réinventer.
Sophie présentera son EP « L’attente » pour la première fois en live à la Péniche Marcounet.
Autrice-compositrice-interprète, Sophie dévoile avec son tout premier EP « L’attente » une pop française lumineuse et sensible, portée par une voix claire et sensuelle. Des chansons d’amour et de rupture, mais aussi d’attente et de doute, où la mélancolie laisse toujours place à l’envie de se réinventer.
Sophie présentera son EP « L’attente » pour la première fois en live à la Péniche Marcounet.
Nos jeunes artistes ont du talent ! voici le sang-neuf par la péniche Marcounet !
Le vendredi 03 juillet 2026
de 20h00 à 22h00
payant Billetterie : 10 EUR Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-03T23:00:00+02:00
fin : 2026-07-04T01:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-03T20:00:00+02:00_2026-07-03T22:00:00+02:00
Peniche Marcounet 14 Quai de l’Hôtel de ville 75004 Paris
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