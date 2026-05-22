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10ème anniversaire de La Comédie-Française au cinéma Hamlet Cinéma Planète Romans-sur-Isère

10ème anniversaire de La Comédie-Française au cinéma Hamlet Cinéma Planète Romans-sur-Isère samedi 13 juin 2026.

Lieu : Cinéma Planète

Adresse : 14 place Jean Jaures

Ville : 26100 Romans-sur-Isère

Département : Drôme

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : 18 18 18

Romans-sur-Isère

10ème anniversaire de La Comédie-Française au cinéma Hamlet

Cinéma Planète 14 place Jean Jaures Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 20:00:00
fin : 2026-06-13

Date(s) :
2026-06-13

A l’occasion du 10ème anniversaire de la Comédie-Française au cinéma, le Ciné Planète vous propose de découvrir ou redécouvrir Hamlet, la célèbre de Shakespeare.
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Cinéma Planète 14 place Jean Jaures Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 71 94 32 

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English :

To mark the 10th anniversary of the Comédie-Française in theaters, Ciné Planète invites you to discover or rediscover Shakespeare’s Hamlet.

L’événement 10ème anniversaire de La Comédie-Française au cinéma Hamlet Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-05-20 par Valence Romans Tourisme

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