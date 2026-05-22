10ème anniversaire de La Comédie-Française au cinéma Hamlet Cinéma Lumière Romans-sur-Isère

Romans-sur-Isère

10ème anniversaire de La Comédie-Française au cinéma Hamlet

Cinéma Lumière 5 rue Président Félix Faure Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 16:30:00

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

A l’occasion du 10ème anniversaire de la Comédie-Française au cinéma, le Ciné Planète vous propose de découvrir ou redécouvrir Hamlet, la célèbre de Shakespeare.

.

Cinéma Lumière 5 rue Président Félix Faure Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 85 27 cine-lumiere26@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

To mark the 10th anniversary of the Comédie-Française in theaters, Ciné Planète invites you to discover or rediscover Shakespeare’s Hamlet.

L’événement 10ème anniversaire de La Comédie-Française au cinéma Hamlet Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-05-20 par Valence Romans Tourisme