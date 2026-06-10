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10ème anniversaire de l’association Le marché du P’tit Léo Le Marché du P’tit Léo Saint-Léger-des-Vignes

10ème anniversaire de l’association Le marché du P’tit Léo Le Marché du P’tit Léo Saint-Léger-des-Vignes

10ème anniversaire de l’association Le marché du P’tit Léo Le Marché du P’tit Léo Saint-Léger-des-Vignes samedi 20 juin 2026.

Lieu : Le Marché du P'tit Léo

Adresse : 50 Route Nationale

Ville : 58300 Saint-Léger-des-Vignes

Département : Nièvre

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Saint-Léger-des-Vignes

10ème anniversaire de l’association Le marché du P’tit Léo

Le Marché du P’tit Léo 50 Route Nationale Saint-Léger-des-Vignes Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 09:00:00
fin : 2026-06-20 12:00:00

Date(s) :
2026-06-20

10ème anniversaire de l’association Le Marché du P’tit Léo ,
Retrouvez une structure gonflable gratuite pour les enfants,
une tombola 1 corbeille garnie de produits locaux à gagner,
une dégustation offerte par les producteurs locaux.   .

Le Marché du P’tit Léo 50 Route Nationale Saint-Léger-des-Vignes 58300 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 25 57 29  lemarcheduptitleo@gmail.com

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English : 10ème anniversaire de l’association Le marché du P’tit Léo

L’événement 10ème anniversaire de l’association Le marché du P’tit Léo Saint-Léger-des-Vignes a été mis à jour le 2026-06-11 par OT Sud Nivernais

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