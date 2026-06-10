10ème anniversaire de l’association Le marché du P’tit Léo Le Marché du P’tit Léo Saint-Léger-des-Vignes samedi 20 juin 2026.

Saint-Léger-des-Vignes

10ème anniversaire de l’association Le marché du P’tit Léo

Le Marché du P’tit Léo 50 Route Nationale Saint-Léger-des-Vignes Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 09:00:00

fin : 2026-06-20 12:00:00

Date(s) :

2026-06-20

10ème anniversaire de l’association Le Marché du P’tit Léo ,

Retrouvez une structure gonflable gratuite pour les enfants,

une tombola 1 corbeille garnie de produits locaux à gagner,

une dégustation offerte par les producteurs locaux. .

Le Marché du P’tit Léo 50 Route Nationale Saint-Léger-des-Vignes 58300 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 25 57 29 lemarcheduptitleo@gmail.com

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English : 10ème anniversaire de l’association Le marché du P’tit Léo

L’événement 10ème anniversaire de l’association Le marché du P’tit Léo Saint-Léger-des-Vignes a été mis à jour le 2026-06-11 par OT Sud Nivernais