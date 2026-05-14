Concert avec Nans Vincent Route nationale Saint-Léger-des-Vignes
Concert avec Nans Vincent Route nationale Saint-Léger-des-Vignes samedi 27 juin 2026.
Saint-Léger-des-Vignes
Concert avec Nans Vincent
Route nationale Port de Saint Thibault Guinguette La Lucarne Saint-Léger-des-Vignes Nièvre
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 20:00:00
fin : 2026-06-27 22:00:00
Date(s) :
2026-06-27
Tiers-lieux en plein air proposant des animations, des concerts, “bœuf musical”, brunch etc. au bord de l’eau.
Ce soir, venez profiter de l’ambiance conviviale de la guinguette de la Lucarne , pour une soirée musicale unique avec Nans Vincent.
Une voix singulière, immédiatement reconnaissable, au service de mots forts.
Sa musique groove naturellement, à la fois organique et électrique, entre accents tribaux et univers onirique.
Sa poésie est directe, ancrée dans le réel, mais toujours lumineuse.
Nans Vincent incarne une élégance juvénile, encore pleine d’élan et de liberté
Buvette et snacking. Entrée libre. .
Route nationale Port de Saint Thibault Guinguette La Lucarne Saint-Léger-des-Vignes 58300 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté
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English : Concert avec Nans Vincent
L’événement Concert avec Nans Vincent Saint-Léger-des-Vignes a été mis à jour le 2026-05-14 par OT Sud Nivernais
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