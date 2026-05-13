Concert du groupe Sinéo Route nationale Saint-Léger-des-Vignes

Saint-Léger-des-Vignes

Concert du groupe Sinéo

Route nationale Port de Saint Thibault Guinguette La Lucarne Saint-Léger-des-Vignes Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 19:00:00

fin : 2026-06-12 21:00:00

Date(s) :

2026-06-12

Tiers-lieux en plein air proposant des animations, des concerts, “bœuf musical”, brunch etc. au bord de l’eau.

Venez profiter de l’ambiance conviviale de la guinguette de la Lucarne , pour une soirée musicale unique !

Ce soir, entre rock et ballades, Sinéo propose un univers musical intense et sensible, porté par des textes qui interrogent la société et explorent les émotions humaines.

Buvette et snacking. Entrée libre. .

Route nationale Port de Saint Thibault Guinguette La Lucarne Saint-Léger-des-Vignes 58300 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

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English : Concert du groupe Sinéo

L’événement Concert du groupe Sinéo Saint-Léger-des-Vignes a été mis à jour le 2026-05-13 par OT Sud Nivernais