Concert du duo Petite Musique Route nationale Saint-Léger-des-Vignes

Saint-Léger-des-Vignes

Concert du duo Petite Musique

Route nationale Port de Saint Thibault Guinguette La Lucarne Saint-Léger-des-Vignes Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 19:00:00

fin : 2026-07-03 21:00:00

Date(s) :

2026-07-03

Tiers-lieux en plein air proposant des animations, des concerts, “bœuf musical”, brunch etc. au bord de l’eau.

Ce soir, plongez dans l’ambiance conviviale de la guinguette de la Lucarne pour une soirée musicale avec le duo Petite Musique.

Deux frères à la guitare et au violon portent des chansons engagées, aux mélodies puissantes et aux mots forts, célébrant une poésie de la vie intense et insoumise.

Buvette et snacking. Entrée libre. .

Route nationale Port de Saint Thibault Guinguette La Lucarne Saint-Léger-des-Vignes 58300 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

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English : Concert du duo Petite Musique

L’événement Concert du duo Petite Musique Saint-Léger-des-Vignes a été mis à jour le 2026-05-14 par OT Sud Nivernais