Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Concert du duo Petite Musique Route nationale Saint-Léger-des-Vignes

Concert du duo Petite Musique Route nationale Saint-Léger-des-Vignes

Concert du duo Petite Musique Route nationale Saint-Léger-des-Vignes vendredi 3 juillet 2026.

Lieu : Route nationale

Adresse : Port de Saint Thibault Guinguette La Lucarne

Ville : 58300 Saint-Léger-des-Vignes

Département : Nièvre

Début : vendredi 3 juillet 2026

Fin : vendredi 3 juillet 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit Gratuit

Saint-Léger-des-Vignes

Concert du duo Petite Musique

Route nationale Port de Saint Thibault Guinguette La Lucarne Saint-Léger-des-Vignes Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 19:00:00
fin : 2026-07-03 21:00:00

Date(s) :
2026-07-03

Tiers-lieux en plein air proposant des animations, des concerts, “bœuf musical”, brunch etc. au bord de l’eau.

Ce soir, plongez dans l’ambiance conviviale de la guinguette de la Lucarne pour une soirée musicale avec le duo Petite Musique.
Deux frères à la guitare et au violon portent des chansons engagées, aux mélodies puissantes et aux mots forts, célébrant une poésie de la vie intense et insoumise.

Buvette et snacking. Entrée libre.   .

Route nationale Port de Saint Thibault Guinguette La Lucarne Saint-Léger-des-Vignes 58300 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert du duo Petite Musique

L’événement Concert du duo Petite Musique Saint-Léger-des-Vignes a été mis à jour le 2026-05-14 par OT Sud Nivernais

À voir aussi à Saint-Léger-des-Vignes (Nièvre)