Concert du duo Les Yeux de Tilia Route nationale Saint-Léger-des-Vignes

Saint-Léger-des-Vignes

Concert du duo Les Yeux de Tilia

Route nationale Port de Saint Thibault Guinguette La Lucarne Saint-Léger-des-Vignes Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 17:00:00

fin : 2026-07-05 19:00:00

Date(s) :

2026-07-05

Tiers-lieux en plein air proposant des animations, des concerts, “bœuf musical”, brunch etc. au bord de l’eau.

Ce soir, laissez-vous séduire par l’ambiance chaleureuse et conviviale de la guinguette de la Lucarne. Au programme une soirée musicale avec Les Yeux de Tilia, un duo guitare/voix qui vous entraînera dans un univers intimiste et vibrant. Entre groove subtil et émotion acoustique, ils revisitent à leur manière des morceaux mêlant soul, jazz et rythme and blues… pour une expérience tout en finesse et en sensibilité

Buvette et snacking. Entrée libre. .

Route nationale Port de Saint Thibault Guinguette La Lucarne Saint-Léger-des-Vignes 58300 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

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English : Concert du duo Les Yeux de Tilia

L’événement Concert du duo Les Yeux de Tilia Saint-Léger-des-Vignes a été mis à jour le 2026-05-15 par OT Sud Nivernais