Concert du duo Les Yeux de Tilia Route nationale Saint-Léger-des-Vignes
Concert du duo Les Yeux de Tilia Route nationale Saint-Léger-des-Vignes dimanche 5 juillet 2026.
Saint-Léger-des-Vignes
Concert du duo Les Yeux de Tilia
Route nationale Port de Saint Thibault Guinguette La Lucarne Saint-Léger-des-Vignes Nièvre
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 17:00:00
fin : 2026-07-05 19:00:00
Date(s) :
2026-07-05
Tiers-lieux en plein air proposant des animations, des concerts, “bœuf musical”, brunch etc. au bord de l’eau.
Ce soir, laissez-vous séduire par l’ambiance chaleureuse et conviviale de la guinguette de la Lucarne. Au programme une soirée musicale avec Les Yeux de Tilia, un duo guitare/voix qui vous entraînera dans un univers intimiste et vibrant. Entre groove subtil et émotion acoustique, ils revisitent à leur manière des morceaux mêlant soul, jazz et rythme and blues… pour une expérience tout en finesse et en sensibilité
Buvette et snacking. Entrée libre. .
Route nationale Port de Saint Thibault Guinguette La Lucarne Saint-Léger-des-Vignes 58300 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté
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English : Concert du duo Les Yeux de Tilia
L’événement Concert du duo Les Yeux de Tilia Saint-Léger-des-Vignes a été mis à jour le 2026-05-15 par OT Sud Nivernais
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