Concert du groupe Fragment 14 Route nationale Saint-Léger-des-Vignes

Saint-Léger-des-Vignes

Concert du groupe Fragment 14

Route nationale Port de Saint Thibault Guinguette La Lucarne Saint-Léger-des-Vignes Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 20:00:00

fin : 2026-07-04 22:00:00

Date(s) :

2026-07-04

Tiers-lieux en plein air proposant des animations, des concerts, “bœuf musical”, brunch etc. au bord de l’eau.

Ce soir, venez profiter de l’ambiance conviviale de la guinguette de la Lucarne , pour une soirée musicale avec Fragment 14 !

FRAGMENT se compose d’un chanteur et d’un guitariste. Si leur musique prend avant tout racine dans le rock, le duo développe une dynamique singulière avec l’utilisation de rythmiques électroniques.

Buvette et snacking. Entrée libre. .

Route nationale Port de Saint Thibault Guinguette La Lucarne Saint-Léger-des-Vignes 58300 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

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English : Concert du groupe Fragment 14

L’événement Concert du groupe Fragment 14 Saint-Léger-des-Vignes a été mis à jour le 2026-05-14 par OT Sud Nivernais