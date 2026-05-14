Concert du groupe Fragment 14 Route nationale Saint-Léger-des-Vignes
Concert du groupe Fragment 14 Route nationale Saint-Léger-des-Vignes samedi 4 juillet 2026.
Saint-Léger-des-Vignes
Concert du groupe Fragment 14
Route nationale Port de Saint Thibault Guinguette La Lucarne Saint-Léger-des-Vignes Nièvre
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 20:00:00
fin : 2026-07-04 22:00:00
Date(s) :
2026-07-04
Tiers-lieux en plein air proposant des animations, des concerts, “bœuf musical”, brunch etc. au bord de l’eau.
Ce soir, venez profiter de l’ambiance conviviale de la guinguette de la Lucarne , pour une soirée musicale avec Fragment 14 !
FRAGMENT se compose d’un chanteur et d’un guitariste. Si leur musique prend avant tout racine dans le rock, le duo développe une dynamique singulière avec l’utilisation de rythmiques électroniques.
Buvette et snacking. Entrée libre. .
Route nationale Port de Saint Thibault Guinguette La Lucarne Saint-Léger-des-Vignes 58300 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté
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English : Concert du groupe Fragment 14
L’événement Concert du groupe Fragment 14 Saint-Léger-des-Vignes a été mis à jour le 2026-05-14 par OT Sud Nivernais
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