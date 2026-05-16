Fan zone pour le Tour de France et DJ Set Route nationale Saint-Léger-des-Vignes
Fan zone pour le Tour de France et DJ Set Route nationale Saint-Léger-des-Vignes mercredi 15 juillet 2026.
Saint-Léger-des-Vignes
Fan zone pour le Tour de France et DJ Set
Route nationale Port de Saint Thibault Guinguette La Lucarne Saint-Léger-des-Vignes Nièvre
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 12:00:00
fin : 2026-07-15 18:00:00
Date(s) :
2026-07-15
Tiers-lieux en plein air proposant des animations, des concerts, “bœuf musical”, brunch etc. au bord de l’eau.
À l’occasion du passage du Tour de France, la guinguette de la Lucarne vous donne rendez-vous en Fan Zone pour vibrer au rythme de la course dans une ambiance festive avec un DJ set pour une soirée conviviale et animée.
Buvette et snacking. Entrée libre. .
Route nationale Port de Saint Thibault Guinguette La Lucarne Saint-Léger-des-Vignes 58300 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté
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English : Fan zone pour le Tour de France et DJ Set
L’événement Fan zone pour le Tour de France et DJ Set Saint-Léger-des-Vignes a été mis à jour le 2026-05-16 par OT Sud Nivernais
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