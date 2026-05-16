Fan zone pour le Tour de France et DJ Set Route nationale Saint-Léger-des-Vignes

Saint-Léger-des-Vignes

Fan zone pour le Tour de France et DJ Set

Route nationale Port de Saint Thibault Guinguette La Lucarne Saint-Léger-des-Vignes Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 12:00:00

fin : 2026-07-15 18:00:00

Date(s) :

2026-07-15

Tiers-lieux en plein air proposant des animations, des concerts, “bœuf musical”, brunch etc. au bord de l’eau.

À l’occasion du passage du Tour de France, la guinguette de la Lucarne vous donne rendez-vous en Fan Zone pour vibrer au rythme de la course dans une ambiance festive avec un DJ set pour une soirée conviviale et animée.

Buvette et snacking. Entrée libre. .

Route nationale Port de Saint Thibault Guinguette La Lucarne Saint-Léger-des-Vignes 58300 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

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English : Fan zone pour le Tour de France et DJ Set

L’événement Fan zone pour le Tour de France et DJ Set Saint-Léger-des-Vignes a été mis à jour le 2026-05-16 par OT Sud Nivernais