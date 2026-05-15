Concert du groupe King Kau Route nationale Saint-Léger-des-Vignes

Saint-Léger-des-Vignes

Concert du groupe King Kau

Route nationale Port de Saint Thibault Guinguette La Lucarne Saint-Léger-des-Vignes Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 20:00:00

fin : 2026-07-11 22:00:00

Date(s) :

2026-07-11

Tiers-lieux en plein air proposant des animations, des concerts, “bœuf musical”, brunch etc. au bord de l’eau.

Ce soir, profitez de l’ambiance conviviale de la guinguette de la Lucarne avec le groupe King Kau, venu de Dijon, pour une soirée rock garage pleine d’énergie.

Buvette et snacking. Entrée libre. .

Route nationale Port de Saint Thibault Guinguette La Lucarne Saint-Léger-des-Vignes 58300 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

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English : Concert du groupe King Kau

L’événement Concert du groupe King Kau Saint-Léger-des-Vignes a été mis à jour le 2026-05-15 par OT Sud Nivernais