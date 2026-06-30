Exposition de l’encre à la terre Bibliothèque Municipale Saint-Léger-des-Vignes
Exposition de l’encre à la terre Bibliothèque Municipale Saint-Léger-des-Vignes mardi 30 juin 2026.
Saint-Léger-des-Vignes
Exposition de l’encre à la terre
Bibliothèque Municipale 4 impasse de la Verrerie Saint-Léger-des-Vignes Nièvre
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-30 10:30:00
fin : 2026-07-27 18:00:00
Date(s) :
2026-06-30
Exposition des pratiquants de l’atelier poterie du Centre Social Robert Billoué. .
Bibliothèque Municipale 4 impasse de la Verrerie Saint-Léger-des-Vignes 58300 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 25 39 46
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English : Exposition de l’encre à la terre
L’événement Exposition de l’encre à la terre Saint-Léger-des-Vignes a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Sud Nivernais
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