DJ set avec DJ RCH Route nationale Saint-Léger-des-Vignes
DJ set avec DJ RCH Route nationale Saint-Léger-des-Vignes dimanche 21 juin 2026.
Saint-Léger-des-Vignes
DJ set avec DJ RCH
Route nationale Port de Saint Thibault Guinguette La Lucarne Saint-Léger-des-Vignes Nièvre
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 18:00:00
fin : 2026-06-21 22:00:00
Date(s) :
2026-06-21
Tiers-lieux en plein air proposant des animations, des concerts, “bœuf musical”, brunch etc. au bord de l’eau.
Venez profiter de l’ambiance conviviale de la guinguette de la Lucarne , pour une soirée musicale unique !
Ce soir, à l’occasion de la Fête de la musique, laissez-vous emporter par le rythme et venez danser avec DJ RCH !
Buvette et snacking. Entrée libre. .
Route nationale Port de Saint Thibault Guinguette La Lucarne Saint-Léger-des-Vignes 58300 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté
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English : DJ set avec DJ RCH
L’événement DJ set avec DJ RCH Saint-Léger-des-Vignes a été mis à jour le 2026-05-14 par OT Sud Nivernais
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